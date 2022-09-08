МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Западная Европа накопила достаточно газа в хранилищах и в любом случае спокойно переживет зиму, а вот восточные страны региона рискуют столкнуться с ощутимым дефицитом. Более благополучным соседям придется с ними делиться, а цены на газ на этом фоне могут резко подскочить, рассказал агентству "Прайм" руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский. Пустота дороже газа: во сколько ЕС обходится остановленный "Северный поток"

"За Германию и Францию можно не переживать, а вот страны Восточной Европы и Балкан могут столкнуться с ограничениями поставок газа, поскольку сильно они "завязаны" на Россию", – отмечает эксперт.

"Если поставки прекратятся, обеспеченным газом европейцам придется делиться с соседями. Но этот процесс будет точечным и весьма ограниченным – газа хватит лишь на самое необходимое, а многие производства могут оказаться под угрозой закрытия", – предположил он.

В этой ситуации весьма вероятен запуск "Северного потока – 2": невзирая на громкие заявления, заинтересованные стороны уже ведут переговоры об этом в кулуарах. "Ждут лишь некоторой разрядки ситуации вокруг Украины – как только это случится, обсуждения примут более предметный характер, поскольку риски для Восточной Европы осознают все", – уверен эксперт.

Обсуждаются и альтернативные поставки газа с месторождений в Канаде, но здесь отмечаются трудности с логистикой – подходящие порты в этой стране есть лишь на западном побережье, и они приспособлены для импорта, но не для экспорта. Доработка займет пару-тройку лет и потребует инвестиций, а поставки по арктическим маршрутам – дело не ближайшего десятилетия. Так что морской экспорт газа из Канады остается пока в формате диалога, подытожил Доброславский.