МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. До сегодняшнего дня Россия не слишком ощущала влияние санкций на свою торговлю углеводородами, однако страховая отрасль ставит под угрозу все эти усилия. Подробнее об этой "ахиллесовой пяте" российской нефти рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"

Он напомнил, что Евросоюз в проекте нового пакета санкций предложил запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. Данный запрет будет распространяться на предоставление прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи, или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России или экспортированных из нее.

В Евросоюзе хотят, чтобы эта часть нового, шестого пакета санкций вступила в силу уже в начале июня, отмечает Потавин. Получается, что кроме возможного эмбарго российской нефти санкции коснутся услуг страхования. Аналитик подчеркнул, что 95% договоров страхования ответственности танкеров проводится через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs), которая зарегистрирована в Лондоне и обязана соблюдать европейское законодательство. По мнению Потавина, страхование может реально подорвать усилия Москвы по сохранению своих морских перевозок нефти.

"Не радует перспектива, что санкции ударят и по владельцам кораблей, которые перевозят российскую нефть, даже если они не принадлежат России. Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру", —предупредил он.

Аналитик считает, что для того, чтобы разрешить ситуацию, РФ придется обращаться к местным страховым компаниям. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

"Без перестрахования страховщику, оформляющему полис для нефтяного танкера, обычно требуется государственная гарантия для покрытия потенциальных обязательств, которые могут исчисляться миллиардами долларов, что увеличивает затраты продавца. Возможно, эти перемены в страховом секторе произойдут в июне и июле", — подытожил аналитик.