МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Валютный рынок неожиданно сильно отреагировал на анонс внеочередного заседания Совета директоров Банка России и последующее снижение ключевой ставки с 14% до 11%: курс доллара вырос за два дня с 56 до 65 рублей за доллар. Это произошло несмотря на то, что доходность трёхмесячных свопов на ключевую ставку в начале недели составляла около 11,5% — то есть рынок в целом закладывался на снижение ставки до 10% на горизонте трех месяцев. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

"Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами — в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее — происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса доллара и евро для входа в позицию", — рассказал аналитик.

По мнению Петроневича, на этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным, отмечает аналитик. Доходность в рубле все равно остается очень высокой, чтобы обусловить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков — дифференциал между внутренними и внешними ставками сохраняется значительным и перекрывает девальвационные риски. Торги на бирже юанем — одна их альтернатив сбережений в рублях — хоть и обновили максимумы, достигнув 33 миллиардов рублей, по-прежнему в 10 раз меньше суммарных оборотов по торговле долларом и евро. Волатильность прогнозов на неделю вперед, безусловно, очень высока, но его повторное укрепление до уровней 60-62 руб./долл. вполне вероятно.

При этом Петроневич считает, что едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность. Аналитик отметил, что инфляция за прошедшие четыре недели замедлилась до 0,36% за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4%. Экономист назвал настоящую цену рубля

"Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания", добавил Петроневич.

По мнению аналитика, к концу 2022 года по-прежнему ожидается ослабление рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта.