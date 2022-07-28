МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Санкции Запада провалились, добыча нефти в России растет. Теперь страны "большой семерки" хотят установить потолок цены на российскую нефть, вовлечь в картельный сговор Китай и Индию и наложить санкции на танкерные перевозки. Чтобы не допустить этого, Россия должна сама формировать цены на свою нефть, не отдавая это на откуп западным агентствам, а также создавать собственный танкерный флот. По-хорошему не поняли. Европа приносит своих в жертву ради газа

МЕХАНИЗМ ДЛЯ УРЕЗАНИЯ ДОХОДОВ

G7 — группа семи наиболее развитых стран мира — приступила к подготовке механизма, который позволит устанавливать потолок цены на российскую нефть, реализуемую на мировых рынках. По заявлениям представителей G7 механизм должен быть разработан и введен в действие к 5 декабря 2022 года. К этому сроку ЕС намерен ввести запрет на импорт российской нефти, поставляемой морским транспортом.

"Наша цель — согласовать сроки с ЕС. Мы хотим добиться, чтобы механизм ограничения цены был введен в действие одновременно (с запретом ЕС — прим. ред.)", — сообщил агентству Reuters представитель G7 на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что G7 намерена установить предельные цены на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

Во время саммита в Германии главы государств группы G7 — США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании — достигли предварительной договоренности о создании механизма ценообразования с целью ограничения цен на поставляемую из России нефть. Механизм подразумевает введение санкций против страховых и судовых компаний, которые будут осуществлять перевозки российской нефти, купленной по цене, превышающей установленный G7 потолок.

ЦЕЛЬ НЕ ДОСТИГНУТА

После начала специальной операции по денацификации Украины коллективный Запад во главе с США ввел антироссийские санкции с целью лишить Россию возможности продавать нефть и другие энергоносители на европейском рынке. Однако поставленной цели они не добились.

Российские нефтяные компании смогли в кратчайшие сроки перенаправить экспортные потоки с рынков Европы на рынки Южной и Восточной Азии. Основными покупателями российской нефти стали Индия и Китай. Индийские и китайские покупатели получили большие скидки, но из-за роста мировых цен на энергоносители доходы России от экспорта нефти значительно выросли. Более того, размер скидки существенно сократился и сейчас не превышает $25/барр. По данным западных агентств, в марте скидка на Urals по отношению к североморскому эталонному сорту Brent превышала $38/барр.

Попытки коллективного Запада заблокировать поставки нефти из российских портов и таким образом добиться сокращения добычи нефти в России также провалились. После снижения в марте добыча в начала снова расти. По данным Росстата, в январе — июне 2022 года добыча нефти и газового конденсата в России выросла до 263 млн т — на 3,3% больше в годовом исчислении. В июне этого года добыча достигла 43,8 млн т, что на 2,7% больше в том же месяце годом ранее. Без предела: кто определит цену российской нефти

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что по предварительным данным в первом полугодии добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ВМЕСТО СВОБОДНОГО РЫНКА

Добиться полного эмбарго на поставки российской нефти не удалось, поэтому в западных столицах было принято решение максимально сократить дохода России от экспорта нефти. Однако только западные страны не способны ограничить цены на российскую нефть. В G7 хотят склонить к вступлению в картельный сговор Индию и Китай, без которых установить потолок цен на российскую нефть невозможно.

"Мы уже получили сигналы от азиатских стран, которые заинтересованы в присоединении к нашей коалиции, чтобы лучше понимать механизм определения потолка цены. Это позволит усилить их позиции во время переговоров с Россией о будущих поставках", — заявил Reuter анонимный источник в G7.

По его данным, установленная G7 цена будет доводиться до сведения всех участников рынка, включая покупателей российской нефти в Индии и Китае. Несмотря на большие скидки, предоставленные покупателям российской нефти в этих странах, они должны быть заинтересованы вступить в картель, чтобы еще больше снизить цены.

Однако существуют опасения, что резкое сокращение поставок нефти из России может привести к взлету нефтяных цен до рекордного уровня. В G7 намерены установить потолок цены на уровне немногим выше, чем средняя себестоимость добычи в России. Таким образом, Москва продолжит поставлять нефть на мировой рынок, но по ценам значительно ниже рыночных.

Россию хотят поставить перед тяжелым выбором: получать меньше доходов от экспорта нефти, либо лишиться их вовсе после введения эмбарго со стороны ЕС в начале декабря.

ДОЛОЙ ЗАПАДНЫЕ ЦЕНОВЫЕ АГЕНТСТВА, ДАЕШЬ РОССИЙСКИЙ ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ

Помимо ценового сговора, "семерка" надеется затруднить перевозку российской нефти на дальние расстояния — в страны Южной и Восточной Азии, угрожая санкциями судовым и страховым компаниям. Остается неясным, как будут выявляться "недобросовестные" игроки, ведь информацию о цене той или иной партии российской нефти получить затруднительно. СМИ: танкеры начали перевозить российскую нефть вместо иранской

Информировать G7 о ценах на российскую нефть могут только западные ценовые агентства Platts и Argus. Эти агентства предоставляют сведения о заключенных сделках участникам рынка, российским регуляторам и ведомствам. Экспортные пошлины, НДПИ и обратный акциз устанавливаются в России в зависимости от котировок Urals, которые определяют западные агентства. Российские экспортеры уже жаловались на то, что котировки Argus и Platts не отражают реальную стоимость нефти. Также сообщалось о фальсификациях и манипуляциях, которые допускают западные ценовые агентства после начала специальной операции на Украине.

Поскольку отношения между Россией и коллективным Западом не наладятся в ближайшей перспективе, необходимо до конца года избавится от западных агентств и создать собственный механизм формирования цен на экспортные партии нефти. Это предотвратит картельный сговор и ценовой диктат "семерки".

Россия также предпринимает усилия для создания собственного флота нефтеналивных судов, которые смогут перевозить нефть, не пользуясь услугами западных страховых компаний. Для создания собственного танкерного флота используются не только суда, находящиеся в российской юрисдикции. Фрахтуются также танкеры типа Aframax (дедвейт от 80 тыс. т до 120 тыс. т) и VLCC (дедвейт от 200 тыс. т до 320 тыс. т), перевозившие раньше иранскую нефть.

Несмотря на санкции со стороны США и их клевретов, Иран сумел сначала остановить падение, а затем нарастить добычу нефти. Сейчас Исламская республика добывает больше нефти, чем до введения санкций — более 3,8 млн барр./сут. Министр энергетики Ирана Джавад Оуджи заявил, что с августа 2021 года по июль 2022 года добыча нефти в стране выросла на 30%.