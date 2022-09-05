МОСКВА, 5 сентября – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Премьер-министром Великобритании ожидаемо стала Лиз Трасс, известная своей жесткой позицией в отношении России и Китая. И если ее внешнеполитическая линия заранее ясна, внутри страны и за ее пределами остаются вопросы относительно сугубо экономических шагов, на которые намерена пойти новая глава британского правительства. Resolution Foundation доложил об увеличении числа бедных в Британии

СВЕРШИЛОСЬ

В Великобритании озвучены итоги голосования, которое провели 2 сентября члены Консервативной партии страны по кандидатуре своего нового лидера. Новой главой партии и, следовательно, премьер-министром Объединенного Королевства стала прежняя глава МИД Элизабет (Лиз) Трасс.

Победителя выбирали все члены партии общей численностью около 200 тысяч.

Перестановке на верхушке политической власти в стране предшествовал правительственный кризис, возникший в начале июля и разрешившийся 7 числа, когда прежний глава правительства, Борис Джонсон, заявил об уходе с должностей премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Британский фунт упал против доллара до рекордно низкого уровня 2020 года

ЖЕСТКИЙ ВЕКТОР

Внешнеполитические взгляды нового премьера хорошо известны. Будучи главой МИД Великобритании, Трасс (в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине) нанесла визит в Москву, в ходе которого еще сильнее обострились явные противоречия между Лондоном и Москвой по ключевым вопросам международной безопасности.

Пройти мимо этого обстоятельства не смог обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден, который в материале от 1 сентября указал, что премьер-министру Трасс едва ли удастся завоевать уважение России. "Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем, – отметил автор. – Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году… Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них". Однако главный формальный "прокол", как напомнил автор статьи, состоял в том, что глава британской дипломатии продемонстрировала некомпетентность в вопросах географии, отнеся Ростовскую и Воронежскую области к регионам Украины.

В дальнейшем Трасс неоднократно отмечалась жесткими высказываниями против России и в поддержку правящего режима в Киеве. Уже на финише своей предвыборной гонки, 31 августа, она заявила на Youtube-канале газеты Sun, что Украине необходимо поставить больше ракетных систем залпового огня (РСЗО) и больше тяжелых вооружений "для ведения эффективной борьбы с Россией".

Ничего хорошего не следует ждать от нового британского премьера и Китаю, который, как сообщила 29 августа британская The Times со ссылкой на свои источники, будет объявлен "угрозой для национальной безопасности" Соединенного Королевства, если Трасс станет премьер-министром. Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на энергию

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

Британский энергетический регулятор Ofgem объявил 26 августа о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей с 1 октября на 80%, до 3549 фунтов стерлинга, в связи с удорожанием энергоносителей на мировом рынке. Глава ведомства Джонатан Брирли предупредил, что тарифы, по всей видимости, продолжат расти, и призвал будущего премьера страны принять меры для борьбы с этой тенденцией.

"В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению…. Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик – не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики", – заявила Трасс в колонке для The Telegraph.

При этом одним из ключевых решений в области энергетики бывшей главы МИД (в прежние времена сделавшей карьеру в Shell), судя по всему, будет развитие в Великобритании собственной добычи углеводородов. В случае победы на выборах премьера Трасс, по сообщению The Times от 30 августа, намерена одобрить ряд лицензий на бурение для увеличения добычи природного газа и нефти в Северном море и на освоение новых месторождений. Причем эти шаги могут стать одними из первых на новом посту, отметило издание.

Источники The Times сообщили, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако, как отметили эксперты, маловероятно, что такие меры приведут к скорому снижению цен на энергоносители в Великобритании.

При этом инфляция в Соединенном Королевстве в июле 2022 года, по данным сервиса Trading Economics, увеличилась до 10,1% с 9,4% в предыдущем месяце, превысив также рыночный прогноз, 9,8%. Это максимальный для Великобритании показатель более чем за 40 лет – с февраля 1982 года. Британцы пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

СКОРО ВСЕ БУДЕТ ЯСНО

Любопытно, что буквально накануне, 4 сентября, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что готова работать с новым главой британского кабинета, однако "Если она (Трасс – прим. ред.) будет править так же, как она проводила свою кампанию этим летом, она станет катастрофой – не только для Шотландии, но и для всего Объединенного Королевства".

Стерджен обвинила Трасс в том, что та проводила кампанию с учетом приоритетов представителей Консервативной партии, например – снижение налогов. Глава Шотландии отметила, что для понимания того, намерена ли новая глава британского кабмина руководить страной исходя из "реальных приоритетов", потребуется немного времени.