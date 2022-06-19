МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Конгресс США внесен законопроект о запрете поставок американской нефти в Китай – его авторы упирают на то, ее не хватает самим Штатам, что диктует спрос и цены на бензин. Но главная цель американцев – ослабить КНР, рост экономики которой начинает беспокоить Вашингтон. На помощь может прийти Россия, которая заместит американские поставки. Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги

САМИМ НЕ ХВАТАЕТ

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Рик Скотт 15 июня внесли в Конгресс законопроект "О запрещении экспорта нефти в Китай". Если данный законопроект получит поддержку в обеих палатах Конгресса и будет утвержден президентом, поставки нефти и нефтепродуктов из США в Китай будут полностью запрещены. Более того, в официальном заявлении сенаторов говорится, что целью законопроекта является ослабление Китая – главного противника США.

Два американских законодателя полагают, что их "хороший законопроект" должен быть поддержан в Конгрессе, поскольку администрация Байдена "недопустимо и абсурдно" позволяет экспортировать нефть и нефтепродукты в Китай, когда американцы вынуждены платить больше $5 за галлон бензина.

По данным Американской автомобильной ассоциации в конце прошлой неделе средняя розничная цена на бензин в США достигла рекордного значения, превысив $5/галлон. Самый дорогой бензин в Калифорнии – 6,50/галлон, самый дешевый в Джорджии – $4,50/галлон. Подорожание моторного топлива способствует раскручиванию инфляции в США и негативно влияет на всю американскую экономику. Европейская любовь к соседу: Германия оставила Францию без российского газа

Для сдерживания роста цен президент США Джо Байден распорядился предоставить американским нефтеперерабатывающим компаниям 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. В Белом доме надеются, что это позволит увеличить производство моторного топлива и удовлетворить спрос на бензин, который значительно вырос с началом автомобильного сезона. Однако пока добиться поставленной цели не удалось. Бензин на американских заправках дешевле не стал.

В Пекине не считают, что законодательная инициатива американских сенаторов является пустой угрозой. Усиление экономической мощи Китая беспокоит Вашингтон. США рассматривает эту страну, как своего основного противника, с подачи властей в американском обществе распространяются антикитайские настроения. Кроме того, из-за ситуации вокруг Тайваня обострились политические отношения между двумя странами.

БОЙТЕСЬ АМЕРИКАНЦЕВ, НЕФТЬ ПРОДАЮЩИХ

Последние два десятилетия экономика Китая развивалась быстрыми темпами. В прошлом году ВВП страны достиг почти $18 млрд, превысив ВВП Европейского союза. Считается, что по уровню экономического развития Китай занимает второе место в мире после США. Однако по объему промышленного производства Китай опережает американского конкурента.

США все больше зависят от импорта товаров из Китая. В 2021 году товарооборот между двумя странами достиг $755,65 млрд. Для США баланс торговли с Китаем является дефицитным. В прошлом году дефицит достиг $396,58 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая в США в 2021 году составил $576,11 млрд. США поставили в Китай товаров на $179,53 млрд.

Белый дом стремится сократить торговый дефицит за счет увеличения поставок на китайский рынок энергоносителей. По данным EIA US (Управления энергетической информации США) в 2021 году Китай стал четвертым крупнейшим импортером американской нефти. На США приходится 7% импорта нефти в эту страну – 590 тыс. барр./сут.

Китайские компании охотно покупают в США нефть и другие энергоносители, поскольку это соответствует проводимой Пекином политики диверсификации источников поставок жизненно важных ресурсов.

Китай является крупнейшим в мире импортером энергоносителей – прежде всего нефти. Несмотря на поддержку со стороны правительства, китайские компании не могут обеспечить потребности страны в энергоносителях за счет собственной добычи. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

Зависимость от поставок нефти из-за рубежа несколько снизилась в прошлом году, но все равно остается на очень высоком уровне – 72%. По данным Государственного совета КНР, в 2021 году импорт нефти в Китай составил 513 млн т (1,26 млн барр./сут.), что на 5,3% меньше по сравнению с годом ранее. Снижение импорта произошло впервые за последние 20 лет. Из-за подорожания нефти на мировом рынке китайские НПЗ сократили закупки сырья за рубежом, поскольку могли использовать накопленные в 2020 году запасы. После обвала цен на энергоносители в марте — апреле 2020 года во время вспышки заболеваемости коронавирусом китайские компании скупали в больших объемах дешевую нефть и смогли накопить большие запасы, по разным оценкам свыше 1 млрд барр.

Кроме того, в марте этого года из-за роста заболеваемости коронавирусом китайские власти ввели ограничения в ряде городов Китая, включая Пекин и Шанхай. Это привело к снижению спроса на нефть и другие энергоносители. 1 июня было объявлено о начале поэтапной отмене ограничений. В связи с этим ожидается рост экономической активности и увеличение потребления нефтепродуктов.

Если США на законодательном уровне введут запрет на экспорт нефти в Китай, это затруднит восстановление китайской экономики во втором полугодии. Если вслед за нефтью будет введен запрет на экспорт других энергоносителей, это поставит под угрозу энергетическую безопасность второй крупнейшей экономики мира в долгосрочной перспективе.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ЗАМЕНИТ АМЕРИКАНСКУЮ

Заместить американскую нефть могут поставки из России. "Транснефть" планирует увеличение пропускной способности трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) на 7 млн т/г (140 тыс. барр./сут.). Увеличение пропускной способности будет обеспечено при помощи антифрикционных присадок.

Мощность ВСТО составляет 80 млн т/г. Поставки в Китай в объеме до 30 млн т/г осуществляются по трубопроводу Сковородино – Мохе, который является ответвлением ВСТО, а также через морской терминал Козьмино – конечный пункт ВСТО, расположенный на побережье Японского моря вблизи Владивостока. В прошлом году отгрузки нефти из Козьмино превысили 35 млн т.

После введения санкций против Москвы со стороны коллективного Запада всю нефть в Козьмино начал покупать Китай, поскольку ряд стран АТР отказались экономического сотрудничества с Россией. По сообщениям западных источников, нефть из Козьмино накапливается на супертанкере типа VLCC (дедвейт от 200 тыс. т до 300 тыс. т). На этот танкер сырье доставляют нефтеналивные суда меньшего размера. После загрузки супертанкера груз направляется в один из глубоководных китайских портов, который способен принимать суда такого размера.

Эксперты уверены, что подобная логистическая схема может быть применена для вывоза российской нефти из балтийских, черноморских и северных портов.