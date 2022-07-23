Украина толкает Европу к запуску "Северного потока – 2"
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку", но поступающих объемов Европе не хватит, чтобы обеспечить отопительный сезон. ЕК и МЭА хотят, чтобы европейцы значительно сократили потребление газа, но не поможет даже это, особенно если что-то случится с украинским транзитом. Единственный выход — запуск "Северного потока-2". Политической воли для этого у ЕС пока нет, но морозы могут подтолкнуть к верному решению.
"ГАЗПРОМ" ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ
В четверг "Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку" после завершения плановых ремонтных работ, которые длились десять дней. По сообщениям Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), загрузка "Северного потока" сначала составила 30%, а потом была увеличена до 40% от установленной мощности. В Европе опасались: если поставки по "Северному потоку" не возобновятся, то подготовка к предстоящему отопительному будет сорвана.
Возобновление поставок удивительным образом совпало с отменой со стороны ЕС запрета на поставки в Россию ряда товаров, технологий в авиационной отрасли и предоставлением услуг по перевозке российской нефти в третьи страны.
Установленная мощность "Северного потока" составляет 55 млрд куб. м/г. До остановки газопровода "Газпром" по техническим причинам — из-за отказа Канады возвращать после профилактического ремонта газовую турбину — был вынужден снизить загрузку "Северного потока" до 40% от его мощности.
Эксперты уверены, что загрузка "Северного потока" менее чем наполовину не позволяет Германии накопить в подземных хранилищах необходимые запасы газа до начала отопительного сезона. Кроме того, высокие цены на газ ведут к снижению конкурентоспособности европейской промышленной продукции на мировом рынке, сокращению промышленного производства и росту инфляции.
Однако в Европе пока скептически относятся к возобновлению сотрудничества с Россией в сфере энергетики. "Поскольку загрузка на 60% меньше установленной, а политическая ситуация остается нестабильной, пока нет оснований говорить, что все хорошо", — написал глава BNetzA Клаус Мюллер в своем аккаунте в Twitter.
"Даже после возобновления поставок ситуация с природным газом в Европе остается критической", — цитирует Reuters Петера МакНэлли, аналитика из Third Bridge.
МакНэлли полагает, что европейские ПХГ могут быть заполнены на 70% при текущем уроне загрузки "Северного потока".
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2"- НЕ БАНКРОТ И ГОТОВ К ЗАПУСКУ
Сейчас "Северный поток" является основным маршрутом поставок газ в Германию, поскольку эта страна не имеет собственных терминалов для приема СПГ, а импорт из Норвегии ограничен.
Кроме того, ранее по решению германского правительства BNetzA взяла под свой контроль принадлежащие "Газпрому" подземные хранилища газа, расположенные на территории Германии. В ответ российская компания прекратила поставки германским партнерам по газопроводу Ямал — Европа.
В прошлом году BNetzA всячески затягивала процесс сертификации и запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". После начала специальной операции коалиционное правительство Германии, в котором ключевые позиции занимают "зеленые", запретило проводить сертификацию газопровода. В результате, зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 — оператор газопровода "Северный поток — 2" — уволила всех своих сотрудников и начала процедуру банкротства.
Однако проект "Северный поток — 2" не закрыт окончательно. Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября. Второй газопровод, проложенный напрямую из России в Германию через Балтийское море, прошел все испытания, находится в рабочем состоянии и готов к запуску в эксплуатацию. Турбины для "Северного потока — 2" произведены в России. Для проведения профилактического ремонта их не надо отправлять в Канаду или другую западную страну, поддерживающую антироссийские санкции. Мощность "Северного потока — 2" составляет 55 млрд куб. м/г. Этого объема достаточно для полного обеспечения потребностей Германии и соседних стран в газе во время отопительного сезона.
ЕВРОПЕЙЦЫ ДОЛЖНЫ ЭКОНОМИТЬ
В связи с сокращением поставок российского газа Германия и несколько других европейских стран разработали планы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Согласно этим планам власти, если на рынке возникнет дефицита газа, могут ограничить подачу промышленным предприятиям, спортивным сооружениям и другим местам общего пользования. В последнюю очередь ограничения коснутся домохозяйств.
Европейская комиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен считает, что правительства европейских стран не должны ограничиваться разработкой планов.
"Россия шантажирует нас. Россия использует газ, как оружие. В любом случае — произойдет ли сокращение или полное прекращение поставок российского газа — Европа должна быть ко всему готова", — заявила фон дер Ляйен.
ЕК предлагает странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 10%-15% с августа 2022 года по март 2023 года, чтобы уменьшить зависимость от импорта газа из России. Более того, ЕК хочет иметь особые полномочия в рамках законодательства ЕС, чтобы обязать правительства европейских стран сократить потребление газа на 15%.
Предложение ЕК будет обсуждаться на внеочередном совещании министров энергетики стран-членов ЕС. В случае одобрения решения ЕК будут иметь обязательный, а не рекомендательный характер.
По информации, имеющейся в распоряжении Reuters, Дания, Франция, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия высказались резко против предложения ЕК сделать сокращение потребления газа обязательным.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол уверен, что сокращать потребление газа необходимо не на 15%, а на 20%.
"Даже если не будет ни одного сбоя в поставках… Европа все равно должна сократить потребление газа примерно на 20% от текущего уровня, чтобы зимой не возникли проблемы", — сказал Бирол в интервью CNN.
Глава МЭА уверен, что у Европы нет альтернативы сокращению потребления газа. По его мнению, в наиболее уязвимом положении находится Германия, за ней следуют Италия и восточно-европейские страны.
Ни фон дер Ляйен, ни Бирол не рассматривают возможность использовать "Северный поток — 2" для получения газа в необходимых объемах предстоящей зимой. Однако европейцы будут вынуждены использовать этот газопровод, если сократится или прекратится полностью украинский транзит.
В Киеве предупреждают население о предстоящей тяжелой зиме. Эксперты уверены, что Украина не может накопить достаточные запасы газа к началу отопительного сезона. Из-за сокращения собственной добычи и отсутствия средств для покупки газа Киев начнет "несанкционированный отбор" из транзитной трубы, если потребность в газе на Украине будет критической. Несмотря на специальную операцию, сейчас поставки российского газа в Европу через территорию Украины составляют 40-42 млн куб. м/сут.
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