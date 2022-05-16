МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Российская нефть, предлагаемая на мировом рынке с дисконтом, продолжает пользоваться заметным спросом. И пока нет оснований полагать, что эта ситуация изменится. Между тем, американский экспорт в Европу по объемам явно "не дотягивает". Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

МИМО ЕВРОПЫ

Gосле того как в ЕС и ряде других стран стали отказываться от закупок в России, нефть со скидкой начала пользоваться большой популярностью у других потребителей. Особо заметную активность начали проявлять индийские компании.

Так, без малого три десятка танкеров с нефтью, загруженной на российских нефтяных терминалах Балтийского и Черного морей, направляются из российских портов в Азию мимо берегов Европы. Эти суда могут везти свыше 20 миллионов баррелей сырья, подтверждает навигационный портал Vesselfinder. По оценкам экспертов, это чуть больше 1% всего экспорта сырья из России в 2021 году.

Из них 11 танкеров, отчаливших от балтийских терминалов в Приморске и Усть-Луге, как отмечает издание EADaily, прямо указывают по автоматической идентификационной системе (АИС), что идут в индийские порты Вадинар, Сикка и Мундра. Еще один танкер направляется из Высоцка в Сингапур. В портах назначения суда ожидаются в период с 20 мая по 11 июня.

ГИБРАЛТАР-СУЭЦКИЙ НПЗ

Остальные 16 танкеров, два из которых направляются в пункты своего назначения из акватории Черного моря, вместо конечной точки пути указывают Гибралтарский пролив или Суэцкий канал. Отдельные перевозчики стали прибегать к такой тактике после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, когда маршруты судов начали тщательно отслеживаться.

Суда не идут единой группой, а растягиваются вдоль побережья Европы от Балтийского моря до Средиземного. Длительность поставок нефти в Индию занимает около четырех недель.

БОРЬБА С ЗАВИСИМОСТЬЮ

В свою очередь, Европа, борющаяся с зависимостью от российской нефти, получила партию сырья из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на систему отслеживания движения танкеров. Партия из Техаса доставлена 26 апреля в Нидерланды. Кроме того, в конце апреля в Италию и Нидерланды отправились еще два танкера с высокосернистой нефтью из Техаса и Луизианы, уточняет издание. Бизнес Ирана оценил выгоду антироссийских санкций

В общей сложности в апреле из США в Европу было отправлено около 1,6 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов страны. Это максимальный объем такого сырья, учитывая ежемесячную статистику, указывает Bloomberg. Однако на фоне экспорта из российских портов он выглядит весьма незначительным.

ИРАН НА ПОМОЖЕТ

На самом деле, взять более существенные объемы просто неоткуда. Одна из немногих стран, которые могут существенно нарастить добычу — Иран. Однако он уже заявил, что не намерен конкурировать с Россией на мировом рынке нефти даже в случае достижения договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил советник делегации переговорщиков от иранской стороны в Вене Мохаммад Маранди.

Посланник Тегерана отметил, что у Ирана давно имеются постоянные покупатели сырья, и сейчас страна экспортирует максимально возможные объемы.

Однако если СВПД будет согласован и подписан, то добыча и объем продаж могут немного увеличиться, признал Маранди.