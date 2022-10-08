МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp до конца октября перестанет работать на ряде устаревших устройств. Если ваш гаджет попал под нововведение, ничего поделать с этим нельзя — придется следовать политике компании, пояснил агентству "Прайм" основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Сообщается, что соцсеть не будет работать на моделях, поддерживающих iOS 10 и 11, для них придется обновить ОС минимум до iOS 12. Владельцам смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C вовсе придется отказаться от мессенджера, поскольку актуальных апдейтов для этих моделей нет.

По словам Ткаченко, эта проблема имеет и правовой, и технический аспект. Правовой в том, что в каждом пользовательском соглашении любого продукта есть случаи, когда программа не может быть скачана или к этому есть какие-то препятствия. И если ваша операционная система или ваш девайс не поддерживают защищенную передачу данных, то правообладатель или собственник этого программного обеспечения может ограничить скачивание или вообще использование данного оборудования.

"Технический аспект в том, что если нет технической возможности для передачи данных, то она даже может быть в каких-то моментах невозможна, а по закону даже запрещена", — рассудил Ткаченко.

Не исключено, что со временем приложение WhatsApp станет недоступно и на смартфонах других производителей ввиду устаревания их операционных систем.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.