МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Польша — флагман европейской угледобывающей промышленности — не в силах обеспечить свои потребности в энергоносителях. Отказавшись и от угля, и от газа из России страна балансирует на грани энергетической бедности — домохозяйства не могут позволить себе отапливать жилье по нынешним ценам, а закон о компенсации дорогого топлива де-факто не действует. Правительство Польши планирует выплачивать компенсации за дорогой уголь

УГОЛЬ ВСЕМУ ГОЛОВА

Польша является крупнейшей угледобывающей страной Европы. В отличие от других стран ЕС, которые в соответствии с "зеленым" курсом Брюсселя закрывали угольные шахты, Польша не спешила отказываться от "грязного" топлива.

Брюссель настаивает на полном запрете сжигания угля в Европе, упирая на то, что это приводит к образованию максимального количества вредных веществ и углекислого газа. Но Варшава закрыла только низкорентабельные шахты, где добывался низкокачественный бурый уголь. Добыча каменного угля продолжалась вопреки давлению со стороны Европейской комиссии и других наднациональных структур ЕС. В результате, в 2021 году добыча каменного угля в Польше составила почти 55 млн т — 96% всей добычи этого вида топлива в ЕС.

Уголь — основа польской энергетики. Около 70% электроэнергии в стране вырабатывается на угольных ТЭС. Уголь также широко используется для коммунальных нужд в малых и средних городах. Миллионы поляков отапливают свои дома этим самым доступным для них видом топлива.

Собственная добыча не может обеспечить все потребности внутреннего рынка, поэтому уголь закупается за рубежом — в основном в России. В 2021 году Польша импортировала из России около 7,8 млн т всех видов угля. На энергетический уголь пришлось свыше 7,5 млн т, на коксующийся — 237,7 тыс. т.

В мае Польше разорвала контракт на поставки газа из России, отказавшись переходить на расчеты в российских рублях. В соответствии с контрактом, который действовал до конца 2022 года, "Газпром" поставлял польским потребителям до 10 млрд куб. м газа в год. Прекращение этих поставок обострило ситуацию на энергетическом рынке Польши — собственная газодобыча составляет менее 4 млрд куб. м/г, а внутренние потребности оцениваются в 20 млрд куб. м/г. Турбина не спасет: почему европейцы замерзнут зимой

Польша стремится увеличить поставки СПГ — прежде всего из Катара и США. Однако мощности единственного терминала для приема СПГ в Свиноуйсьце ограничены и составляют 6,2 млрд куб. м/г (после регазификации). Кроме того, ограниченная платежеспособность польского населения не позволяет использовать подорожавший природный газ в большинстве домохозяйств.

ЗАКОН ДУДЫ НЕ ДЕЙСТВУЕТ

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете поставок угля из России. Запрет распространяется не только на государственные, но и на частные польские компании. В мае поставки российского угля снизились до 19,2 тыс. т, что в двадцать раз меньше, чем в том же месяце годом ранее. Запрет на поставки из России привел к резкому подорожанию угля на внутреннем рынке. Самый доступный вид топлива стал недоступен для большинства поляков. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигла 3 тыс. Zl/т (около $640/т), что значительно выше, чем в Роттердаме — главном угольном хабе Европы.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение, обязывающее государственные компании срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля, который будет использоваться домохозяйствами", — сообщило польское издание Оnet, сославшись на имеющийся в ее распоряжении документ.

Уголь в необходимом объеме должен быть закуплен до 31 августа, а финансирование закупок будет осуществляться за счет средств из Фонда борьбы с эпидемией коронавируса. Правительство Польши планирует компенсировать гражданам затраты на покупку подорожавшего угля. Однако механизм компенсации еще не разработан.

Ранее Дуда подписал закон о компенсациях компаниям, которые будут продавать уголь домохозяйствам по цене не выше 996 Zl/т (около $210/т). Однако частные поставщики не желают продавать уголь по установленной цене, а затем дожидаться обещанной компенсации.

"Очень существенным вопросом является то, каким образом мы будет поддерживать граждан Польши, если речь идет о доплатах за дорогой уголь. В этом сезоне, исходя из геополитической ситуации, он будет дороже. Какое-то время тому назад был принят закон, о доплатах для компаний, которые занимаются дистрибуцией угля, но уже сейчас мы видим, что нет большой заинтересованности в использовании такой системы", — заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По словам Мюллера, сейчас ведется работа над проектом закона, согласно которому компенсации должны выплачиваться непосредственно гражданам.

Польские эксперты предупреждали о высокой вероятности энергетического коллапса в Польше после подписания Дудой закона о запрете импорта угля из России.

"Дорогой уголь ударит в основном по беднейшим слоям населения. В зоне риска — мелкие фермеры и другие сельские жители, в том числе пенсионеры и люди с самым низким доходом. Это приведет к увеличению масштабов так называемой энергетической бедности в Польше", — заявила обозреватель издания Money.pl Агнешка Зелинска.

ДЫШАТЬ ЛИБО ГРЕТЬСЯ

Собственную добычу угля Польша серьезно увеличить не может. Ранее глава Польской горнорудной платы Януш Ольшовский сообщил, что добыча энергетического угля в этом году будет увеличена максимуму на 1,5 млн т.

"В прошлом году польские шахты были включены в план сокращения добычи. Таким образом, мы не можем сразу значительно увеличить добычу в этом году", — сказал Ольшовский.

Polska Grupa Gornicza (PGG) — крупнейшая угольная компания Европы — приступила к реализации плана поэтапного закрытия шахт. Разработанный по настоянию Брюсселя план предусматривает закрытие в Польше всех угольных шахт к 2049 году.

Ольшовский не сообщил, что в Польше может быть увеличена добыча только низкокачественного угля, прежде всего бурого. "Черный русский". Китай нашел способ сдержать рост цен на нефть и газ

В конце прошлого месяца польское министерство климата и окружающей среды подготовило указ, который отменит на 60 дней введенные в 2020 году требования к качеству угля, используемого для отопления жилищ.

"Текущая чрезвычайная ситуация напрямую затрагивает рынки энергоносителей. В результате, существует риск, что граждане не смогут купить уголь для отопления жилищ. Это может привести к росту энергетической бедности" — говорится в официальном сообщении польского ведомства.

Планы снять ограничения на использование низкокачественного угля беспокоят экологов в Польше и соседних странах.

"Это возмутительно. Если будут использоваться худшие сорта угля, то загрязнение воздуха значительно повысится. Это угрожает здоровью тех, кто этим воздухом дышит", — сообщил Reuters представитель экологической группы Polski Alarm Smogowy Петр Сергий.