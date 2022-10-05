МОСКВА, 5 октября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Интрига на мировом рынке нефти закручивается из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу и в связи с санкционной активностью западных стран в отношении России. "Прайм" решил разобраться, чем это может обернуться. США придумали, как "выдоить" Европу ради своей прихоти

НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Представители стран ОПЕК+ в ходе очередной встречи в Вене 5 октября проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это не стало неожиданностью — о готовности участников сделки уменьшить добычу говорили и раньше, вопрос был лишь в объемах. Месяц назад, 5 сентября, конгломерат ОПЕК+ также принял решение уменьшить квоту на добычу "черного золота", несмотря на призывы G7 нарастить ее.

Это вполне может быть связано с санкционной политикой Запада, считает главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. Речь идет о ценовом потолке на российскую нефть, продаваемую в третьи страны, проект которого согласовал Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций.

К уже введенным в июне ограничениям на страховые и финансовые услуги, необходимые для транспортировки "черного золота", планируется запрет на морские поставки российской нефти за исключением объемов, стоимость которых ограничена коалицией "Большой семерки" (G7) и ряда других стран. Таков проект согласованных предложений, на который ссылается Bloomberg. "Хватит качать": ОПЕК+ перекроет нефтяные краны

По мнению Кокина, ценовой потолок представляет собой вызов для всего нефтяного альянса. "Вернее, не сам потолок, а возникающий для его реализации картель покупателей, — рассуждает он. — Потенциально это большая опасность для ОПЕК и ОПЕК+. Участники соглашения пытаются послать сигнал, что видят ее и готовы бороться".

ПОДДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ И ДРУГ ДРУГА

Еще одна причина — желание альянса повлиять на возможное снижение нефтяных цен, вызванное ухудшением мировой экономики. Сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ уже заложено в котировки, а, значит, по факту решения может быть фиксация прибыли, а никак не рост цен, как можно было бы предположить, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

В реальности добыча сократится несильно из-за хронического несоответствия квотам ОПЕК+. По последним данным, отставание составило 3,6 млн баррелей в день. То есть эффект для баланса ожидается куда более скромным, добавила она.

При этом специалист предупреждает: риски дальнейшего роста ставок рефинансирования и спада мировой экономики, а значит и спроса на энергоносители никуда не делись. Все это ограничивает потенциал удорожания нефти.

Кокин из "Открытие Инвестиции" также не ждет роста цен на нефть, который бы вернул нас на уровни середины года. Пока это всего лишь разворот тренда на снижение, полагает он.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что следует говорить не столько о влиянии на котировки, сколько о принципиальной позиции ОПЕК+ в новой ситуации. "Эта позиция отличается от той, которая была в рамках организации в январе — марте 2020 года, когда альянс допустил обрушение цен, что, в свою очередь, ударило по странам-поставщикам", — пояснил он.

Урок выучен основательно, и альянс ОПЕК+ осознал, что должен бороться за выгодные для себя цены на нефть, утверждает эксперт. "И это также диктует более солидарное поведение членов организации, — указывает он. — По крайней мере, я рассчитываю, что оно будет таковым, иначе Соединенные Штаты добьются своего, обрушат цены на нефть, и страны ОПЕК+ останутся без достаточной выгоды. Поэтому выгоднее сокращать добычу". Сокращение добычи — это правильная стратегия в настоящих условиях, уверен Колташов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Оснований для дальнейшего падения цен на нефть сейчас немало, уверены аналитики. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила учетную ставку до 3,25%, Банк Англии — до 2,25%, Европейский Центробанк — до 1,25%. То есть, западные центробанки в целом делают кредиты дороже. "Это давит на рынок нефти и разрушает западные экономики с точки зрения потребления. В такой ситуации для России, для ОПЕК+ лучше сократить добычу, чем залить Запад дешевой нефтью, оказавшись еще и в убытках просто из-за того, что те прибегают к различным хитростям финансового порядка", — рассуждает Колташов.

Он напомнил о цикличности мировой экономики — она не обязана все время расти, за каждым витком роста следует закономерный спад, то же касается и объемов добычи. Сейчас мы находимся на этапе ее уменьшения, но ничего ужасного в этом нет.

"Еще в восьмидесятые годы только и говорили про устойчивый рост, потому что не было ни устойчивости, ни роста. А теперь настало время понять, что были правы исследователи капитализма, указывавшие на своеобразные ритмы, — указывает экономист. — Сократим сегодня — завтра увеличим. Главное, чтобы цены были на достаточном уровне, защищали страны-экспортеры от убытков".

И если эта политика окажется эффективной, то в определенный момент цены на нефть начнут восстанавливаться или даже расти, несмотря на политику западных центральных банков, резюмирует эксперт.