МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Распознать ложный звонок из полиции не составит большого труда, если помнить о нескольких важных вещах и следовать несложным правилам. Сегодня "звонок от оперативного сотрудника полиции или следователя" используется, в основном, телефонными мошенниками. Признаки такого звонка следующие: злоумышленник представляется, называет своё полное ФИО и даже может сказать из какого он подразделения. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиян предупредили о новой валютной афере мошенников

А далее, по его словам, начинается реализация мошеннической схемы: лжесотрудник говорит, что звонок конфиденциальный и составляет служебную тайну, что человек стал объектом мошеннических действий и должен помочь полиции выявить "преступников". Параллельно подкрепить такое обращение может звонок из "Центрального банка", "ФСБ" или "прокуратуры".

"Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина. Необходимо четко запомнить, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях", — указывает юрист. Для приглашения гражданина в полицию или получения от него какой-либо информации используются письменные запросы, направляемые в соответствии с положениями Закона о полиции или Закона об оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, как утверждает Соловьев, сотрудники не могут сообщать гражданам информацию, составляющую служебную тайну или тайну следствия.

Если же у сотрудника полиции возникнет необходимость в срочном получении какой-либо информации от гражданина, тот может быть приглашён в расположение органа внутренних дел, где такая информация будет получена в письменной форме в виде заявления или объяснения.

"Таким образом, оперативные и следственные действия с гражданами по телефону не проводятся. Из этого и нужно исходить при телефонном общении с лицами, представляющимися сотрудниками полиции", — объясняет эксперт. Выявлен новый способ мошенничества с криптокошельком

Стоит также перепроверить личность звонящего — уточнить у него должность, звание, рабочий телефон, название и руководство подразделения, в котором он служит. И проверить данную информацию через официальные источники — по телефону 02, 102 или 112 или уточнив телефоны названного подразделения. Есть также и подразделения собственной безопасности ОВД с телефонами горячей линии, на которые также можно обратиться для прояснения ситуации.

"В любом случае никому нельзя сообщать свою личную финансовую информацию — банковские реквизиты, номера карт, пин и CVV-коды. И уж точно знать, что сотрудники полиции их выяснять не будут ни при каких обстоятельствах. Как и просить помощи по телефону в любых расследованиях", — подытожил юрист.