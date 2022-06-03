МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Разница в ценах на природный газ на европейском и азиатском рынках сокращается. После того, как Китай полностью отменит коронавирусные ограничения, спрос на СПГ в Азии вырастет еще сильнее, что опять-таки ударит по стоимости газа для европейцев. При этом трубопроводные поставки со стороны "Газпрома" падают. Пока Европа загибается, США и Китай готовятся разорить друг друга

ЦЕНЫ НА СПГ В АЗИИ РАСТУТ

Спотовые цены на СПГ в Азии продолжают повышаться, несмотря сокращение импорта в Китай. Повышение вызвано растущим спросом со стороны Японии, Южной Кореи и Индии. Коммунальные компании приступили к накоплению запасов газа в рамках подготовки к будущему отопительному сезону.

Разница между ценами на природный газ в Европе и Азии быстро сокращается. На TTF — основном европейском газовом хабе в Нидерландах — спотовые цены снизились, поскольку среди участников рынка ослабли опасения по поводу сокращения или полного прекращения поставок российского газа.

После начала специальной операции по денацификации Украины коллективный Запад ввел против России жесткие экономические санкции и заморозил российские активы в иностранной валюте, размещенные в европейских и американских банках. В ответ российские власти объявили о переходе на рубли в торговле газом.

Из-за отказа осуществлять платежи в российских рублях "Газпром" 1 июня прекратил поставки дочерней структуре британской Shell Energy Europe и датской Orsted. Ранее по той же причине поставки газа из России были прекращены польской PGNiG, болгарской Bulgargaz финской Gasum и нидерландской Gas Terra.

Однако поставки российского газа крупным энергетическим компаниям Франции, Италии, Германии и Австрии — основным партнерам "Газпрома", которые согласились на оплату в рублях — продолжаются в соответствии с долгосрочными контрактами.

Несмотря на боевые действия, они идут, в том числе, через Украину. Поставки осуществляются через ГИС "Суджа". Согласно пятилетнему контракту поставки российского газа в этом году должны составлять более 109 млн куб. м/сут. Но заявка "Газпрома" на прокачку через ГИС "Сохрановка" в очередной раз была отклонена Киевом, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

ГАЗ В ЕВРОПЕ БУДЕТ ДОРОЖАТЬ

По данным трейдеров, средняя цена СПГ c поставкой в июле на Северо-Восток Европы составляет $24,75/млн BTU(≈$886/тыс. куб. м), что на $1,25/млн BTU или на 5,8% больше по сравнению с неделей ранее, сообщают трейдеры.

В ближайшее время подорожание продолжится, поскольку идет закачка газа в подземные хранилища. Это не позволяет значительно подешеветь газу в континентальной Европе, где цены остаются высокими. В Азии цены пока несколько ниже.

"Спрос снизился из-за ограничений, которые были введены во время вспышки заболеваемости конронавирусом в Китае. Кроме того, в Великобритании снижение спроса на СПГ объясняется нехваткой газовых хранилищ", — уверен Алекс Фролей, аналитик по рынку СПГ в агентстве ICIS.

Согласно расчетам аналитика ICIS, c начала года по конец мая импорт СПГ в Китай снизился на 6,5 млн т (около 9 млрд куб. м) или на 20% относительно того же периода прошлого года.

1 июня многие ограничения в Китае были отменены, поэтому сейчас участники рынка ожидают, как это повлияет на спрос. Китай является крупнейшим в мире потребителем энергоносителей и импортером природного газа.

По оценке экспертов S&P Global Commodity Insights, цена партий СПГ, поставляемых в Северо-Западную Европу на условиях DES (delivery ex-ship) 31 мая составила $24,38/млн BTU (≈$873/тыс. куб. м) — на $4,90/млн BTU меньше, чем цена газа на хабе TTF в июле. Условия DES предполагают только доставку товара в указанный покупателем порт, за прохождение таможни поставщик ответственности не несет.

Эксперты по рынку СПГ S&P Global Commodity insights считают, что спотовые партии СПГ, поставляемые в Европу будут дорожать из-за конкуренции со стороны Южной Кореи и Японии, где коммунальные компании покупают газ в больших объемах для пополнения запасов. Масштабные закупки СПГ южнокорейскими и японскими компаниями частично компенсировал снижение спроса в Китае.

Индия наращивает импорт природного газа для обеспечения энергетической безопасности. Ожидается, что в этом году мощность терминалов по приему СПГ увеличится на 40% — до 59,5 млн т (свыше 82 млн куб. м после регазификации). Победила "Дружба". Европа нашла лазейку для российской нефти

Росту цен на СПГ также способствует подорожание фрахта. По данным Spark Commodities, ставка фрахта СПГ-танкера в азиатско-тихоокеанском регионе достигла $85 тыс./сут., а в атлантическом регионе — $96 тыс./сут.

"ГАЗПРОМ" СОКРАЩАЕТ ЭКСПОРТ В ЕВРОПУ

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в январе-мае 2022 года снизился на 27,6% в годовом выражении — до 61 млрд куб. м, говорится в официальном сообщении российской компании. Сокращение экспорта произошло из-за уменьшения поставок в Европу, которая остается основным рынком сбыта для "Газпрома». Европейские страны, объявившие санкции против России, стремятся заменить российский трубопроводный газ поставками СПГ, прежде всего из США.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, после окончания отопительного сезона и до 30 мая в европейские подземные хранилища был закачено 20,4 млрд куб. м газа. Необходимо закачать еще 42 млрд куб. м, чтобы заполнить подземные хранилища на 90%в соответствии с ранее утвержденным планом подготовки к отопительному сезону.

Российская компания не указывает объем газа, поставленного в Китай, но сообщает, что поставки в эту страну по трубопроводу "Сила Сибири" продолжают расти.

Газ по "Силе Сибири" поставляется согласно долгосрочному контракту между "Газпромом" и CNPC — крупнейшей китайской нефтегазовой компанией. В этом году планируется поставить 15 млрд куб. м. К 2025 году поставки по "Силе Сибири" должны достигнуть предусмотренного контрактом объема — 38 млрд куб. м в год.

Ресурсной базой для экспорта газа по "Силе Сибири" являются Чаяндинское и Ковыктинские месторождения, расположенные в Южной Якутии и Иркутской области. В настоящее время осуществляются поставки газа, добываемого на Чаяндинском месторождении. До конца года планируется завершить строительство трубопровода между двумя месторождениями, что позволит увеличить экспорт российского газа в Китай.

Кроме того, в феврале 2022 года "Газпром подписал с CNPC соглашение об увеличении поставок на 10 млрд куб. м/г — до 48 млрд куб. м/г. Дополнительные объемы газа для поставок в Китай будет добываться на шельфе острова Сахалин.

Рост экспорта российского газа в Китай может частично компенсировать сокращение поставок в Европу.

"Газпром" в январе — мае 2022 года добыл 211,4 млрд куб. м газа — на 4,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В 2021 году добыча компании увеличила добычу на 62,2 млрд куб. м по сравнению с годом ранее — до 514,8 млрд куб. м, что стало лучшим показателем за последние 13 лет.