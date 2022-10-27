МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские банки обязаны обменивать населению поврежденные или испорченные купюры на новые. Но рассчитывать на это можно не всегда. Есть несколько случаев, когда банк имеет все основания для того, чтобы вам отказать, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Эксперт рассказал, какие доллары нельзя продать

Если купюра, которую вы принесли для обмена, повреждена, например, она пострадала при стирке, обгорела, от нее оторван кусок и т.д., то финансовая организация выдаст вам новую взамен испорченной, только если сохранено 55% ее площади.

"Если на глаз необходимую площадь определить сложно, банк возьмет деньги на экспертизу. Это бесплатная процедура, она занимает до нескольких дней. Если окажется, что отсутствующая часть больше 55%, то купюры вернут владельцу без обмена", — предупреждает юрист.

Такое же правило распространяется и на склеенные купюры. При этом склеенные части могут быть даже от разных банкнот. Главное, чтобы одна из них занимала 55% площади или больше. Также можно обменять купюру, которая была разорвана пополам и склеена: она должна состоять не более чем из двух частей, и обе части были от одной и той же банкноты.

Если банкнота испачкана в краске или другом красящем веществе, например, соке от ягод, пятнах от кофе, ее тоже можно обменять в банке на новую. "Откажут вам только в том случае, если это специальный красящий состав, который используется для защиты денег от кражи. Для того чтобы определить вещество, деньги у вас также возьмут на экспертизу. Если краска окажется защитной, вам не только не поменяют деньги, но и могут вызвать полицию, которая потребует рассказать о происхождении банкнот", — утверждает эксперт. Россиянам рассказали, сколько нужно накопить на "черный день"

Если серийный номер и другие опознавательные знаки купюры отчетливо видны, а пятна на ней незначительны, то банкноту могут принять не только в банке, но и в магазине.

Не советует юрист нести в банк всевозможные деньги из банка приколов, купюры, на которых написано – "не является денежным средством", "образец", "сувенир". Их вам не обменяют на другие, потому что они не являются платежным средством. Также сотрудник банка не поменяет и не вернет вам фальшивые купюры, которые могут быть очень хорошо замаскированы под настоящие. Более того он "обязан будет вызвать полицию для того, чтобы установить источник происхождения таких денег". При этом купюры, на которых что-то написано от руки, например, ручкой или карандашом, можно поменять в банке или расплатиться ими в магазине.

Если деньги находились в воде или долго хранились в сыром и влажном месте, купюры могут расслаиваться, поскольку бумага, на которой их печатают, состоит из слоев. Если такое произошло, то в банке вам однозначно откажут.

"Не стоит пытаться склеить их самостоятельно, потому что сотрудники это легко определят. Лучше не допускать хранения купюр в подобных местах и внимательно осматривать карманы одежды перед стиркой", — сказал Гусятников.