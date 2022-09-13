МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. О сотрудничестве России и Китая сейчас говорят достаточно много. При этом забывают одну очень важную, если не самую главную вещь, рассказывает "Прайму" руководитель градостроительного бюро "Master's Plan" Юлия Зубарик.

"Сила Сибири

"Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

В этом партнерстве Россия должна получить не только деньги за продажу ресурсов, но и технологии, и вложения в наши производства, полагает эксперт. В противном случае Россия совершит большую ошибку, уверена Зубарик.

"По объему взаимной торговли с Россией Китай уже превышает Европу, а в этом году на фоне санкционных ограничений превышение может оказаться весьма значительным. В этой ситуации нам важно не забывать о том, что есть риск стать просто ресурсной базой Китая, одной из провинций их растущей экономической империи", – говорит эксперт.

России нельзя идти простым путем, просто продавая энергоносители, считает специалист. "Отправлять нефть, лес, уголь и газ за границу дело нехитрое и привычное, но горизонты пора расширять", – рассуждает Зубарик.

"Помимо финансов, китайцы должны обмениваться с нами технологиями, вкладываться в строительство и организацию предприятий. Это поможет России самой экспортировать не только сырье, но и товары, а для этого нужно сначала наладить собственное производство", — добавляет она.

Тот факт, что у нас появится много китайских товаров, с одной стороны, неплох. Это позволит избежать дефицита и скачков цен. "С другой стороны – однозначно положительным переход на "все китайское" не назовешь, – предупреждает эксперт. – Россия должна поменять систему разделения труда так, чтобы не просто говорить об импортозамещении, но, наконец-то, его наладить".