На Даунинг-стрит, 10 пришла катастрофа: в Британии теперь новый премьер
МОСКВА, 5 сентября – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Премьер-министром Великобритании ожидаемо стала Лиз Трасс, известная своей жесткой позицией в отношении России и Китая. И если ее внешнеполитическая линия заранее ясна, внутри страны и за ее пределами остаются вопросы относительно сугубо экономических шагов, на которые намерена пойти новая глава британского правительства.
СВЕРШИЛОСЬ
В Великобритании озвучены итоги голосования, которое провели 2 сентября члены Консервативной партии страны по кандидатуре своего нового лидера. Новой главой партии и, следовательно, премьер-министром Объединенного Королевства стала прежняя глава МИД Элизабет (Лиз) Трасс.
Победителя выбирали все члены партии общей численностью около 200 тысяч.
Перестановке на верхушке политической власти в стране предшествовал правительственный кризис, возникший в начале июля и разрешившийся 7 числа, когда прежний глава правительства, Борис Джонсон, заявил об уходе с должностей премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
ЖЕСТКИЙ ВЕКТОР
Внешнеполитические взгляды нового премьера хорошо известны. Будучи главой МИД Великобритании, Трасс (в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине) нанесла визит в Москву, в ходе которого еще сильнее обострились явные противоречия между Лондоном и Москвой по ключевым вопросам международной безопасности.
Пройти мимо этого обстоятельства не смог обозреватель журнала Spectator Робин Эшенден, который в материале от 1 сентября указал, что премьер-министру Трасс едва ли удастся завоевать уважение России. "Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем, – отметил автор. – Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году… Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них". Однако главный формальный "прокол", как напомнил автор статьи, состоял в том, что глава британской дипломатии продемонстрировала некомпетентность в вопросах географии, отнеся Ростовскую и Воронежскую области к регионам Украины.
В дальнейшем Трасс неоднократно отмечалась жесткими высказываниями против России и в поддержку правящего режима в Киеве. Уже на финише своей предвыборной гонки, 31 августа, она заявила на Youtube-канале газеты Sun, что Украине необходимо поставить больше ракетных систем залпового огня (РСЗО) и больше тяжелых вооружений "для ведения эффективной борьбы с Россией".
Ничего хорошего не следует ждать от нового британского премьера и Китаю, который, как сообщила 29 августа британская The Times со ссылкой на свои источники, будет объявлен "угрозой для национальной безопасности" Соединенного Королевства, если Трасс станет премьер-министром.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Британский энергетический регулятор Ofgem объявил 26 августа о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей с 1 октября на 80%, до 3549 фунтов стерлинга, в связи с удорожанием энергоносителей на мировом рынке. Глава ведомства Джонатан Брирли предупредил, что тарифы, по всей видимости, продолжат расти, и призвал будущего премьера страны принять меры для борьбы с этой тенденцией.
"В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению…. Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик – не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики", – заявила Трасс в колонке для The Telegraph.
При этом одним из ключевых решений в области энергетики бывшей главы МИД (в прежние времена сделавшей карьеру в Shell), судя по всему, будет развитие в Великобритании собственной добычи углеводородов. В случае победы на выборах премьера Трасс, по сообщению The Times от 30 августа, намерена одобрить ряд лицензий на бурение для увеличения добычи природного газа и нефти в Северном море и на освоение новых месторождений. Причем эти шаги могут стать одними из первых на новом посту, отметило издание.
Источники The Times сообщили, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако, как отметили эксперты, маловероятно, что такие меры приведут к скорому снижению цен на энергоносители в Великобритании.
При этом инфляция в Соединенном Королевстве в июле 2022 года, по данным сервиса Trading Economics, увеличилась до 10,1% с 9,4% в предыдущем месяце, превысив также рыночный прогноз, 9,8%. Это максимальный для Великобритании показатель более чем за 40 лет – с февраля 1982 года.
СКОРО ВСЕ БУДЕТ ЯСНО
Любопытно, что буквально накануне, 4 сентября, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что готова работать с новым главой британского кабинета, однако "Если она (Трасс – прим. ред.) будет править так же, как она проводила свою кампанию этим летом, она станет катастрофой – не только для Шотландии, но и для всего Объединенного Королевства".
Стерджен обвинила Трасс в том, что та проводила кампанию с учетом приоритетов представителей Консервативной партии, например – снижение налогов. Глава Шотландии отметила, что для понимания того, намерена ли новая глава британского кабмина руководить страной исходя из "реальных приоритетов", потребуется немного времени.
https://1prime.ru/exclusive/20220905/838008335.html