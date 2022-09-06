МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Главный фактор ослабления рубля сейчас — это остановка прокачки газа по трубопроводу "Северный поток", рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. "Газпром" ставит рекорды: меньше газа — больше денег

"На него ("Северный поток". — Прим. ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта Газпрома. А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны", — напомнил эксперт.

При этом спрос на валюту со стороны компаний-импортеров увеличивается, это видно по динамике ввоза товаров из-за границы и высоким объемам торгов на МосБирже.

"Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля", — резюмировал Емельянов.

Что касается другого фактора, который напрямую влияет на стоимость рубля —цены на нефть — то они находятся под давлением из-за угрозы замедления мировой экономики. "Но это сырье поддерживают энергокризис в Европе, санкции против России и нехватка мощностей в странах ОПЕК. Скорее всего, мы скоро увидим сползание нефти вниз на десятки процентов, но совершенно не факт, что это случится в ближайшие недели и месяцы. Эпопея с противостоянием РФ-ЕС расписана до декабря", — считает собеседник агентства.

По его мнению, рублю не дает динамично дешеветь тот фактор, что инвесторы не осведомлены планами Европы по вопросу гипотетического разрыва поставок сырья, и это удерживает цены на нефть на высоких уровнях.

Против роста рубля, кроме всего перечисленного, играет структура бюджета РФ: Минфин не может сокращать расходы. Для правительства комфортным валютным курсом рубля выступает отметка выше 70 рублей за доллар. По мнению представителя БКС, к нему рынок может прийти уже в текущем 2022 году.