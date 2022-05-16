МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Специалисты отмечают негативные тенденции в экономике Китая, которая уже стала второй после США по номинальному ВВП и первой — по паритету покупательной способности. Это вызывает обоснованную тревогу и поднимает вопрос о том, какими могут быть последствия проблем в "китайском хозяйстве" для мировой экономики в целом. Между тем, рост Китая может продолжиться — но ориентироваться он будет уже не на Запад. Крах мировой экономики. Кому и к чему надо готовиться

ИНДИКАТОРЫ

Глобальный экономический кризис приближается, предупреждают эксперты Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Выдача ипотеки в Китае уже ниже "коронавирусного" минимума, отмечают они. Настораживают и другие индикаторы в экономиках КНР и США, учитывая их исключительную роль в мировом хозяйстве. Все они, по мнению специалистов, могут указывать на приближение глобального экономического кризиса.

Так, объем ипотечных кредитов, выдаваемых в Китае, с начала года сократился на 18,8% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. Это максимальное снижение за 10 лет, указывают эксперты.

Кроме того, отмечается торможение роста выручки корпораций и сокращение ВВП США в первом квартале. Не говоря уже об "инфляционном ралли".

Так, инфляция в США, по данным CNN, достигла максимума за почти сорокалетний период: 8,5% при ставке рефинансирования 0,5%. И уже свыше 70% американских домохозяйств планируют уменьшить свои расходы. В Германии ситуация схожая, там из-за высоких цен на топливо инфляция еще выше, чем в США. В итоге от наступающего кризиса ожидаемо пострадают все — в той или иной степени.

КИТАЙСКИЙ ОТВЕТ

"Кризис на жилищном рынке в Китае продолжается уже не первый год и оказывает влияние на финансовый рынок", — констатирует начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.

Уже несколько крупных китайских строительных компаний объявили о невозможности обслуживать долги, указывает он.

"На протяжении последних 30 лет правительству удавалось плавно преодолевать кризисные явления, осуществляя "мягкую" трансформацию", — отмечает специалист. — Но сейчас вызовов больше, есть замедление экспорта, возможности стимулирования экономики за счет инвестиций сузились". Помочь преодолеть кризисные явления может активизация потребительского спроса, но он пока подавлен "covid-локдаунами", полагает Затолокин.

Пекин будет снижать ключевую ставку и наращивать внутренние инвестиции, указывают в РАСПП. Инфляция в Китае составляет 1,5% при ключевой ставке 3,7%, а это дает возможность снизить ставку с целью стимулирования экономики. Этот шаг, в свою очередь, как полагают эксперты, позволит ускорить ее рост (за счет укрепления интереса к нефти и природному газу, промышленным металлам и другим видам сырья). Впрочем, в среднесрочной перспективе спрос Китая на сырье будет в большей степени определять потребление в мире китайских товаров.

НОВАЯ НИША

"Экономики США, ЕС, Японии сейчас оказывают на китайскую экономику негативное влияние", — уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Экономика КНР росла на протяжении многих лет с опорой на западные рынки, отмечает он. И если на Западе начинаются какие-либо деструктивные процессы, то для экономики Китая это становится серьезным вызовом, требующим срочной переориентации части товарных поставок. Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной

"В этих условиях западные рынки уже не могут быть основной для развития китайского экспорта, — рассуждает эксперт. — В свою очередь, экономика Китая будет расти медленнее в ближайшее время".

Но китайская экономика может расти, и достаточно энергично, уверен он. "Может быть, не теми темпами, что в "нулевые", но ее рост должен быть связан с политикой поддержки реиндустриализации в России, Центральной Азии, других странах", — считает Колташов.

Специалист убежден: Китай может сыграть очень важную роль в развитии Евразии как поставщик промышленного оборудования и комплектующих, что позволит ему занять новую нишу и расти, несмотря на тяжелые проблемы на Западе.

ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ

В пользу такого выбора свидетельствует, в том числе, политика США в отношении стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН; Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма). На днях (12-13 мая) прошел двусторонний саммит США — АСЕАН, на итоги которого указывают эксперты РАСПП. Этот саммит никак не помог Вашингтону усилить свои позиции в регионе по одной простой причине, констатируют они со ссылкой на сингапурское издание The Straits Times. Президент страны Джо Байден так и не смог объяснить представителям организации, по каким направлениям планируется сотрудничать. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

А по мнению ведущего научного сотрудника Института исследований Юго-Восточной Азии Джаон Линь, высказанные Вашингтоном идеи были направлены исключительно на сдерживание Китая и его инициативы "Один пояс — один путь". При этом руководители стран АСЕАН на саммите так и не услышали от Байдена ответы на интересующие их вопросы, прежде всего о проектах США в регионе для восстановления экономик после пандемии коронавируса.

При этом Китай предлагает АСЕАН торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. И уже в январе — апреле 2022 года организация стала крупнейшим торговым партнером Китая, обогнав ЕС и США.