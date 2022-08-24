МОСКВА, 24 августа — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. НПЗ в немецком Шведте оказался под угрозой полной остановки из-за санкций ЕС против российской нефти. Но это полбеды. Локальный с точки зрения общеевропейских масштабов эпизод может оказаться частью куда большей проблемы, заподозрил "Прайм". "Айн, цвай". Немцы ухватились за последний шанс не замерзнуть зимой

ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ

Польша отказывает Германии в транзите нефти на НПЗ PCK в Шведте, который до введения санкций против российского "черного золота" зависел исключительно от поставок сырья марки Urals по нефтепроводу "Дружба", сообщила британская Financial Times (FT). Издание уточнило, что германская сторона рассматривает возможность приобретения объемов из Казахстана с целью переработки на предприятии вместо российских.

Причина, по которой Варшава заняла столь неудобную для Берлина позицию, лежит на поверхности. Еще в мае министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что сотрудничество с Германией будет зависеть от позиции Берлина по вопросу пребывания в списке акционеров НПЗ в Шведте российской "Роснефти", которая владеет 54% акций компании-оператора и, следовательно, контролирует ее. Так что сообщение FT, пусть и со ссылкой на неназванный источник на заводе, что поляки не желают пропускать нефть для немецкого завода, пока в составе его владельцев значится российский инвестор, выглядит вполне логично.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ

В свою очередь, большинство (64%) компаний в восточной части федеральной земли Бранденбург, где расположен Шведт, согласно данным местной торгово-промышленной палаты (IHK), в ходе опроса назвали антироссийские санкции чрезмерно жесткими и выступили за их смягчение.

Любопытно, что с НПЗ PCK отгружаются нефтепродукты не только для нужд федеральной земли и столичного Берлина, но и для отдельных районов на западе Польши. Однако это обстоятельство, по всей видимости, не служит смягчающим с точки зрения Варшавы.

Ожидающееся этой зимой в Европе усугубление дефицита энергоносителей уже охарактеризовано некоторыми экспертами как "коллапс". Политики в Германии даже стали призывать к пуску достроенного в прошлом году трубопровода "Северный поток — 2". При этом представители руководства страны, включая лично канцлера Олафа Шольца, выступают категорически против этого шага и не прекращают регулярные призывы к согражданам сократить потребление электроэнергии в целях экономии и принципиального нанесения вреда России как экспортеру энергоносителей.

Альтернативная нефть на НПЗ в Шведте приходит из США — ее доля составляет около 20%. Недавно агентство Bloomberg сообщило, что впервые за последние как минимум пять лет она поступила на завод через балтийский порт Росток. При этом агентство признает, что, как настаивает "Роснефть", снабжением PCK по нефтепроводу из Ростока можно удовлетворить потребности предприятия не более чем наполовину. А сокращение поставок, в свою очередь, способно привести к потере примерно 300 млн евро в год.

Есть и еще одна трудность, не позволяющая обеспечивать предприятие достаточными объемами через Росток. Как отметил в интервью FT депутат от Шведта Йенс Кёппен, порт не может принимать танкеры, и для регулярной доставки сырья его потребуется перегружать на менее габаритные суда, а суточная мощность трубопровода, ведущего в Шведт, составляет лишь 19 тысяч тонн "черного золота". Но заводу требуются 32 тысяч тонн в день для того, чтобы поддерживать производство в привычных объемах.

ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин напоминает, что на европейских НПЗ акционеры обычно перерабатывают свою нефть в соответствии с долями. В капитале PCK, помимо "Роснефти" (54,2% акций), есть доли у Shell (37,5%) и Eni (8,3%). Но сам завод, будучи присоединенным к северной ветке трубопровода "Дружба", действительно настроен на переработку Urals, подчеркивает эксперт. Таким образом, не только "Роснефть", но и Shell, и Eni до недавнего времени перерабатывали именно российскую нефть.

В конце текущего года вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти, напоминает специалист. Под него подпадает прокачка по северной ветке "Дружбы", тогда как на южную ограничения не распространяются.

Объем нефти из США, о котором упомянул Bloomberg, видимо, импортировала Shell. Именно она, по информации Кокина, получила нефть через порт Росток, хотя мощность трубопровода, соединяющего его со Шведтом, действительно невелика и составляет менее 60% от производительности НПЗ. В Германии опасаются, что в конце года "Роснефть" остановит поставки своих объемов, после чего загрузка завода снизится до 60% (менее 140 тыс. барр./сутки), указывает эксперт. Европа не услышала "энергетических бунтарей" и заплатит за это

В свою очередь, у Польши имеется возможность импортировать около 0,6 млн баррелей в сутки через Гданьск. Из этого объема 0,33 млн баррелей в сутки понадобится на НПЗ в Плоцке, а прочее можно направить в Шведт по участку "Дружбы", указывает специалист.

"Берлину, конечно, теперь нетрудно идти на уступки более зависимым от США государствам, уступать им что-то, в том числе — в вопросе о сотрудничестве с российскими компаниями, об их долях в тех или иных немецких предприятиях, — рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Но дело в том, что Соединенные Штаты решают посредством Польши сейчас весьма нехитрую задачу отсоединения Германии от российской экономики".

Германия по итогам этой игры должна быть принесена в жертву, считает эксперт. "Немецкие предприятия должны разориться или бежать в США либо Канаду, — полагает он. — По этой логике, если немецкая экономика будет переживать сильнейший стресс от нехватки не только газа, но и нефти, ничего страшного, даже хорошо. Опять же, с точки зрения американских интересов". Поэтому смысл происходящего состоит исключительно в польской неприязни к российскому бизнесу в немецкой экономике. "Все гораздо интереснее, и именно поэтому никакие уступки со стороны Берлина не отменят эту проблему, не снимут ее", — резюмирует специалист.