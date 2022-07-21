МОСКВА, 21 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Нефть из России на мировом рынке продается с существенным дисконтом к цене на эталон, и это вызывает определенные вопросы у специалистов отрасли и наблюдателей. Еще большую озабоченность встречают попытки "коллективного Запада" стимулировать резкий рост добычи в мире с одновременным принудительным ограничением стоимости российского "черного золота". Нефть а-ля рюс: Китай распробовал санкционку

ПЕРЕСТРОЕНИЕ

Цены на российскую нефтяную смесь Urals c доставкой в Европу, по информации агентства РИА Новости, которое ссылается на неназванный источник, находятся на уровне около 80 долларов за баррель, поскольку она продается со скидкой к эталонному сорту Brent в пределах 32-35 долларов за баррель.

При этом диапазон дисконта не меняется с начала июля, уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, Минфин России сообщил 15 июля, что средняя цена на Urals в период с 15 июня по 14 июля текущего года составила 84,4 доллара за баррель (без указания конкретного базиса поставки).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, на который ссылается РИА Новости, средняя цена на Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель.

В июне, как напоминает агентство, вице-премьер Александр Новак заявил, что большие скидки на российскую нефть, с которыми она в настоящее время реализуется, представляют собой временное явление, связанное с происходящим сейчас перестроением логистических цепочек, после которого цены на Urals вырастут.

РИА Новости обращает внимание на тот факт, что покупатели российской нефти в мире столкнулись со сложностями в логистике, фрахте специализированных судов и страховании сделок после введения "коллективным Западом" новых жестких санкций в ответ на проводимую на Украине специальную военную операцию. Под давлением этих обстоятельств разница в ценах на Brent и на российскую смесь Urals существенно выросла.

ГДЕ ПРЕДЕЛ

Однако США и их ближайшие союзники — основные оппоненты России на мировой арене, непрерывно агрессивно атакующие ее в политической и информационной плоскостях, поддерживающие власти в Киеве финансами, дипломатическими акциями и поставками вооружений — не скрывают намерений добиваться все новых и все более жестких ограничений против российской экономики. Все это замглавы МИД России Сергей Рябков уже назвал очередным элементом психологической войны.

В частности, Вашингтон разрабатывает планы ввести предельные цены на российскую нефть, поставляемую на мировой рынок. Так, замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что предел стоимости объемов, поставляемых из России, может быть установлен к декабрю текущего года. Чиновник уточнил, что к этому сроку ЕС рассчитывает учредить эффективные меры, которые бы полностью препятствовали страхованию танкеров, перевозящих российскую нефть.

США рассчитывают, добившись резкого удешевления соответствующих объемов "черного золота", на продолжение активных поставок энергоресурсов из России. Однако вице-премьер РФ Александр Новак разрушил эти мечты, заявив, что страна не станет поставлять нефть по таким ценам, которые не будут окупать затраты на добычу.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ

Планы и связанные с ними ожидания американского истеблишмента вызывают безусловный скепсис у специалистов отрасли. Совершенно очевидно, что судьба цен на российскую нефть, судя по комментариям высокопоставленных официальных лиц в России и суждениям экспертов в стране и за ее пределами, зависит от слишком большого числа факторов, чтобы можно было одним росчерком пера изменить ее, насколько бы могущественным ни был автор такой подписи. "Северный поток" заработал, но не до конца

Российские и зарубежные специалисты сходятся в главном: мировой рынок нефти в нынешних условиях невозможно заставить подчиняться единой линии, выработанной в Вашингтоне и Брюсселе. Такое мнение высказывалось на различных площадках по обе стороны Атлантики неоднократно. И недавний визит президента Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, основной целью которого, вне всяких сомнений, была гарантия увеличения добычи "черного золота" ведущей нефтяной державой Ближнего Востока, выглядит в этом смысле провальным.

Однако даже если допустить развитие событий в том ключе, что добыча нефти в мире резко сократится, а стоимость российских объемов одновременно окажется искусственно ограниченной, никто не возьмется прогнозировать, как при этом изменится структура мирового рынка и кто в конечном итоге окажется в выигрыше от таких перемен. И те, кто сейчас "ищет нефть по 40", вполне может получить ее "по 380", как и прогнозировал в начале июля JPMorgan.