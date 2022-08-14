МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Человек выплатил кредит, но банк уверяет, что долг не погашен. Почему это может произойти и как действовать? Об этом агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр, коммерческий директор Европейской Юридической службы Дмитрий Короленко. Юрист рассказал, кто может законно снять деньги с вашей карты без вас

Долг по погашенному кредиту может висеть по ряду причин. Первый вариант — данные бюро кредитных историй не успели обновиться. По словам эксперта, закон предполагает, что сведения о погашении кредита передаются в бюро в течение пяти рабочих дней. Но иногда эти сроки могут затягиваться, если какой-то из сторон необходимо перепроверить данные. По факту кредит погашен, но система еще об этом не знает.

Выход только один — делать повторные запросы, ожидая обновления системы. Как правило, вопрос решается в течение месяца. Можно сделать запрос в банк, чтобы убедиться, что организация все передала.

Второй вариант — вы не уведомили банк, что хотите досрочно погасить кредит. А делать это нужно в форме заявления или через интернет-банк. В ином случае деньги могут просто копиться на счёте, откуда будут списывать ежемесячные платежи. Вы же в это время будете ошибочно полагать, что кредит уже закрыт. Эксперт рассказала, что делать, если банкомат "съел" деньги

Третий вариант — вы погасили не всю сумму долга. Это может произойти, если человек не проверил сумму будущего списания, положил деньги на счёт, но на деле их оказалось недостаточно. Тогда платёж не проходит, а на задолженность начисляются пени.

Нужно учитывать, что оставшаяся сумма кредита может меняться, если заемщик гасит его не строго по графику, а раньше или позже.

В любом случае, чтобы избежать неприятностей, в процессе погашения кредита стоит периодически проверять выписки из банка и отслеживать списания и сумму остатка.

После того, как кредит будет выплачен, стоит взять у банка справку о погашении. И проверить, что счет, с которого списывались платежи, закрыли, подытожил Короленко.