МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Польша идет на жесткую конфронтацию с Россией во многих областях, и не в последнюю очередь — в сфере энергетики. Кремль дал нелицеприятную оценку этой позиции, а эксперты не берутся предсказывать, во что выльется это противостояние. Ясно одно — серьезных альтернатив российскому газу ни у Польши, ни у Европы в настоящее время нет. В Польше предрекают Европе страдания из-за российского газа

ДОСРОЧНЫЙ РАЗРЫВ

Правительство Польши досрочно разрывает соглашение на поставку природного газа из России, заявил в эфире Польского радио уполномоченный кабмина страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Подписанный в 1993 году двусторонний договор, известный как "Ямальский", должен был действовать до конца 2022 года. В соответствии с ним, Польша получает из России до 10 млн кубометров энергоносителя ежегодно по маршруту "Ямал — Европа". Польская сторона намеревалась отказаться от этих поставок с 1 января следующего года.

Однако 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Польшу и Болгарию в связи с категоричным отказом компаний PGNiG и "Булгаргаз" соответственно оплачивать объемы по новой схеме, утвержденной 31 марта президентом России Владимиром Путиным. А 12 мая "Газпром" сообщил, что больше не будет использовать польский участок маршрута. В свою очередь, правительство Польши во главе с Матеушом Моравецким, как указывает Наимский, 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения по "Ямал — Европе".

Говоря о судьбе участка газопровода, пролегающего по территории Польши, чиновник заявил, что эта труба может, в частности, использоваться для поставок газа из Германии. Он уточнил, что данный отрезок находится в собственности EuroPol GAZ — компании, являвшейся ранее совместным предприятием польской PGNiG и "Газпрома".

ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ РЕАЛЬНО

А группа энергетических компаний CEZ, осуществляющая импорт российского природного газа в Чехию, сообщила, что оплачивает его не в рублях, а в евро. Пресс-служба компании заявила, что именно европейской валютой оплатила поставки "Газпрома". "Осталось полгода". Власти подсчитали, когда газ начнет дешеветь

"Мы оплатили в евро, как рекомендовала Еврокомиссия. Детали комментировать не будем", — подчеркнули в CEZ.

Такая витиеватая формулировка, вне всяких сомнений, означает именно тот факт, что чешская сторона согласилась со схемой оплаты, на которой настаивала Москва: внесение платежа в евро в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли. Ранее аналогичное решение приняли многие другие компании-импортеры российского природного газа в ЕС, в том числе представляющие страны, власти которых изначально декларировали категорический отказ идти на уступки российской стороне.

Однако Польша явно пошла по иному пути.

ВЗЯТЬ ВСЕ И ПОДЕЛИТЬ

Одна из причин такой позиции — сравнительно небольшая доля природного газа в энергобалансе страны, поддержать который после отказа от российских объемов Варшава рассчитывает несколькими способами. Прежде всего, за счет введения в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу должны будут поступать объемы из Норвегии.

Впрочем, пока неясно, насколько эти намерения реализуемы на практике. Как выяснилось, Варшава и Осло достаточно далеки от полного взаимопонимания в вопросах энергоснабжения.

Норвегия должна поделиться "гигантской" прибылью, которую получила благодаря рекордному росту цен на нефть и газ, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В ходе прошедшей 22 мая встречи с польской молодежью он заявил: "Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это отвратительно… Они должны делиться этой сверхприбылью".

Госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон аккуратно парировал демарш Моравецкого, указав, что выросшие доходы от экспорта энергоносителей поступают в пенсионный фонд страны, размер которого в действительности сократился примерно на 550 млрд норвежских крон. Дипломатического конфликта не возникло, но осадок, как говорится, остался. Возьмется ли Норвегия после таких выпадов продавать Польше свой газ, да еще и дешевле рынка — вопрос неоднозначный.

АЛЬТЕРНАТИВ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ

Тем более, спрос на него велик, а альтернативы нет. С одной стороны, Еврокомиссия активно стремится продвигать свои инициативы по регулированию рынка, включая создание стратегических запасов газа. С другой, сейчас в мире нет поставщиков природного газа, которые могли бы полностью заменить объемы из России в европейских странах в долгосрочной перспективе, констатирует французское издание Monde diplomatique. Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие альтернативные поставщики способны лишь частично удовлетворять повышенный спрос в Европе в течение длительного периода. На поставки газа из Ливии не приходится рассчитывать из-за идущей в стране гражданской войны. Египет, уверены в Monde diplomatique, не примеряет на себя роль ключевой альтернативы из-за риска негативных последствий для взаимоотношений с Россией. "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

Удаленное географическое положение таких стран-экспортеров газа, как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью физического износа их мощностей не позволяет им стать надежной заменой, полагает издание. Воспользоваться этой ситуацией могут США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.

В США, естественно, надеются на увеличение спроса в Европе на сжиженный природный газ (СПГ), соглашается Колобанов. "Это позволит сохранить цены на привлекательном для них уровне, учитывая фактор конкуренции с сильным спросом в Азии и, таким образом, хорошо заработать", — указывает эксперт.

Он допускает реанимацию мегапроекта по прокладке трубопровода мощностью 30 млрд кубометров газа из Нигерии в Алжир для соединения его с европейскими трубопроводами и, соответственно, с системой снабжения газом польских потребителей. "Однако экономика этого проекта также пока под большим вопросом", — отмечает специалист.

Да и трубопровод Baltic Pipe, на который сейчас делает ставку Варшава, выйдет на проектную мощность (10 млрд кубометров) не раньше 2023 года, указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. "Поэтому серьезного влияния на европейский рынок этот проект в нынешнем году не окажет", — уверен специалист.

Польша в последние годы старается развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), указывает Родионов. В 2021 году, по подсчетам Международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии (IRENA), на долю страны пришлось 11% новых мощностей фотоэлектрических панелей в ЕС (2,3 ГВт из 21,4 ГВт), а в случае с ветрогенераторами — 6% (0,66 ГВт из 10,4 ГВт).

Однако солнечный свет и "ветряки" — не самые надежные источники энергии. Да и относительно доступных объемов норвежского газа для заполнения Baltic Pipe остаются вопросы.

Предельно жесткую оценку действиям Варшавы, в том числе в отношении транзита российского газа, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что будет дальше — сейчас вряд ли кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно, — посетовал он. — Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать".

И учитывая крайне сложную ситуацию на рынке природного газа в Европе, такая оценка политики нынешних властей Польши в отношении России, включая энергетическую сферу, вполне соответствует реальности.