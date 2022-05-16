Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Специалисты отмечают негативные тенденции в экономике Китая, которая уже стала второй после США по номинальному ВВП и первой — по паритету покупательной способности. Это вызывает обоснованную тревогу и поднимает вопрос о том, какими могут быть последствия проблем в "китайском хозяйстве" для мировой экономики в целом. Между тем, рост Китая может продолжиться — но ориентироваться он будет уже не на Запад.
ИНДИКАТОРЫ
Глобальный экономический кризис приближается, предупреждают эксперты Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Выдача ипотеки в Китае уже ниже "коронавирусного" минимума, отмечают они. Настораживают и другие индикаторы в экономиках КНР и США, учитывая их исключительную роль в мировом хозяйстве. Все они, по мнению специалистов, могут указывать на приближение глобального экономического кризиса.
Так, объем ипотечных кредитов, выдаваемых в Китае, с начала года сократился на 18,8% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. Это максимальное снижение за 10 лет, указывают эксперты.
Кроме того, отмечается торможение роста выручки корпораций и сокращение ВВП США в первом квартале. Не говоря уже об "инфляционном ралли".
Так, инфляция в США, по данным CNN, достигла максимума за почти сорокалетний период: 8,5% при ставке рефинансирования 0,5%. И уже свыше 70% американских домохозяйств планируют уменьшить свои расходы. В Германии ситуация схожая, там из-за высоких цен на топливо инфляция еще выше, чем в США. В итоге от наступающего кризиса ожидаемо пострадают все — в той или иной степени.
КИТАЙСКИЙ ОТВЕТ
"Кризис на жилищном рынке в Китае продолжается уже не первый год и оказывает влияние на финансовый рынок", — констатирует начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин.
Уже несколько крупных китайских строительных компаний объявили о невозможности обслуживать долги, указывает он.
"На протяжении последних 30 лет правительству удавалось плавно преодолевать кризисные явления, осуществляя "мягкую" трансформацию", — отмечает специалист. — Но сейчас вызовов больше, есть замедление экспорта, возможности стимулирования экономики за счет инвестиций сузились". Помочь преодолеть кризисные явления может активизация потребительского спроса, но он пока подавлен "covid-локдаунами", полагает Затолокин.
Пекин будет снижать ключевую ставку и наращивать внутренние инвестиции, указывают в РАСПП. Инфляция в Китае составляет 1,5% при ключевой ставке 3,7%, а это дает возможность снизить ставку с целью стимулирования экономики. Этот шаг, в свою очередь, как полагают эксперты, позволит ускорить ее рост (за счет укрепления интереса к нефти и природному газу, промышленным металлам и другим видам сырья). Впрочем, в среднесрочной перспективе спрос Китая на сырье будет в большей степени определять потребление в мире китайских товаров.
НОВАЯ НИША
"Экономики США, ЕС, Японии сейчас оказывают на китайскую экономику негативное влияние", — уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Экономика КНР росла на протяжении многих лет с опорой на западные рынки, отмечает он. И если на Западе начинаются какие-либо деструктивные процессы, то для экономики Китая это становится серьезным вызовом, требующим срочной переориентации части товарных поставок.
"В этих условиях западные рынки уже не могут быть основной для развития китайского экспорта, — рассуждает эксперт. — В свою очередь, экономика Китая будет расти медленнее в ближайшее время".
Но китайская экономика может расти, и достаточно энергично, уверен он. "Может быть, не теми темпами, что в "нулевые", но ее рост должен быть связан с политикой поддержки реиндустриализации в России, Центральной Азии, других странах", — считает Колташов.
Специалист убежден: Китай может сыграть очень важную роль в развитии Евразии как поставщик промышленного оборудования и комплектующих, что позволит ему занять новую нишу и расти, несмотря на тяжелые проблемы на Западе.
ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ
В пользу такого выбора свидетельствует, в том числе, политика США в отношении стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН; Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма). На днях (12-13 мая) прошел двусторонний саммит США — АСЕАН, на итоги которого указывают эксперты РАСПП. Этот саммит никак не помог Вашингтону усилить свои позиции в регионе по одной простой причине, констатируют они со ссылкой на сингапурское издание The Straits Times. Президент страны Джо Байден так и не смог объяснить представителям организации, по каким направлениям планируется сотрудничать.
А по мнению ведущего научного сотрудника Института исследований Юго-Восточной Азии Джаон Линь, высказанные Вашингтоном идеи были направлены исключительно на сдерживание Китая и его инициативы "Один пояс — один путь". При этом руководители стран АСЕАН на саммите так и не услышали от Байдена ответы на интересующие их вопросы, прежде всего о проектах США в регионе для восстановления экономик после пандемии коронавируса.
При этом Китай предлагает АСЕАН торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. И уже в январе — апреле 2022 года организация стала крупнейшим торговым партнером Китая, обогнав ЕС и США.
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