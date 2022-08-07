МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Использование для покупок или снятия наличных карты супруга или близкого родственника — практика вполне распространённая. И при соблюдении определенных условий в этом нет нарушения закона, рассказывает агентству "Прайм" руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов. Юрист рассказал, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас

Согласно прошлогодним поправкам, внесенным в постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если вам известен пин-код и другие данные указывает он.

"Причём снимать средства или совершать покупку необходимо в рамках установленных договоренностей. То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам "претендовать" обладатель банковской карты", — объяснил юрист.

Если же супруг или другой родственник тайно перевёл себе средства, снял наличные в большем количестве или совершил неоговоренные покупки, то это действие, по словам Соколова, может расцениваться как кража. Наказание согласно Уголовному кодексу РФ — до 6 лет лишения свободы.

При оплате картой покупок в офлайн-магазинах, торговых центрах ситуация немного иная. Сотрудники магазина, где совершается покупка с чужой картой, вправе отказать в проведении операции, если они увидели, что карта вам не принадлежит. Списание денег со счета может происходить только на основании личного распоряжения клиента.

"А вот использовать карту умершего родственника до момента вступления в права наследования незаконно. Иногда средства необходимы для организации похорон: воспользоваться ими можно только в случае, если имеется постановление нотариуса или завещательное распоряжение. Тогда не нужно ждать шести месяцев со дня открытия наследства, правда, сумма ограничена 100 тысячами рублей", — рассказал эксперт.