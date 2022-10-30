МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Американские СМИ уверяют, что Белый дом вынужденно снижает давление на Россию на рынке нефти. Впрочем, не все издания с этим согласны. Как будет развиваться противостояние на энергетическом рынке двух стран — разбирался «Прайм».

"ВКЛЮЧИТЬ ЗАДНЮЮ"

Белому дому, возможно, придется поменять свои планы относительно ограничения цен на российскую нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Агентству стало известно, что американские политики "вынуждены пересмотреть план по введению предела для цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по смягчению инфляции".

Bloomberg считает, что теперь США и Евросоюз буду стараться ввести чуть более высокий предел стоимости для российских объемов сырья, нежели хотели изначально.

В рамках прежней версии, которую озвучила министр финансов США Джанет Йеллен, предлагалось установить предел как можно ближе к нижней границе диапазона 40-60 долларов за баррель. Однако теперь официальные лица, участвующие в разработке этого плана, обсуждают вариант с предельной ценой ближе к 60 долларам за баррель и даже выше. Все та же глава Минфина выступила с этой инициативой — установить потолок для российской нефти около 60 долларов — уже 12 октября. Американские чиновники считают, что этот уровень с одной стороны не даст Москве зарабатывать слишком много, но и при этом цена за баррель будет гарантировать, что российские компании не перестанут поставлять свое сырье на мировой рынок.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что страна не будет экспортировать свое сырье в страны, которые подпишут какой-либо «потолок» для российских энергоносителей. "Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам", заявил он в начале сентября, выступая на ВЭФ.

При этом Евросоюз планирует прекратить закупки нефти из России с 5 декабря текущего года, нефтепродуктов — с 5 февраля следующего.

СОХРАНИТЬ ЛИЦО

Интересно, что другое американское информагентство, Reuters, вступило в своеобразную полемику с Bloomberg относительно реальных планов Байдена в контексте "крестового похода" против российской нефти.

Агентство считает, что власти США "опровергли сообщение Bloomberg News со ссылкой на неназванные источники, что они были вынуждены отказаться от [изначальных] планов по ограничению цен", согласившись с сокращением числа вовлеченных стран и установлением более высокого ценового предела.

"В течение нескольких недель администрация [Белого дома] сообщает журналистам, что ценовое ограничение уже приносит свои плоды, позволяя странам требовать от Москвы более существенных скидок", — отметил Reuters.

Однако цитаты официальных лиц выглядят явно слабо на фоне версии об ослаблении позиции Белого дома. А если учесть планы Белого дома относительно установления предельной цены на российскую нефть, становится ясно, что ему было просто необходимо содействие саудитов в виде увеличения добычи. Но этого не произошло.

Отказ Саудовской Аравии пойти на поводу у США и решение стран ОПЕК+ о сокращении производства нефти выглядел как демонстративная пощечина Байдену от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Независимо от того, насколько обоснованы сообщения Wall Street Journal и New York Times о том, что кронпринц без уважения воспринимает своего американского визави и о якобы данном Эр-Риядом обещаний увеличить добычу, реальный ход приема решений странами-добытчиками показывает, что США не находит крепкой поддержки своей позиции.

"Решение ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сократить добычу нефти, ведущее к повышению цен на нефть в условиях высокой инфляции в преддверии американских выборов и несмотря на просьбы США воздержаться, укрепило решимость обоих лидеров пересмотреть стратегические отношения, которые поддерживали мировую экономику и геополитику Ближнего Востока в течение почти 80 лет, и теперь на столе переговоров лежат немыслимые некогда ответные меры", — констатирует Wall Street Journal. А New York Times предупреждает: "Официальные лица в США готовятся к очередному вероятному скачку цен в декабре, если вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть, а саудиты откажутся увеличивать добычу нефти, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение поставок… это будет верным признаком того, что саудиты помогают русским, подрывая план США и Европы".

Таким образом, сейчас перед Байденом стоит сложнейшая задача: им надо продолжать агрессивную линию в отношении России и одновременно — сохранить лицо после удара, нанесенного Эр-Риядом.

ПОЗИЦИИ

При этом позиция Саудовской Аравии, по мнению главного аналитика "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексея Кокина, обусловлена, в первую очередь, отнюдь не политическими мотивами. "На наш взгляд, позиция саудитов, скорее, прагматична, нежели принципиальна, — отмечает он. — Вероятно, страна предпочла бы эмбарго, а не "ценовой потолок", чтобы занять позиции России на европейском рынке, в то время как "ценовой потолок" может негативно сказаться на ценах на нефть".

А доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев отмечает: "Внедрение в бизнес-оборот такого правила оказывает влияние на всех — и прямых участников, и третьих лиц. Фактически, создается прецедент: если схема заработает, то такой инструмент может быть применим и к другим странам экспортерам. Особенно этот вопрос волнует собственников нефтяных компаний, использующих более высокую стоимость добычи и слабую сортность нефти… Похоже, что США сдвигают потолок чтобы не испугать тех, кто имеет высокие издержки и проверяют реакцию рынка".

Иными словами, затеянная США и их союзниками антироссийская "нефтяная игра" не отвечает объективным экономическим интересам Саудовской Аравии. А предпринятый Эр-Риядом демарш вынуждает Вашингтон, прежде всего, понизить градус давления на Москву на рынке нефти. Белый дом явно "дал заднюю" в противостоянии с Россией, озвучив намерение обсуждать условный "ценовой потолок" в полтора раза выше, чем еще несколько месяцев назад.