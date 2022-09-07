МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Хотя на старте торгов российская валюта может демонстрировать разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро, а позднее – даже перейти к полноценному укреплению, основные фундаментальные факторы могут говорить в пользу снижения курса национальной валюты. Об этом рассказывает "Прайму" главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

"Фактором, способствующим ослаблению рубля, может стать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые после прохождения пика налоговых выплат предъявляют меньший спрос на рублевую ликвидность", – говорит собеседник агентства.

В дополнение к этому в последнее время цены на нефть находятся под давлением. "Да, в понедельник они демонстрирует восстановление, но на прошлой неделе ближайший фьючерс на сорт Brent от уровней закрытия понедельника потерял порядка 10%, отступив в район 92,5 доллара за баррель, что дает инвесторам повод ожидать снижения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", – рассказывает Зварич.

"Эти факторы уже в краткосрочной перспективе могут привести к выходу пары доллар/рубль выше 60,7 рубля – верхней границе коридора, в котором американская валюта провела большую часть августа", – добавляет он.

Если же говорить о среднесрочной перспективе, то давление на рубль может оказать ожидание запуска покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он. Также эксперт напоминает: инвесторы ожидают восстановления импорта, это будет способствовать росту спроса на иностранную валюту со стороны компаний-импортеров. Последняя улыбка доллара: к кому спешит "валютный Армагеддон"

Плюс к тому, ситуация в мировой экономике и ужесточение монетарных условий со стороны ведущих Центробанков будут негативно влиять на стоимость товаров основных групп и, в частности, оказывать давление на цены на нефть. В результате это может привести к снижению предложения иностранной валюты на российском рынке экспортерами, что также будет способствовать ослаблению рубля, полагает Зварич.

В случае активизации этих трех факторов в декабре пара доллар/рубль может закрепиться у уровней конца прошлого года, в диапазоне 70-75 рублей, прогнозирует специалист.