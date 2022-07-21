МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В июне Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай. Поднебесная не намерена сворачивать сотрудничество со странами, находящимися под санкциями Запада, а, напротив, расширяет его. Поставки из РФ идут как по трубопроводу ВСТО, так и в танкерах. Турбина не спасет: почему европейцы замерзнут зимой

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД

Согласно официальной информации, предоставленной Главным таможенным управлением КНР, Россия в июне второй месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Саудовская Аравия значительно сократила поставки на рынок крупнейшего потребителя энергоносителей в мире, но прочно удерживает второе место.

По данным китайской таможни, импорт из России в Китай, включая экспорт по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и отгрузки из морских портов на Дальнем Востоке, а также из черноморских и балтийских портов достигли 7,29 млн т — на 10% больше, чем годом ранее.

Среднесуточные поставки в июне составили 1,77 млн барр./сут. — меньше чем в мае, когда российские компании поставили в Китай около 2 млн барр./сут.

В прошлом месяце Саудовская Аравия поставила 5,06 млн т или 1,23 млн барр./сут. против 1,84 млн барр./сут. в мае этого года. По сравнению с июнем прошлого года Китай сократил импорт саудовской нефти на 30%.

По результатам первого полугодия Саудовская Аравия все ещё опережает Россию. В январе — июне 2022 года Россия экспортировала в Китай 41,3 млн т нефти (1,67 млн барр./сут.) — на 4% больше в годовом выражении. Экспорт из Саудовской Аравии составил 43,3 млн т (1,75 млн барр./сут.) — на 1% меньше относительно января-июня 2021 года.

В июне Китай существенно сократил импорт нефти — до самого низкого показателя за последние четыре года из-за жестких ограничений, введенных после вспышки заболеваемости коронавирусом в ряде провинций и городах страны. Несмотря на снижение импорта, Россия смогла увеличить поставки на китайский рынок благодаря гибкой ценовой политике и преимуществу перед другими экспортерами, которое предоставляет трубопровод ВСТО. Глава компании-оператора ВСТО "Транснефть" Николай Токарев ранее сообщал об увеличении объема прокачки по нефтепроводу за счет использования антифрикционных присадок на 140 тысяч барр./сут. Установленная мощность ВСТО составляет 80 млн т/г (1,6 млн барр./сут.). ВСТО позволяет российским компаниям поставлять нефть в больших объемах в восточном направлении, что делает санкции со стороны коллективного Запада бессмысленными. Нетрадиционные отношения: почему Европа и Азия по-разному любят газ

Кроме Саудовской Аравии в июне экспорт нефти в Китай были вынуждены сократить Ангола и Бразилия.

Данные, предоставленные Главным таможенным управлением КНР, свидетельствуют о том, что Пекин не намерен сворачивать экономическое сотрудничество с находящимися под санкциями странами, несмотря на угрозы со стороны США и их клевретов в Европе и Азии.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

Это касается не только России. В июне Китай закупил 260 тыс. т нефти в Иране. Агентство Reuters утверждает, что это четвертая танкерная партия иранской нефти в КНР. Если предоставленная Reuters информация соответствует действительности, то Исламская республика использует супертанкеры типа VLCC (дедвейтом от 200 тыс. т до 320 тыс. т) для доставки своей нефти в китайские порты. Вашингтон неоднократно грозился ввести вторичные санкции против владельцев супертанкеров и компаний, которые обеспечивают страховое покрытие для таких судов и перевозимых ими грузов. Но Пекин и Тегеран продолжают развивать экономическое сотрудничество вопреки угрозам из Вашингтона.

Reuters сообщает о конкуренции между Россией и Ираном на китайском нефтяном рынке, но Москва и Тегеран способны найти приемлемое для обеих сторон решение. На Исламскую республику приходится примерно 7% от всего импорта нефти в Китай. В прошлом месяце объем поставок иранской нефти составил 260,3 тыс. т, а в первом полугодии — 780,4 тыс. т. "Уберите это". Китай обломал надежды торговцев нефтью

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В очередной раз Главное таможенное управление КНР сообщает об отсутствии поставок нефти из Венесуэлы — страны, которая находится под санкциями США и других западных стран, как Иран и Россия.

Но участники рынка уверены, что вопреки санкциям венесуэльская нефть поступает на китайский рынок через другие станы — прежде всего, через Малайзию.

В июне этого года поставки венесуэльской и иранской нефти в Китай через Малайзию выросли в годовом исчислении на 126%, достигнув 2,65 млн т.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

После открытия навигации по Северному морскому пути (СМП) в конце июня резко вырос экспорт российского СПГ в восточном направлении, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В июне поставки российского СПГ в Китай выросли до 520,53 тыс. т, что является вторым показателем с начала 2021 года, сообщает Главное таможенное управление КНР.

В январе — июне 2022 года экспорт СПГ из России в Китай — с проектов "Ямал — СПГ" и "Сахалин — 2" — достигли 2,36 млн т, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.