Эксперт Зварич ожидает, что рубль вскоре ослабнет из-за снижения цен на нефть и бюджетного правила
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Хотя на старте торгов российская валюта может демонстрировать разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, а позднее – даже перейти к полноценному укреплению, основные фундаментальные факторы могут говорить в пользу снижения курса национальной валюты. Об этом рассказывает "Прайму" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.
"Фактором, способствующим ослаблению рубля, может стать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые после прохождения пика налоговых выплат предъявляют меньший спрос на рублевую ликвидность", – говорит собеседник агентства.
В дополнение к этому в последнее время цены на нефть находятся под давлением. "Да, в понедельник они демонстрирует восстановление, но на прошлой неделе ближайший фьючерс на сорт Brent от уровней закрытия понедельника потерял порядка 10%, отступив в район 92,5 доллара за баррель, что дает инвесторам повод ожидать снижения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", – рассказывает Зварич.
"Эти факторы уже в краткосрочной перспективе могут привести к выходу пары доллар/рубль выше 60,7 рубля – верхней границе коридора, в котором американская валюта провела большую часть августа", – добавляет он.
Если же говорить о среднесрочной перспективе, то давление на рубль может оказать ожидание запуска покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он. Также эксперт напоминает: инвесторы ожидают восстановления импорта, это будет способствовать росту спроса на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров.
Плюс к тому, ситуация в мировой экономике и ужесточение монетарных условий со стороны ведущих Центробанков будут негативно влиять на стоимость товаров основных групп и, в частности, оказывать давление на цены на нефть. В результате это может привести к снижению предложения иностранной валюты на российском рынке экспортерами, что также будет способствовать ослаблению рубля, полагает Зварич.
В случае активизации этих трех факторов в декабре пара доллар/рубль может закрепиться у уровней конца прошлого года, в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.
https://1prime.ru/exclusive/20220907/838021270.html