МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Проходя рядом с огромными прилавками, полными ягод и фруктов, многие невольно задумываются – как удается сохранять их свежесть? Как известно, ягоды и фрукты относятся к скоропортящейся продукции. Оказавшись у вас дома, ароматные плоды буквально спустя несколько часов начинают терять внешний вид. Как продавцы умудряются поддерживать свежесть при огромных объемах товара, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина. Не верьте ценникам: когда в Россию вернутся настоящие скидки

Прежде всего, ягоды и фрукты тщательно перебирают изначально, не допуская попадания даже слегка подгнившего экземпляра. "Чем более свежие ягоды, чем меньше поврежденных, заплесневелых, загнивших, тем дольше срок хранения", — указала эксперт.

Во-вторых, в конце каждого торгового дня ягоды и фрукты вновь перебирают, убирая мало-мальски подозрительные экземпляры. И, наконец, наиболее нежные из них хранят в холодильных камерах. Конечно, каждый торговец стремится продать товар до конца дня – все знают, что потом придется терпеть убытки из-за некондиции. Поэтому вечером есть шанс получить неплохую скидку.

Чтобы ягоды и фрукты не портились дома после покупки, их также следует хранить правильно.

"Чем быстрее после покупки ягоды будут размещены в холодильнике (температура 0-+1°С), тем дольше они останутся свежими. Старайтесь меньше перекладывать их и вообще трогать руками, чтобы они не помялись", — советует эксперт.

Также не стоит удалять плодоножки, с ними ягоды дольше остаются свежими. Если нет возможности хранить ягоды в холодильнике, то тогда в темном прохладном месте, при этом, желательно, чтобы влажность воздуха была оптимальной, что будет препятствовать увяданию. Названы продукты, которые резко повышают сахар в крови

Если есть необходимость, следует срочно убрать испорченные и загрязненные ягоды.

"Необходимо отметить, что на сохранность влияют сортовые особенности. Ягоды, которые лучше транспортируются и хранятся, более устойчивые к механическим воздействия, обычно обладают менее выраженным вкусом и сладостью", — заключила эксперт.