МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Цены на газ по-прежнему зависят от геополитики: на фоне нестабильности они растут, и уже осенью мы можем увидеть новые рекорды стоимости, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

По его словам, лучше всего это отражает ситуация с ценами на газ. К их небывалому взлету оказались не готовы даже некоторые специалисты. Достаточно вспомнить, что ровно год назад цена тысячи кубометров газа колебалась на уровне 200-300 долларов.

"Но с лета мир стал выходить из ковид-ограничений, вырос спрос на энергоносители, при этом альтернативные источники дали на 10% (солнечная) – 20% (ветренная) энергии меньше ожидаемого, а шансов получить больше трубопроводного газа сократились из-за противодействия реализации проекта "Северный поток-2", — напомнил Тимофеев.

По его словам, Запад решил сэкономить, подписываясь на короткие контракты с осени перед опасением новой волны ковида. Но логистический коллапс, вызванный пандемией, сыграл на повышение цен: к концу прошлого года цена на тысячу кубометров газа взлете в 6 раз – до 1200 долларов.

"А в этом году драйвером для разгона цен стала геополитика, прежде всего, антироссийские санкции", — подчеркнул эксперт. Европейская любовь к соседу: Германия оставила Францию без российского газа

На сегодняшний день к геополитике добавляется гиперспрос на сжиженный газ со стороны стран Азии и неспособность американских сланцевиков оправиться и возобновить поставки СПГ в Европу.

"Сокращение поставок газа по "Северному потоку-1" со 100 до 68 млн. кубометров еще приподняло цену – до 1200 долларов за тысячу кубометров", — напомнил Тимофеев. По его мнению, такая ситуация нонсенс для лета – сезона, когда спрос на газ традиционно сокращается. Осенью возможны новые ценовые пики.