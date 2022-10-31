МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа, по-видимому, будет решать свои энергетические проблемы за чужой счет. "Прайм" задался вопросом, как это будет осуществляться, учитывая твердую позицию России, которая не намерена делиться ресурсами со странами, планирующими ограничивать стоимость российских углеводородов? Стали слишком хорошо жить: Европа захотела испытать себя на прочность

МЕНЯЮТ ПРОГНОЗЫ, КАК ПЕРЧАТКИ

Основными жертвами глобального энергетического кризиса, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), станут развивающиеся страны. На это указывает отраслевой ресурс Oilprice.com, ссылающийся на директора МЭА Фатиха Бироля, в материале с говорящим названием "Южное полушарие пострадает больше всего от европейского энергетического кризиса". В частности, речь про импортирующие нефть страны Африки, Азии и Латинской Америки. Они, как сделали вывод в МЭА, сильно пострадают из-за особо резкого роста цен, учитывая относительную слабость их национальных валют.

Издание отмечает тот факт, что в мае Международный валютный фонд (МВФ) "понизил свои прогнозы роста для таких стран-импортеров нефти, поскольку стремительно растущие цены на энергоносители добавляются к длинному списку ранее существовавших проблем в развивающихся странах". В свою очередь, в отчете МЭА, как отмечает Oilprice.com, говорится, что "более высокие цены на сырьевые товары усугубляют проблемы, связанные с повышенной инфляцией и долгами, ужесточением условий в мировых финансах, неравномерным прогрессом вакцинации, а также скрытой нестабильностью и конфликтами в некоторых странах".

"Если говорить о прогнозах МЭА, то они постоянно меняются, — замечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Можно привести примеры. Сначала они прогнозировали золотую эру газа, утверждали, что это будет вообще самый главный вид топлива, потому что он экологически очень чистый. Потом через пару-тройку лет заявили, что "нет, газ не подходит, главное — это возобновляемая энергетика" и полностью пересмотрели свои прогнозы уже с ориентировкой на нее. Потом у них стал моден водород, "самое главное топливо будущего". Соответственно, в ближайшее время что-нибудь еще увидим. Опять же, был такой прогноз, что пик потребления нефти уже пройден. Теперь оказалось, что нет, еще не пройден, только впереди. Ну и все в таком духе".

Поэтому реагировать на очередной прогноз МЭА следует с определенной долей скепсиса, полагает эксперт.

БЕДНЫЕ СТРАДАЮТ ПЕРВЫМИ

Однако на сей раз в нем есть доля здравого смысла. Так или иначе, сейчас мы имеем дело с турбулентностью на энергетических рынках, от которой развивающиеся страны, как обращает внимание Правосудов, рискуют пострадать первыми. Дело не столько в чьем-то злом умысле, сколько в экономике. "Когда дорожает какой-то товар, тот, у кого денег меньше, страдает больше, потому что не может купить его, — рассуждает специалист. — Он вынужден себя в чем-то ограничивать, искать более дешевые альтернативы, либо вообще отказываться от использования товара".

Первая волна энергокризиса, разразившаяся прошлогодней зимой, была напрямую связана с вынужденной переориентацией Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ), напоминает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Он уточняет: поставки с регазификационных терминалов на рынки Евросоюза выросли с 14,6 млн тонн в IV квартале 2021 года до 21,3 млн тонн в I квартале 2022 года, после чего оставались примерно на этом уровне (22,6 млн тонн во II квартале 2022 года и 21,5 млн тонн в III квартале 2022 года).

"Чтобы переманить поставщиков СПГ, европейским потребителям приходилось предлагать все более высокие цены, что оборачивалось ростом издержек для потребителей в Азии", — указывает эксперт. Неслучайно власти Китая в октябре запретили государственным компаниям-импортерам СПГ перепродавать его в другие страны Азии и в Европу. Выход с другой стороны: Европа отказалась дружить с США и ищет новых друзей

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин напомнил, что экстремально высокие цены на природный газ тянут за собой стоимость и альтернативных видов топлива, таких как уголь и дизель. Для бедных стран такой рост цен является непосильной ношей. К этому надо добавить рост инфляции в целом из-за дефицита на энергетических рынках и вероятный продовольственный кризис.

ЖЕСТКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ГАЗ

Однако думать, что проблемы с энергетикой касаются лишь третьих стран, было бы заблуждением. Глава МЭА Бироль уверяет, что европейский энергокризис скоро завершится, но экспертное сообщество предостерегает европейские власти от избыточного самодовольства. В частности, американское информагентство Reuters отметило, что "пройдет еще шесть-восемь недель, пока прояснится ситуация с примерным объемом спроса за сезон и, соответственно, с запасами к концу зимы". А канадское CNBC задалось "большим вопросом", что произойдет со спросом на СПГ, когда Китай полностью откроет свою экономику после окончательной отмены ограничений в рамках нулевой терпимости к Covid-19.

МВФ в прогнозе от 23 октября заявил: "Даже без каких-либо новых перебоев в энергоснабжении инфляция [в Европе] может сохраняться на более высоком уровне более продолжительное время. До сих пор всплеск инфляции был вызван, в основном, высокими ценами на сырьевые товары, в первую очередь энергоносители, а также на продовольствие, особенно в странах на Западе Балкан. Хотя эти цены могут оставаться высокими в течение некоторого времени, есть надежда, что они перестанут расти и тем самым будут способствовать устойчивому снижению инфляции в течение 2023 года".

Проблема усугубляется торможением ввода новых мощностей по производству СПГ, убежден Родионов из ИртТЭК: если в 2018 году в мире в целом было введено в строй 13 очередей общей мощностью 45,6 млн тонн в год, то в 2019 году — 10 очередей на 16,7 млн тонн в год, а в 2020 году — 7 очередей на 5,8 млн тонн в год. В 2021 году темпы ввода несколько выросли (5 очередей на 11,9 млн тонн СПГ в год), но так и не вернулись на докризисный уровень.

Увеличить их — было бы идеальным решением в сложившейся ситуации. "Однако загвоздка заключается в том, что на территории стран крупнейших экспортеров СПГ — Австралии и Катара, доля которых в 2021 году в глобальном экспорте составила 44% — сейчас нет ни одной строящейся СПГ-линии", — констатирует эксперт.

В этой ситуации Европе, помимо частичной остановки промышленности, действительно предстоит жесткая конкуренция на рынках энергоносителей за имеющиеся объемы. И учитывая сравнительно более высокую платежеспособность европейских потребителей, не приходится сомневаться, что это будет означать заметное перераспределение топлива на мировом рынке не в пользу развивающихся стран Южного полушария.