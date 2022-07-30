МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Европу на почве рекордной инфляции и прочих проблем в экономике сотрясают правительственные кризисы. Премьер Италии Марио Драги подал в отставку, посты покидают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Как это отразится на самих странах и в целом на Европе и ее экономике, кто придет на смену уходящим лидерам и как это повлияет на отношения между этими странами и Россией, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". По-хорошему не поняли. Европа приносит своих в жертву ради газа

Что касается Италии, то, по мнению руководителя программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софьи Главиной, в этой стране традиционно неустойчивая система правительств с постоянными отставками. Поэтому можно сказать, что "отставка — это политическая рутина".

"Основная же угроза смены итальянского правительства кроется в вероятных экономических последствиях — ускорении инфляции и замедлении экономического роста, что и так под угрозой в связи с украинским конфликтом", — говорит она.

Помимо этого, европейские СМИ все чаще пророчат отставку знаковым персонам местного политического бомонда — президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Повод для ухода, будь то скандал с вечеринками или злоупотребления с продвижением бренда такси — не главное. Основные причины кроются во внутренних экономических и политических противоречиях, а также в индивидуальных имиджевых провалах, перечисляет доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

УКРАИНСКИЙ ФАКТОР

Российско-украинский фактор оказывает значительное влияние на события в партийно-политических системах Европы, но пока это роль второго плана, роль, скорее косвенная, чем прямая, продолжает директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

Например, "Движение пяти звёзд" в Италии выступало против поставок вооружений на Украину. Но развал правящей коалиции произошёл по другой причине — из-за разногласий о пакетах финансовой помощи населению страны.

"В то же время военные действия на Украине и особенно антироссийские санкции, действительно, только ухудшают в целом негативную экономическую и социальную ситуацию в Европе и за её пределами. Это происходит в дополнение к тяжёлому наследию спада производства из-за пандемии и догматичной политики энергоперехода"и "зелёного курса" ЕС", — отмечает эксперт.

Сам по себе украинский кризис — локальный, по крайней мере, пока. Но его использование Западом для борьбы с Россией на уровне геополитики имеет трансрегиональные и глобальные эффекты. "Чем дольше Киеву будут оказывать помощь для затягивания военной фазы конфликта, чем позже возобновятся переговоры о мирном урегулировании, тем выше шансы на смещение российско-украинского фактора в центр внутриполитической повестки дня в европейских странах", — признает Громыко.

Не случайно министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пытается обвинить своих оппонентов и бывших соратников в пророссийских интересах. То же самое делает Петков, получивший вотум недоверия из-за совсем других, внутренних проблем.

Аналогичный пример — ситуация в Британии с Борисом Джонсоном. Его собственная партия избавляется от него в связи с внутриполитическим скандалами и излишней экзотичностью персоны Джонсона. Однако он сам раскручивал и продолжает раскручивать антироссийские настроения и изображать себя главным борцом с Россией в Европе. Это ему кажется более выгодным, чем нести ответственность за экономическое положение Британии — самое худшее из стран "семёрки".

По словам Громыко, во всех трёх перечисленных случаях "провалившиеся политики" пытаются с помощью очернения России выгородить себя и оправдать свои ошибки на внутриполитическом поприще.

РИТОРИКА БУДУЩЕГО

Но многое может измениться в следующие полгода, предупреждает эксперт. По мере ухудшения социально-экономических показателей европейские избиратели в тех или иных странах будут избавляться от действующих политиков и в том числе требовать от них перестать, закрыв глаза, финансировать Украину. Турбина не спасет: почему европейцы замерзнут зимой

Правда, и здесь надо учитывать, что уход одних политиков автоматически совсем не означает приход каких-то совсем иных, например, настроенных пророссийски. Так, в Британии в случае прихода на пост премьер-министра Лиз Трасс антироссийская риторика может только усилиться. В Италии в случае победы на грядущих в сентябре досрочных парламентских выборах партии "Братья Италии" также ожидать более сбалансированной политики на российском направлении не приходится.

Максиму Максимову из РЭУ наиболее позитивным представляется приход в премьерское кресло креатуры Маттео Сальвини, председателя наиболее популярной в Италии партии "Лига". В случае реализации такого сценария Россия сможет получить партнёров для сотрудничества и проводников идей здравого смысла в отношениях по линии Россия-ЕС.

В целом, по мнению Громыко, высока вероятность, что к весне 2023 года большинство правящих сил в европейских странах будут настроены намного более прагматично, в том числе по вопросам стабилизации отношений с Россией, нежели сейчас.

ЧТО ЖДЕТ ФРАНЦИЮ И ГЕРМАНИЮ

Как отмечает политический обозреватель Дмитрий Галкин, политические системы Италии, Франции и Германии сильно различаются. Поэтому французский президент Макрон, даже несмотря на относительную неудачу своего избирательного объединения на прошедших выборах, сохранит возможность определять государственный курс.

В Германии изменения внутри правящей коалиции, и уж тем более ее распад, могут привести к существенной корректировке как внутренней, так и внешней политики, считает он.

"Но, независимо от того, насколько значительными будут политические перемены в Германии и Франции, очевидно, что избиратели в этих странах, так же, как и итальянцы, недовольны состоянием экономики и плохо верят в то, что правящая коалиция знает, как исправить сложившуюся ситуацию", — говорит Галкин.

Как подчеркивает Максимов, экономика Франции близка к рецессии, правительство готовит законопроект о поддержке покупательной способности населения. Действие закона обойдется бюджету в 20 миллиардов евро. При этом госдолг страны уже выше ВВП и продолжает расти, так что финансировать социальные проекты становится всё труднее.

"Провал же инициативы может стать той самой соломинкой на спине верблюда. Население всё больше винит в ухудшении качества жизни персонально Макрона", — поясняет специалист.

В Германии традиционно не любят менять лидеров из-за форс-мажорных обстоятельств и максимально стараются дать правительству отработать весь отведённый ему срок. Однако нынешняя ситуация — экстраординарная. Уже сегодня энергетический сектор страны испытывает небывалый ранее кризис: правительство вынуждено выделять огромные средства на поддержку флагманов энергетики. При этом отопительный сезон ещё и не начинался.

"Если негативные тренды не будут взяты под контроль, "экономический трек может стать фатальным для правительства Шольца", — предполагает доцент РЭУ.

ШАТКИЕ ПОЗИЦИИ ЕС

Рост популярности радикальных сил в различных странах может усилить противоречия внутри Евросоюза. "И если нынешние экономические тенденции не изменятся, в среднесрочной перспективе могут вновь возникнуть угрозы для единства ЕС, подобные тем, что были вызваны экономическим кризисом 2008-2009 гг", — отмечает Дмитрий Галкин. Уйти, но не сейчас: какой "спектакль" ждет Британию после отставки Джонсона

В целом, текущая ситуация — это в первую очередь проверка жизнеспособности Европейского союза как интеграционной группировки, соглашается Софья Главина.

Сегодня наблюдаются достаточно серьезные разногласия между членами альянса по вопросам российской нефти и газа. Ситуация на европейском рынке газа складывается абсолютно беспрецедентная — цена продолжает расти. Большинство экспертов сходится во мнении, что Европе не удастся так быстро отказаться от энергоресурсов, поставляемых из России, а ограничение закупочной цены может просто привести к отказу России ее продавать.

"Изменение экономических условий для бизнеса и населения будет способствовать возникновению новых политических реалий. Политики и партии либо перестроятся, либо будут вынуждены уйти с арены. В любом случае места в первом ряду этого шоу нам обеспечены", — иронизирует Главина.