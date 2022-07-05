МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Сервисы VPN в настоящее время переживают бум своей популярности в России. Закономерно растет и число неприятных ситуаций, связанных с этими программами. Пользователей беспокоит, что они могут потерять свои личные данные и даже деньги или просто стать жертвой навязчивых маркетологов. В основном, россияне волнуются о "приватности" смартфонов. Однако и для персональных компьютеров VPN-сервисы могут представлять опасность, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Эксперт объяснил, какие данные ни в коем случае нельзя хранить на смартфоне

Следует понимать, что ряд данных в процессе работы с VPN-сервисами становятся доступны третьим лицам. К ним относятся IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, к которому вы подключаетесь, время подключения и объем переданных данных, уточняет специалист. По его словам, подобная информация – "довольно общая и слабо персонализированная". "Однако при углубленном мониторинге возможно ведение журнала использования трафика на стороне VPN-сервиса, – указывает он. – Эти журналы обычно содержат подробную информацию о конкретных пользовательских подключениях, а вместе с общей информацией о подключении отслеживаются данные о конкретных загруженных файлах, посещенных веб-сайтах, местоположениях, протоколах, времени, условиях поиска и онлайн-поведении пользователя. Как правило, подобные журналы ведут бесплатные VPN-сервисы".

Например, если вы часто посещаете веб-сайты, не защищенные сертификатом (речь идет о сайтах без протокола https и без значка "замок" в адресной строке), то "абсолютно все данные, которые вы вводите, могут быть перехвачены сервисом VPN". Как уточняет Кашкин, эту информацию владельцы программы могут передавать как маркетологам различных компаний, так и злоумышленникам.

Помимо того, если не использовать специализированные средства защиты ПК, возможно заражение системы различными вирусами при использовании VPN. Поэтому, как предупреждает специалист, если вы используете VPN на компьютере и ноутбуке, то не забывайте о правилах безопасности. Не заходите в личные кабинеты банковских сайтов и портала "Госуслуги", подключившись к VPN-сервису. Также специалист не советует совершать онлайн-покупки: данные вашей карты могут быть перехвачены преступниками. Эксперт рассказал, можно ли не выключать VPN на смартфоне

При этом каждый пользователь может проверить, насколько эффективно выбранный сервис VPN обеспечивает конфиденциальность данных: скрывает ли ваш реальный IP-адрес, фактическое местоположение и данные об используемом интернет-провайдере.

"Например, чтобы узнать свой IP-адрес, введите в поисковой системе "Яндекс" запрос "мой ip" или воспользуйтесь сторонними сервисами, – говорит эксперт. – Вам покажут не только сам адрес, но и расположение, определяемое по IP-адресу. Если показанное местоположение совпадает с вашим физическим расположением, значит, VPN не справляется со своей задачей и не "прячет" вас".

Также вы можете проверить утечку DNS. Эта система доменных имен позволяет преобразовывать IP-адреса (в вид цифр) в привычные доменные имена (в виде букв). "Таким образом провайдеры получают еще один способ для отслеживания пользователей, – рассказывает Кашкин. – Использование VPN означает, что теоретически ваш интернет-трафик перенаправляется на анонимные DNS-серверы". Для определения утечки достаточно зайти на сервисы Hidester DNS Leak Test, DNSLeak.com или DNS Leak Test, указывает он.

"Если в результатах отображается сервис вашего интернет-провайдера, то VPN также не защищает вашу анонимность", – резюмирует эксперт.