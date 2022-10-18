МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Существенного замедления глобальной инфляции не придется ждать еще лет десять, уверены эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков США. "Прайм" решил разобраться, на чем основан этот прогноз.

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ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ…

Потребительская инфляция, в том числе в странах с наиболее развитыми экономиками, будет оставаться высокой в течение ближайшего десятилетия, пришли к выводу аналитики Bank of America (BofA).

По их мнению, ни одной развитой экономике не удастся вернуться к плановому уровню инфляции в 2% быстрее, чем за 10 лет, если этот показатель в определенный момент превысил 5%. Последнее десятилетие, отмечают банкиры, инфляция на Западе была в основном ниже 2%. Однако в прошлом 2021 году все изменилось. В США в июне 2021 года она составила 5,4%. В течение последующих 12 месяцев — почти непрерывно разгонялась и в июне этого года достигла максимума – 9,1%. По итогам сентября показатель составил 8,2%. 

В свою очередь, единая европейская валюта, по данным Еврокомиссии, подешевев в июле на 8,9% (годом ранее показатель составил 3%), в августе потеряла уже 9,1% своей стоимости.

Таким образом, ожидания американских банкиров имеют под собой основание.

К слову, BofA – один из крупнейших в США финансовых конгломератов, оказывающих широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. По итогам 2021 года занял второе место в списке крупнейших банков страны с общим балансом 2,16 трлн долларов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов, рассуждая об истоках инфляции, которая может  стать неотъемлемой частью жизни западного обывателя в ближайшее десятилетие, указывает на деструктивные процессы в соответствующих экономиках.

"Это посткризисные изменения, созданные большим экономическим кризисом 2008-2020 годов, когда западные центральные банки, министерства финансов и правительства в целом не допустили нормального развития кризиса и перенесли на новую экономическую эпоху все те проблемы, которые нужно было решить в границах 2020 года", – считает он.

Несколько иного мнения придерживается начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, которая отметила, что прогноз может быть корректным лишь частично.

"Инфляция в США и ряде развитых стран уже перешла в разряд структурных. В следующем году американская потребительская инфляция может опуститься до 4-6% годовых. Долгосрочный целевой ориентир ФРС в 2% пока выглядит малореализуемым. Актуальны риски стагфляции", — рассуждает она.

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БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ЭНЕРГОРЕСУРСАМ

В свою очередь, аналитики BofA в своем отчете указали на сохранявшийся в течение многих лет недостаток инвестиций в энергетику как основную причину невиданного разгона инфляции. По их подсчетам, совокупные инвестиции в нефтегазовую отрасль, достигнув в середине 2010-х годов пика, 750 млрд долларов в год, в дальнейшем стали сокращаться и в итоге стали насчитывать менее 500 млрд долларов в год. "Нерациональное инвестирование в относительно неэффективные, рассредоточенные, дорогие и несовершенные источники энергии (ветер и солнце) оставили Европу беззащитной перед прихотями противника, что существенно способствовало росту глобальной инфляции", – говорится в отчете организации и добавили, что в следующем году ждут цены на нефть на уровне 100.

Если прогноз сбудется, то удорожание сырья составит 40% в сравнении с предыдущим десятилетием.

"Опасения BofA выглядят логичными, – соглашается управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. – По сути, многолетнее недоинвестирование в энергетику способствовало росту затрат на производство. Также многие инвестиции в альтернативную энергетику оказались или дорогими, или неэффективными, или и то, и то другое сразу. Это в числе прочих факторов действительно обусловило рост глобальной инфляции. С учетом того, что цены на сырье в ближайшие годы будут высокими, у инфляции особо нет шансов на возврат к низким уровням".

"Я полностью разделяю утверждение BofA в части того, что в последние годы традиционная энергетика была сильно недоинвестирована", – отмечает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

"Почему-то мейнстримом стало мнение, что можно в одночасье отказаться от нефти и газа и заменить их возобновляемыми источниками энергии. При этом полностью игнорировались прогнозы, согласно которым даже к середине века традиционные энергоносители будут все еще составлять более половины мирового энергобаланса", — добавил он.

Однако делать долгосрочные прогнозы в текущей ситуации эксперт не готов. "Во-первых, сейчас наблюдается столь же повсеместный откат – политики и экономисты поняли, что возобновляемая энергетика в ближайшей перспективе не сможет заменить традиционную, – напоминает он. – Во-вторых, постоянно появляются новости о новых энергетических технологиях, и предсказать, в какой момент произойдет прорыв, который изменит наше представление об энергетике, не представляется возможным. Как, впрочем, и то, произойдет ли он вообще".

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С другой стороны, сейчас в Европе происходит сокращение производственных мощностей, обращает внимание Колташов. "Промышленность на Западе будет сокращаться, особенно в Евросоюзе, – прогнозирует он. – Возможно, за исключением Соединенных Штатов и Канады, но определенно со включением Великобритании и Японии. Это зона, которую они называли постиндустриальной, будет действительно в значительной мере деиндустриальной. Мы уже наблюдаем, как это происходит. И это создает давление на рынок энергоресурсов".

Иными словами, ближайшее десятилетие обещает быть непростым для мировой экономики, и главным вызовом станут проблемы в странах "коллективного запада", включая США. Основная причина, вероятно, кроется в недальновидной энергетической политике евроатлантического сообщества, а наглядным проявлением этого негатива будет высокая инфляция в условиях частичной деиндустриализации Европы, точные масштабы которой пока не ясны. В свою очередь, регуляторы ЕС, Великобритании и США демонстрируют готовность бороться с инфляцией повышением ставок рефинансирования, что чревато замедлением экономики. И западные эксперты явно не готовы предложить эффективный рецепт разрешения возникшей проблемы, которая с каждым днем все больше выглядит как системная и не разрешимая, по крайней мере, в обозримой перспективе.