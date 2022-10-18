МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Существенного замедления глобальной инфляции не придется ждать еще лет десять, уверены эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков США. "Прайм" решил разобраться, на чем основан этот прогноз. Страдания одних другим во благо: кто зарабатывает на кризисе в Европе

ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ…

Потребительская инфляция, в том числе в странах с наиболее развитыми экономиками, будет оставаться высокой в течение ближайшего десятилетия, пришли к выводу аналитики Bank of America (BofA).

По их мнению, ни одной развитой экономике не удастся вернуться к плановому уровню инфляции в 2% быстрее, чем за 10 лет, если этот показатель в определенный момент превысил 5%. Последнее десятилетие, отмечают банкиры, инфляция на Западе была в основном ниже 2%. Однако в прошлом 2021 году все изменилось. В США в июне 2021 года она составила 5,4%. В течение последующих 12 месяцев — почти непрерывно разгонялась и в июне этого года достигла максимума – 9,1%. По итогам сентября показатель составил 8,2%.

В свою очередь, единая европейская валюта, по данным Еврокомиссии, подешевев в июле на 8,9% (годом ранее показатель составил 3%), в августе потеряла уже 9,1% своей стоимости.

Таким образом, ожидания американских банкиров имеют под собой основание.

К слову, BofA – один из крупнейших в США финансовых конгломератов, оказывающих широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам. По итогам 2021 года занял второе место в списке крупнейших банков страны с общим балансом 2,16 трлн долларов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (ИНО) Василий Колташов, рассуждая об истоках инфляции, которая может стать неотъемлемой частью жизни западного обывателя в ближайшее десятилетие, указывает на деструктивные процессы в соответствующих экономиках.

"Это посткризисные изменения, созданные большим экономическим кризисом 2008-2020 годов, когда западные центральные банки, министерства финансов и правительства в целом не допустили нормального развития кризиса и перенесли на новую экономическую эпоху все те проблемы, которые нужно было решить в границах 2020 года", – считает он.

Несколько иного мнения придерживается начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, которая отметила, что прогноз может быть корректным лишь частично.

"Инфляция в США и ряде развитых стран уже перешла в разряд структурных. В следующем году американская потребительская инфляция может опуститься до 4-6% годовых. Долгосрочный целевой ориентир ФРС в 2% пока выглядит малореализуемым. Актуальны риски стагфляции", — рассуждает она. "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ЭНЕРГОРЕСУРСАМ

В свою очередь, аналитики BofA в своем отчете указали на сохранявшийся в течение многих лет недостаток инвестиций в энергетику как основную причину невиданного разгона инфляции. По их подсчетам, совокупные инвестиции в нефтегазовую отрасль, достигнув в середине 2010-х годов пика, 750 млрд долларов в год, в дальнейшем стали сокращаться и в итоге стали насчитывать менее 500 млрд долларов в год. "Нерациональное инвестирование в относительно неэффективные, рассредоточенные, дорогие и несовершенные источники энергии (ветер и солнце) оставили Европу беззащитной перед прихотями противника, что существенно способствовало росту глобальной инфляции", – говорится в отчете организации и добавили, что в следующем году ждут цены на нефть на уровне 100.

Если прогноз сбудется, то удорожание сырья составит 40% в сравнении с предыдущим десятилетием.

"Опасения BofA выглядят логичными, – соглашается управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. – По сути, многолетнее недоинвестирование в энергетику способствовало росту затрат на производство. Также многие инвестиции в альтернативную энергетику оказались или дорогими, или неэффективными, или и то, и то другое сразу. Это в числе прочих факторов действительно обусловило рост глобальной инфляции. С учетом того, что цены на сырье в ближайшие годы будут высокими, у инфляции особо нет шансов на возврат к низким уровням".

"Я полностью разделяю утверждение BofA в части того, что в последние годы традиционная энергетика была сильно недоинвестирована", – отмечает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

"Почему-то мейнстримом стало мнение, что можно в одночасье отказаться от нефти и газа и заменить их возобновляемыми источниками энергии. При этом полностью игнорировались прогнозы, согласно которым даже к середине века традиционные энергоносители будут все еще составлять более половины мирового энергобаланса", — добавил он.

Однако делать долгосрочные прогнозы в текущей ситуации эксперт не готов. "Во-первых, сейчас наблюдается столь же повсеместный откат – политики и экономисты поняли, что возобновляемая энергетика в ближайшей перспективе не сможет заменить традиционную, – напоминает он. – Во-вторых, постоянно появляются новости о новых энергетических технологиях, и предсказать, в какой момент произойдет прорыв, который изменит наше представление об энергетике, не представляется возможным. Как, впрочем, и то, произойдет ли он вообще". Порвут друг друга на части: европейцы начали драку за газ

ПОСЛЕДСТВИЯ

С другой стороны, сейчас в Европе происходит сокращение производственных мощностей, обращает внимание Колташов. "Промышленность на Западе будет сокращаться, особенно в Евросоюзе, – прогнозирует он. – Возможно, за исключением Соединенных Штатов и Канады, но определенно со включением Великобритании и Японии. Это зона, которую они называли постиндустриальной, будет действительно в значительной мере деиндустриальной. Мы уже наблюдаем, как это происходит. И это создает давление на рынок энергоресурсов".

Иными словами, ближайшее десятилетие обещает быть непростым для мировой экономики, и главным вызовом станут проблемы в странах "коллективного запада", включая США. Основная причина, вероятно, кроется в недальновидной энергетической политике евроатлантического сообщества, а наглядным проявлением этого негатива будет высокая инфляция в условиях частичной деиндустриализации Европы, точные масштабы которой пока не ясны. В свою очередь, регуляторы ЕС, Великобритании и США демонстрируют готовность бороться с инфляцией повышением ставок рефинансирования, что чревато замедлением экономики. И западные эксперты явно не готовы предложить эффективный рецепт разрешения возникшей проблемы, которая с каждым днем все больше выглядит как системная и не разрешимая, по крайней мере, в обозримой перспективе.