МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. "Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку", но поступающих объемов Европе не хватит, чтобы обеспечить отопительный сезон. ЕК и МЭА хотят, чтобы европейцы значительно сократили потребление газа, но не поможет даже это, особенно если что-то случится с украинским транзитом. Единственный выход — запуск "Северного потока-2". Политической воли для этого у ЕС пока нет, но морозы могут подтолкнуть к верному решению. Природа взбунтовалась. За что Европе ниспослана жара

"ГАЗПРОМ" ВОЗОБНОВИЛ ПОСТАВКИ

В четверг "Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку" после завершения плановых ремонтных работ, которые длились десять дней. По сообщениям Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), загрузка "Северного потока" сначала составила 30%, а потом была увеличена до 40% от установленной мощности. В Европе опасались: если поставки по "Северному потоку" не возобновятся, то подготовка к предстоящему отопительному будет сорвана.

Возобновление поставок удивительным образом совпало с отменой со стороны ЕС запрета на поставки в Россию ряда товаров, технологий в авиационной отрасли и предоставлением услуг по перевозке российской нефти в третьи страны.

Установленная мощность "Северного потока" составляет 55 млрд куб. м/г. До остановки газопровода "Газпром" по техническим причинам — из-за отказа Канады возвращать после профилактического ремонта газовую турбину — был вынужден снизить загрузку "Северного потока" до 40% от его мощности.

Эксперты уверены, что загрузка "Северного потока" менее чем наполовину не позволяет Германии накопить в подземных хранилищах необходимые запасы газа до начала отопительного сезона. Кроме того, высокие цены на газ ведут к снижению конкурентоспособности европейской промышленной продукции на мировом рынке, сокращению промышленного производства и росту инфляции.

Однако в Европе пока скептически относятся к возобновлению сотрудничества с Россией в сфере энергетики. "Поскольку загрузка на 60% меньше установленной, а политическая ситуация остается нестабильной, пока нет оснований говорить, что все хорошо", — написал глава BNetzA Клаус Мюллер в своем аккаунте в Twitter.

"Даже после возобновления поставок ситуация с природным газом в Европе остается критической", — цитирует Reuters Петера МакНэлли, аналитика из Third Bridge.

МакНэлли полагает, что европейские ПХГ могут быть заполнены на 70% при текущем уроне загрузки "Северного потока".

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2"- НЕ БАНКРОТ И ГОТОВ К ЗАПУСКУ

Сейчас "Северный поток" является основным маршрутом поставок газ в Германию, поскольку эта страна не имеет собственных терминалов для приема СПГ, а импорт из Норвегии ограничен. "Северный поток" заработал, но не до конца

Кроме того, ранее по решению германского правительства BNetzA взяла под свой контроль принадлежащие "Газпрому" подземные хранилища газа, расположенные на территории Германии. В ответ российская компания прекратила поставки германским партнерам по газопроводу Ямал — Европа.

В прошлом году BNetzA всячески затягивала процесс сертификации и запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". После начала специальной операции коалиционное правительство Германии, в котором ключевые позиции занимают "зеленые", запретило проводить сертификацию газопровода. В результате, зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 — оператор газопровода "Северный поток — 2" — уволила всех своих сотрудников и начала процедуру банкротства.

Однако проект "Северный поток — 2" не закрыт окончательно. Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 до 10 сентября. Второй газопровод, проложенный напрямую из России в Германию через Балтийское море, прошел все испытания, находится в рабочем состоянии и готов к запуску в эксплуатацию. Турбины для "Северного потока — 2" произведены в России. Для проведения профилактического ремонта их не надо отправлять в Канаду или другую западную страну, поддерживающую антироссийские санкции. Мощность "Северного потока — 2" составляет 55 млрд куб. м/г. Этого объема достаточно для полного обеспечения потребностей Германии и соседних стран в газе во время отопительного сезона.

ЕВРОПЕЙЦЫ ДОЛЖНЫ ЭКОНОМИТЬ

В связи с сокращением поставок российского газа Германия и несколько других европейских стран разработали планы действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Согласно этим планам власти, если на рынке возникнет дефицита газа, могут ограничить подачу промышленным предприятиям, спортивным сооружениям и другим местам общего пользования. В последнюю очередь ограничения коснутся домохозяйств. Жадные до газа: как Европа загнала себя в угол санкциями

Европейская комиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен считает, что правительства европейских стран не должны ограничиваться разработкой планов.

"Россия шантажирует нас. Россия использует газ, как оружие. В любом случае — произойдет ли сокращение или полное прекращение поставок российского газа — Европа должна быть ко всему готова", — заявила фон дер Ляйен.

ЕК предлагает странам-членам ЕС добровольно сократить потребление газа на 10%-15% с августа 2022 года по март 2023 года, чтобы уменьшить зависимость от импорта газа из России. Более того, ЕК хочет иметь особые полномочия в рамках законодательства ЕС, чтобы обязать правительства европейских стран сократить потребление газа на 15%.

Предложение ЕК будет обсуждаться на внеочередном совещании министров энергетики стран-членов ЕС. В случае одобрения решения ЕК будут иметь обязательный, а не рекомендательный характер.

По информации, имеющейся в распоряжении Reuters, Дания, Франция, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша и Португалия высказались резко против предложения ЕК сделать сокращение потребления газа обязательным.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол уверен, что сокращать потребление газа необходимо не на 15%, а на 20%.

"Даже если не будет ни одного сбоя в поставках… Европа все равно должна сократить потребление газа примерно на 20% от текущего уровня, чтобы зимой не возникли проблемы", — сказал Бирол в интервью CNN.

Глава МЭА уверен, что у Европы нет альтернативы сокращению потребления газа. По его мнению, в наиболее уязвимом положении находится Германия, за ней следуют Италия и восточно-европейские страны.

Ни фон дер Ляйен, ни Бирол не рассматривают возможность использовать "Северный поток — 2" для получения газа в необходимых объемах предстоящей зимой. Однако европейцы будут вынуждены использовать этот газопровод, если сократится или прекратится полностью украинский транзит.

В Киеве предупреждают население о предстоящей тяжелой зиме. Эксперты уверены, что Украина не может накопить достаточные запасы газа к началу отопительного сезона. Из-за сокращения собственной добычи и отсутствия средств для покупки газа Киев начнет "несанкционированный отбор" из транзитной трубы, если потребность в газе на Украине будет критической. Несмотря на специальную операцию, сейчас поставки российского газа в Европу через территорию Украины составляют 40-42 млн куб. м/сут.