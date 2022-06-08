МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала бы ограниченную прибыль с ее продажи. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, совместить эти две задачи невозможно. Все это лишь еще сильнее расшатает мировой рынок, а результатом станет подорожание нефти и рост российских экспортных доходов. В топку: кто уводит российский уголь из-под носа Запада

"Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и во избежание их скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию", — сказала Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

При этом безусловной целью действующей американской администрации является "ограничение доходов (с продажи нефти), поступающих в Россию", добавила она.

Затрагивая ситуацию в США, глава минфина подчеркнула, что администрация президента Джо Байдена "сделала все возможное", чтобы добиться снижения цен на энергоресурсы.

"Наша страна является частью мирового нефтяного рынка, который подвержен геополитическим воздействиям. Ввиду глобальной природы этого рынка для нас почти невозможно оградить себя от потрясений наподобие тех, что происходят в России и движут мировыми ценами на нефть", — сказала Йеллен.

РАСШАТАТЬ РЫНОК

Идея США в том, чтобы доходы России от экспорта нефти снизились, для чего Вашингтон может использовать политику предельных цен, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. В соответствии с ней, страны-импортеры должны будут покупать российскую нефть не выше "потолка", предложенного США. По его мнению, эта мера вряд ли окажется действенной, поскольку все зависит как от динамики мировых цен на нефть, которая, вероятно, в ближайшее время останется повышательной, так и от позиции самих стран-импортеров.

Крупнейшие импортеры российской нефти — Китай и страны ЕС, а также сами США. "Очевидно, что угрозы вторичных санкций в отношении Китая и стран ЕС — не более чем пустой звук. Если же предположить, что страны-импортеры установят "потолки" цен, это будет лихорадить сам мировой рынок нефти, обусловит ее дефицит, а политика ключевых стран-экспортеров станет более агрессивной", — рассуждает Смирнов.

К тому же некоторые страны, к примеру, Индия, уже покупают российскую нефть с дисконтом, и здесь Россия может получить выгоду на наращивании объемов поставок. "Получается, что политика предельных цен в большей степени несостоятельна", — говорит он.

Помимо задачи снижения российских доходов от экспорта нефти, США будут стремиться, чтобы поставки нефти на мировой рынок не снизились. А совмещение этих двух задач в настоящее время невозможно. США, по словам эксперта, все чаще предлагают нерыночные и в то же время все более непопулярные методы регулирования рынка.

"С учетом отказа ЕС от импорта российской нефти эти методы еще больше будут расшатывать мировой рынок, а результат будет один —дорожающая нефть и рост российских экспортных доходов", — убежден Евгений Смирнов.

ПРИБЛИЗИТЬ НЕФТЬ К СЕБЕСТОИМОСТИ

Ограничить доходы России от продажи нефти можно, но добиться того, чтобы нефть поступала на внешние рынки "бесплатно" невозможно, объясняет начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Жадные до нефти: кто обрушит антироссийское эмбарго

"Можно постараться максимально приблизить её цену к уровню себестоимости, но это требует консолидированных усилий множества экспортёров, снятия санкций с таких стран, как Венесуэла и Иран (их нефть близка по физико-химическим свойствам к смеси Urals) и "закрытия глаз" на то, что некоторые крупные покупатели будут обходить санкции, приобретая нефть из России с дисконтом. Однако пока ни по одному из этих направлений продвижения нет", — указывает аналитик.

Коллективные закупки (как в ЕС) или высвобождение стратегических резервов не смогут помочь существенно снизить цены, поэтому пока речь идёт, скорее, об ограничении объёмов российского экспорта, однако финансовый эффект, по словам Александрова, совершенно не достигнут.

ОТКАЗ ОТ НЕФТЯНОГО ЭМБАРГО

Дефицит нефти на рынке лишь усугубляется введением запрета на импорт сырья из России, признает эксперт Института энергетики и финансов Андрей Сторожев. В связи с этим все страны, прежде всего, Европа и США, заинтересованы в увеличении предложения нефти.

В то время как увеличение добычи ОПЕК+, видимо, не окажет существенного влияния на покрытие дефицита, равно как и высвобождение запасов странами ОЭСР, потребуются другие источники увеличения поставок, объясняет эксперт.

Одним из возможных сценариев, по мнению эксперта, действительно может стать отмена запрета на покупку нефти из России. Уже сейчас российская нефть торгуется с дисконтом в $25/барр. и более. Сейчас эту скидку получают, в основном, азиатские компании, продолжающие покупать нефть из России. При введении пошлины или установлении price-cap для российской нефти к импорту нефти из России смогут вернуться и многие европейские компании, сейчас воздерживающиеся от закупок, и даже компании из США — ведь американские власти могут отменить запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России в "обмен" на такую "импортную пошлину".

"Однако отказ от нефтяного эмбарго, даже при описанных условиях, будет воспринят как поражение Запада. В настоящее время реализация этого сценария маловероятна", — полагает Сторожев.