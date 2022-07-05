МОСКВА, 5 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. После заявления официального Токио о намерении ввести предельный уровень цен на нефть из России ситуация вокруг проекта "Сахалин-2" получила новый импульс — Москва резко отреагировала на эту новость, пообещав оставить партнеров вовсе без энергоносителей. "Прайм" решил поинтересоваться мнением специалистов о дальнейших перспективах поставок российских нефти и газа в Японию. Ценовая круговерть: "Газпром" готовит сюрприз Европе

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Власти Японии приняли окончательное решение об установлении предельного уровня цен на российскую нефть, импортируемую в страну, заявил премьер-министр Фумио Кисида.

Ответ на заставил себя долго ждать: заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев парировал, что в таком случае Токио не сможет рассчитывать на российские энергоносители и может забыть об участии в проекте "Сахалин — 2".

"В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, — прокомментировал он произошедшее в своем telegram-канале. — Причем выше прогнозируемой астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2".

Напомним: лидеры стран "Большой семерки" (G7) во главе с США в ходе саммита 26-28 июня подтвердили намерение уменьшить свою зависимость от энергоносителей из России и заключили предварительное соглашение об ограничении их стоимости.

При этом сообщалось, что Германия и некоторые другие страны ЕС на закрытой встрече выразили обеспокоенность последствиями установления лимитов цен на российскую нефть. В Берлине заявили, что предложение было добавлено в коммюнике под давлением Вашингтона. Озабоченность выразила и Венгрия.

А уже в конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым компания Sakhalin Energy — оператор нефтегазового проекта "Сахалин-2" — должна быть заменена на новое юридическое лицо, зарегистрированное в России. При этом эксперты указывали, что сам по себе этот шаг не несет в себе никакой угрозы поставкам энергоносителей в Японию, и представителям Токио для сохранения доли в проекте лишь требуется следовать озвученным Москвой формальностям.

НЕФТЬ…

Теперь же, учитывая развитие ситуации, эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов считает возможным, что Кремль легко откажет Японии. Конечно, такое решение будет политическим ответом на недружественную политику Токио.

Впрочем, основная проблема, которая может возникнуть из-за такого развития событий у Японии, касается, скорее, поставок природного газа. Что касается нефти, то доля ее поставок из России, как указывает специалист, составляет около 4% общего объема "черного золота", ввозимого в Страну восходящего солнца. Более 92% поставляют страны Персидского залива. Хотя, скорее всего, эта нефть будет дороже, чем российская, признает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "В принципе, Россия может прекратить поставки энергоресурсов в Японию и перенаправить их на другие рынки, — рассуждает он. — Японская сторона также может заместить российские энергоресурсы альтернативными, но цена вопроса — более сложная логистика и удорожание объемов для Японии". При этом с точки зрения долгосрочных экономических интересов России, скорее, выгоднее удержать потребителей этой страны, учитывая емкость японского рынка.

… И ГАЗ ДЛЯ ЯПОНИИ

"Пока ситуация принципиально не поменялась, — уверен руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — Мяч на стороне японских компаний, которые должны решить, согласны ли они участвовать в проекте "Сахалин — 2" на предложенных Россией условиях. Пока шансы на это довольно велики, отмечает он.

"Напомню, что в конце мая японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что Япония не будет выходить из проекта по добыче СПГ "Сахалин — 2", даже если ее "попросят уйти". Уже после объявления о предстоящей смене собственника премьер-министр Фумио Кисида заявил, что это не означает прекращения поставок СПГ в Японию", — говорит эксперт.

Сохранить хорошие отношения с Москвой для Токио крайне важно, уверен Коптев. "Сахалин — 2" поставляет 9% всего импортируемого в Японию сжиженного газа. "Выпадение таких объемов неминуемо приведет к усилению конкуренции на рынке и повышению цен на газ и электроэнергию, — указывает специалист. — Об этом сейчас много пишет японская пресса". Отдельные авторы в довольно резких выражениях (в частности, решение о смене собственника называют реквизицией) призывают искать альтернативные источники поставок, уточняет представитель ИртТЭК. "Но надо иметь в виду, что японская пресса вообще не привыкла стесняться в выражениях, тогда как политики и бизнесмены ведут себя куда осмотрительнее", — отмечает он.

Позиции России в этой ситуации, которую Коптев не готов назвать конфликтом, выглядят более сильными: рядом расположен Китай, куда в любой момент можно развернуть газовозы. "Да и до Индии не так далеко", — развивает эксперт свою мысль. Поэтому для России непринципиально, будут японские компании акционерами проекта "Сахалин — 2" или нет, резюмирует он. Заменить доллар: как БРИКС+ перевернет мировую финансовую систему

Есть еще один момент, напоминает Коптев. Другие страны G7 могут решить, что наступил подходящий момент, когда Японии следует проявить солидарность и по примеру США, Великобритании и ЕС вообще отказаться от импорта российских энергоносителей, начать кампанию политического давления. "Заявления японских политиков на этот счет выглядят довольно нерешительно, — считает специалист. — С одной стороны, они признают, что единство в G7 важно, с другой — говорят, что без российских поставок стране придется несладко". Какая точка зрения возобладает, пока сказать невозможно, полагает эксперт.