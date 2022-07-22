МОСКВА, 22 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Три страны ЕС открыто высказались против задуманных в Брюсселе ограничений по потреблению газа в ближайшие месяцы и на протяжении всего отопительного сезона. Что это означает и как дальше могут развиваться события, разбирался "Прайм". "Цены взлетят до небес": Путин научил Европу, как получить газ

ГРАНДИОЗНЫЙ ПЛАН

В заявлении Европейской комиссии (ЕК) от 20 июля говорится, что все 27 стран ЕС в период с августа 2022 года по март 2023 года должны потребить на 15% меньше природного газа, чем в среднем за аналогичные периоды предыдущих пяти лет. Конкретная величина сокращения может быть произвольной, но в Брюсселе могут установить и обязательный уровень, если возникнет существенный риск сокращения поставок.

Греция, Португалия и Испания официально отвергли эту идею, а по меньшей мере, в 12 странах из 27 входящих в ЕС планы еврочиновников вызвали озабоченность, утверждает Reuters. Таким образом, намерение властей ЕС обязать страны объединения сократить потребление газа ради подготовки к форс-мажорам по поставкам из России встретило сопротивление национальных правительств. А это обстоятельство вызывает сомнения в том, что план Брюсселя будет утвержден, сетует американское информационное агентство.

Основная проблема состоит в том, что Дания, Франция, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия потребовали для себя у Брюсселя право решать, присоединяться ли к этому соглашению, а в идеале — и право "ветировать" его.

В Турции, в свою очередь, местное издание YeniSafak высказало идею, что обеспечению Европы необходимыми энергоресурсами в условиях антироссийских санкций и планов отказа Европы от природного газа из России помог бы частичный реэкспорт. Турция, по замыслу автора материала, могла бы поставлять в ЕС часть получаемых российских объемов. Такая практика вполне возможна, полагает журналист, требуется лишь соответствующее российско-турецкое соглашение, в котором, судя по его логике, будут заинтересованы как ЕС, так и Россия.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ТРУБА

Трубопроводные объемы "Газпрома" до Испании и Португалии никогда не доходили и не доходят, напоминает генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Так что обе страны могут приобретать только сжиженный природный газ (СПГ), и, если говорить про российское "голубое топливо", то речь может идти исключительно про объемы проекта "Ямал СПГ".

"Но насколько мы понимаем, Европа борется, прежде всего, с зависимостью от трубопроводного газа "Газпрома", — отмечает эксперт. — Особенно это обострилось после того, как их заставили перейти на схему "газ за рубли". При этом "Новатэк", крупнейший экспортер сжиженного газа из России, продолжает продавать свои объемы за валюту, и новая "рублевая" схема его не касается, указывает Правосудов.

"Поэтому Испания и Португалия недоумевают, с какой стати вообще они должны страдать, когда никакого отношения к этому не имеют, — делает вывод специалист. — Греция же покупает газ у "Газпрома", но она также имеет возможность покупать у азербайджанцев газ, который приходит к ней по трубам". Кроме того, в Греции уже есть один терминал по приему СПГ, строится еще один, напоминает эксперт. "Поэтому они тоже от этого всего стараются дистанцироваться", — полагает Правосудов. Жадные до газа: как Европа загнала себя в угол санкциями

Именно это отличает Испанию, Португалию и Грецию от Венгрии, тоже активно оппонирующей Брюсселю, но не имеющей выхода ка морю и, следовательно, возможности получать СПГ, но сильно зависящей от трубопроводных объемов "Газпрома".

ПЕРЕТЯНУТЬ ОДЕЯЛО

Прежде всего, надо понимать, что ЕК пытается окончательно на себя перетянуть функции рынка природного газа, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. "И этот казус с Испанией Португалией, он, конечно, очень примечательный", — считает эксперт. Почему эти две европейские страны выразили протест? "А посмотрите статистику, — отвечает он на свой вопрос. — В Испании, Португалии, по секрету сказать, "тихой сапой" за первые полгода потребление газа увеличивалось по сравнению с прошлым годом. В то время, как вся Европа затягивает ремни, в Испании и Португалии потребление растет". Симонов соглашается, что в эти страны практически не поступает российский газ. Но он напоминает, что поставки в Германию сейчас (причем по приемлемым ценам) мог ли бы осуществляться, "если бы она не занималась идиотизмом".

"А в Испании газ есть, по диким ценам, но он есть, — иронизирует специалист. — И Испания, и Португалия по-тихому употребление увеличивают. А им говорят, что, значит, теперь нужна европейская солидарность. Да на кой им ваша солидарность?"

При этом эксперты сходятся во мнении, что реэкспортных объемов российского газа, которые могли бы поставляться в страны ЕС из Турции, в любом случае будет недостаточно для решения энергетических проблем Европы.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КРИЗИСА

"Публичный отказ Испании, Греции и Португалии регулировать потребление газа свидетельствует о глубочайшем разрыве в понимании положения и задач, которые существуют между брюссельскими чиновниками и национальными администрациями, даже очень лояльными к США, — рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Это свидетельство того, что Еврокомиссия абсолютно оторвалась от действительности". "Северный поток" заработал, но не до конца

Европа, как отмечает специалист, ведет экономическую войну против России и стремится во что бы то ни стало сокращать потребление газа. "Хотя это невыгодно и невозможно в то время, как национальные администрации стран PIGS (к которым относят Португалию, Испанию и Грецию — прим. ред.) хотели бы просто пережить зиму, просто не обострять социальную и политическую ситуацию", — полагает Колташов. Это просто вопрос сохранения власти, и на уровне национальных экономик Европы никто не готов усиливать борьбу против России даже посредством таких мероприятий, как сокращение потребления газа, отмечает он. "Но европейская бюрократия абсолютно не понимает этого, она находится в таком отрыве от действительности, от проблем, которые являются чрезвычайно острыми для каждой национальной администрации, что мы можем говорить о новом уровне кризиса ЕС как системы", — делает вывод эксперт.