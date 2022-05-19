МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Лидеры Турции и Хорватии как стран-членов НАТО выдвинули встречные требования в ответ на заявки Финляндии и Швеции, намеренных присоединиться к военному блоку. Станет ли это препятствием для двух скандинавских стран, стремящихся в альянс, и что означает для России отказ Хельсинки и Стокгольма от многолетнего нейтралитета? США попросили заклятого врага сыграть партию против России

ПОЗИЦИЯ АНКАРЫ И ЗАГРЕБА

Президент входящей в Североатлантический альянс (НАТО) Хорватии Зоран Миланович вслед за лидером Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что воспользуется правом вето, дабы не допустить присоединения Финляндии и Швеции к военному блоку. Лидер балканской страны настаивает на реформе избирательного законодательства в соседней Боснии и Герцеговине, где проживает немало этнических хорватов, дабы дать им дополнительные возможности занимать высокие должности в системе государственного управления.

Между тем, агентство Associated Press утверждает, что Миланович сейчас находится в "ожесточенном споре" с хорватским премьером Андреем Пленковичем по ряду вопросов, включая присоединение к военному блоку Швеции и Финляндии.

Несколькими днями ранее против вступления в НАТО двух скандинавских стран выступила Турция. Одна из причин, которую обозначила Анкара, состоит в действиях Стокгольма и Хельсинки, которую расценивает как поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Перспектива затягивания процедуры приема в альянс новых членов явно не устраивает Вашингтон, и госсекретарь США Энтони Блинкен уже провел встречу с главой МИД Мевлютом Чавушоглу, чтобы склонить турецкую сторону к согласию на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ

Глава Хорватии, по замечанию политолога Сергея Михеева в эфире радиостанции "Вести ФМ", давно и последовательно выступает с критикой "евроатлантической солидарности", акцентируя внимание на необходимости для Загреба отстаивать интересы именно хорватские, а не общеевропейские, как их видят в Брюсселе и Вашингтоне. При этом эксперт уточняет: сейчас преждевременно делать вывод, что позиция президента Милановича оформится в незыблемую и эффективную позицию Хорватии по вопросу о приеме в НАТО Швеции и Финляндии.

Михеев отмечает, что во времена холодной войны, сопровождавшейся жестким противостоянием Запада с Советским Союзом, Западная Европа в целом, как ни парадоксально, была более самостоятельной от США в принятии решений, в том числе в сфере безопасности. Цены выходят из-под контроля: США подставили весь мир

Глава Турции Реджеп Эрдоган также не сможет эффективно заблокировать вступление двух скандинавских стран в НАТО, указывает политический обозреватель ИД "Коммерсант" Сергей Строкань в эфире "Первого канала". Но турецкий лидер дорого продаст свое согласие, уверен эксперт. Вероятнее всего, он добьется отмены запрета на экспорт вооружений, отказа США от санкций за покупку российских ракетных комплексов С-400 и ряда других уступок.

ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

"Финляндия и Швеция станут членами НАТО, ничто не сможет отменить это или сильно затормозить", — уверен главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

При этом и Турция, и Хорватия постараются извлечь для себя определенную выгоду из этого, признает эксперт. "Однако не нужно тешить себя иллюзиями, — констатирует он. — Хельсинки и Стокгольм добьются приема в альянс в течение двух, от силы — трех-четырех месяцев".

А это очень тревожный сигнал для России, указывает Коротченко. "Балтийское море превратится во внутреннее озеро НАТО", — рассуждает специалист. А это, в частности, существенно усугубит положение Калининградской области, которая с суши уже окружена странами альянса — Польшей и Литвой. "Вхождение же в НАТО Финляндии и Швеции критически ухудшает ситуацию", — считает Коротченко.

"Из чего исходят Хельсинки и Стокгольм, делая этот шаг, нам все равно", — отмечает он. Нужно срочно предпринимать жесткие ответные шаги, уверен специалист.

"Необходимо изменить российскую ядерную доктрину, передать определенное количество ядерных боеголовок в Западный военный округ, оперативно поставить на вооружение Балтийского и Северного флота тактическое ядерное оружие", — рассуждает он. Иного выхода в сложившейся ситуации нет, убежден Коротченко.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Таким образом, Россия в настоящий момент стоит перед фактом окончательного слома структуры безопасности, сложившейся по итогам Второй Мировой войны. А это создает беспрецедентные угрозы на западных границах, которые окончательно приобретают роль линии соприкосновения с настроенным безусловно антироссийски военным блоком, де-факто возглавляемым США — ядерной державой, "мировым гегемоном", расположенным в другом полушарии.

И наивно было бы допускать саму мысль, что реальность могла оказаться иной, откажись Россия от проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сама эта операция, как указал в своей поздравительной речи по случаю празднования Дня Победы 9 мая 2022 года президент России Владимир Путин, стала следствием категорического и демонстративного отказа руководства НАТО предоставить какие-либо гарантии безопасности Москве в ответ на обоснованные упреки в политике расширения альянса на восток, фактическом размещении инфраструктуры альянса на украинской территории, не говоря о явных намерениях режима в Киеве при очевидной поддержке западных столиц вернуть контроль над Донбассом и Крымом военным путем.

РАСКОЛ В НАТО

Однако укрепление обороноспособности России, в первую очередь — за счет усиления Западного военного округа (ЗВО), на необходимость которого указывают специалисты, вне всяких сомнений, станет весомым аргументом Москвы в противовес новой волне расширения НАТО. И усилит позиции европейских политиков, рассматривающих диалог с Россией через призму объективных национальных интересов. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

Таких, как президент Хорватии Зоран Миланович, который не впервые критикует альянс за политику неограниченного расширения. Или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поставил еврочиновников в Брюсселе и представителей других европейских столиц перед фактом наличия у Будапешта особого интереса в сохранении сотрудничества с Москвой в сфере энергетики (а также отказал в поставках вооружений и военной техники на Украину). Не говоря уже о турецком лидере Реджепе Эрдогане.

Надо признать: все эти политики, выдвигая условия своим партнерам по НАТО, преследуют свои цели. Но именно следование собственным интересам (в первую очередь — соображениям элементарной национальной безопасности) — это тот надежный ориентир, который способен повлиять на текущую крайне сложную ситуацию с безопасностью в Восточной Европе и снизить угрозы, возникающие на западных границах России.