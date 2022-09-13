МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. О сотрудничестве России и Китая сейчас говорят достаточно много. При этом забывают одну очень важную, если не самую главную вещь, рассказывает "Прайму" руководитель градостроительного бюро "Master's Plan" Юлия Зубарик. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

В этом партнерстве Россия должна получить не только деньги за продажу ресурсов, но и технологии, и вложения в наши производства, полагает эксперт. В противном случае Россия совершит большую ошибку, уверена Зубарик.

"По объему взаимной торговли с Россией Китай уже превышает Европу, а в этом году на фоне санкционных ограничений превышение может оказаться весьма значительным. В этой ситуации нам важно не забывать о том, что есть риск стать просто ресурсной базой Китая, одной из провинций их растущей экономической империи", – говорит эксперт.

России нельзя идти простым путем, просто продавая энергоносители, считает специалист. "Отправлять нефть, лес, уголь и газ за границу дело нехитрое и привычное, но горизонты пора расширять", – рассуждает Зубарик.

"Помимо финансов, китайцы должны обмениваться с нами технологиями, вкладываться в строительство и организацию предприятий. Это поможет России самой экспортировать не только сырье, но и товары, а для этого нужно сначала наладить собственное производство", — добавляет она.

Тот факт, что у нас появится много китайских товаров, с одной стороны, неплох. Это позволит избежать дефицита и скачков цен. "С другой стороны – однозначно положительным переход на "все китайское" не назовешь, – предупреждает эксперт. – Россия должна поменять систему разделения труда так, чтобы не просто говорить об импортозамещении, но, наконец-то, его наладить".