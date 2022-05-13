МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В апреле ОПЕК+ не смогла достигнуть утвержденного ранее уровня в соответствии с планом поэтапного увеличения добычи. Отставание от плана значительно возросло — почти в полтора раза. К концу срока действия соглашения ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ будут располагать резервными мощностями по увеличению добычи. Существенно нарастить добычу может Иран, но этому препятствуют американские санкции. "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

ТОЛЬКО ТРИ СТРАНЫ УВЕЛИЧИЛИ ДОБЫЧУ

Согласно ежемесячного отчета о ситуации на рынке нефти (Monthly Oil Market Report), все 13 стран-членов ОПЕК, включая Иран, Венесуэлу и Ливию, в прошлом месяце нарастили добычу на 153 тыс. барр./сут. — до 28,648 млн барр./сут. На Иран и Венесуэлу требования соглашения ОПЕК+ не распространяются, поскольку добыча в этих странах упала из-за санкций со стороны США. Ливия не участвовала в соглашении из-за гражданской войны, которая началась после свержения лидера страны Муамара Каддафи.

Только Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ — лидеры ОПЕК по объемам производства — смогли увеличить добычу в апреле. В то же время добыча в Ливии значительно снизилась, составив менее 1 млн барр./сут. — 913 тыс. барр./сут., что на 161 тыс. барр./сут. меньше по сравнению с месяцем ранее.

Добыча на месторождениях и отгрузки на экспортных терминалах в Ливии прекратилась из-за обострения политической обстановки — протестов, столкновений противоборствующих сил и непрекращающихся споров по поводу раздела выручки от продажи нефти. Сейчас в Ливии существуют два враждующих правительства во главе с премьер-министрами Абдул Хамидом Дбейбахом и Фатихом Башагой.

Согласно данным отчета, в апреле добыча в 10 странах-членах ОПЕК — за исключением Ирана, Венесуэлы и Ливии — составила 24,464 млн барр./сут. по сравнению с 25,315 млн барр./сут. месяцем ранее.

Разница более чем в 800 тыс. барр./сут. объясняется резким падением добычи в странах Африки — прежде всего Анголе и Нигерии. В апреле каждая из этих стран добывала на 300-400 тыс. барр./сут. меньше, чем предусмотрено квотами по причине сокращения инвестиций и недостаточных производственных мощностей.

НЕСООТВЕТСТВИЯ В ДАННЫХ

Согласно данным, полученным из независимых источников, в прошлом месяце Саудовская Аравия, крупнейшая нефтедобывающая страна-член ОПЕК, увеличила добычу до 10,346 тыс. барр. сут., что на 127 тыс. барр./сут. превышает уровень марта. В соответствии с планом увеличения добычи ОПЕК+ добыча должна была вырасти до 10,436 тыс. барр./сут. — отставание на 100 тыс. барр./сут. Однако по данным, предоставленным официальными лицами Саудовского королевства, в апреле добыча достигла 10,441 тыс. барр./сут.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Джо Байдена неоднократно обращались к властям Саудовской Аравии с настойчивой просьбой значительно увеличить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок нефти из России, против которой коллективный Запад ввел санкции. Под давлением Белого дома ЕС планирует полностью отказаться от импорта российской нефти.

Кроме того, независимые западные эксперты сообщают, что в Ираке, второй крупнейшей нефтедобывающей стране ОПЕК, добыча в прошлом месяце выросла на 103 тыс. барр./сут., достигнув 4,405 млн барр./сут., что немногим меньше, чем предусмотрено планом ОПЕК+ — 4,414 млн барр./сут.

На прошлой неделе участники соглашения ОПЕК+ приняли решение не вносить изменения в план увеличения добычи нефти. Большинство участников рынка ожидали принятие такого решения. В соответствии планом ОПЕК+, в июне добыча в странах-участниках соглашения вырастет на 432 тыс. барр./сут. Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной

ОПЕК+ намерена строго придерживаться плана поэтапного увеличения добычи нефти. Однако многие страны-участники соглашения оказались неспособны нарастить добычу в соответствии с ранее разработанным планом. По оценкам западных экспертов, в настоящее время отставание от плана достигает почти 1,5 млн барр./сут. Ожидается, что к сроку завершения соглашения ОПЕК+ резервными мощностями по добыче нефти будут обладать только две страны — Саудовская Аравия и ОАЭ.

ИРАНСКИЙ ПРИМЕР

Существенно увеличить добычу и поставки нефти на мировой рынок способен Иран, но эта страна находится под жесткими санкциями США. Зашли в тупик переговоры в Вене о "ядерной сделке" — осуществлении международного контроля над ядерной программой Тегерана. В Конгрессе США и демократы, и республиканцы выступают против требования иранской стороны исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. Кроме того, в Вашингтоне не намерены возвращать Тегерану иранские активы — свыше 100 млрд долларов США — замороженные в американских банках сразу после Иранской революции.

Несмотря на санкции со стороны Вашингтона, Тегеран смог преодолеть возникшие экономические трудности, не допустить деградации нефтегазовой отрасли. Большую помощь Тегерану оказал Пекин.

Вопреки жестким санкциям и постоянной угрозе военного вмешательства со стороны Вашингтона, Иран остановил падение промышленного производства — прежде всего в нефтегазовой отрасли. Он обеспечил условия для развития нефтепереработки и увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов. По последним данным компании Kpler, экспорт нефти и нефтепродуктов из Ирана в первом квартале 2022 года превысил 870 тыс. барр./сут. — примерно на треть больше относительно того же периода прошлого года. Основным потребителем иранской нефти является Китай. Кроме того, Иран поставляет в Венесуэлу большое количество нефтепродуктов, в том числе те, которые используются для разбавления тяжелой венесуэльской нефти и доведения ее до товарного уровня.