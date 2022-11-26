МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Развивающиеся страны весьма восприимчивы к валютным кризисам, и не нужно много показателей, дабы предсказывать потрясения. Достаточно обратить внимание на три важнейшие компонента: торговый баланс, дефицит бюджета и уровень госдолга. Многие страны уже находятся в состоянии валютного кризиса — Турция, Шри-Ланка, Пакистан, а также многими забытая Аргентина. Однако на текущем этапе развития мировой экономики валютный кризис может стать реальностью и для развитых стран, отметил в разговоре с "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

Стоило британскому правительству во главе с Лиз Трасс заговорить о повышении расходов и снижении налогов, как произошел обвал фунта стерлингов и государственного долга. В аналогичной ситуации, но без политических заявлений, находится Япония, где Центробанк, по сути, осуществляет перманентное тушение пожара, отметил аналитик.

Банк Японии неограниченно скупает долговые обязательства правительства и осуществляет валютные интервенции, дабы удержать иену от нового обвала. К слову, иена оказалась среди самых слабых валют в текущем году, напомнил Кочетков. Для понимания всей ситуации достаточно взглянуть на соотношение госдолга к ВВП страны. Для Японии оно составляет около 230%. Соответственно, любое повышение ставки может сделать долг неуправляемым, но промедление с ужесточением денежной политики угрожает будущим инфляционным кризисом и неизбежной девальвацией иены.

Кочетков также акцентировал внимание и на росте рисков для доллара.

"США гордятся тем, что американский долг это самый надежный долговой инструмент. Даже политизация валют наименьшим образом повлияла на доллар, хотя фунт стерлингов и японская иена ощутили на себе спад спроса на долговые обязательства со стороны иностранных инвесторов", — отмечает аналитик.

"Тем не менее, сам объем американского долга становится чрезмерным в сравнении с объемом мировых финансов", — указывает он.

По его мнению, дальнейший рост долга может привести к усилению рисков девальвации доллара на фоне дефицита внешних денег для покрытия предложения казначейских обязательств на рынке. То есть, ФРС на каком-то этапе столкнется с необходимостью стать главным покупателем госдолга, как это уже осуществляет Банк Японии. Сегодня в это сложно поверить, но вероятность такого события уже не равна нулю и постоянно усиливается. Аналитик рассказал, кто толкает доллар вверх втайне от всех

Поэтому валютные кризисы Румынии, Венгрии, или Чешской Республики, продолжает аналитик, меркнут перед потенциальными проблемами в G7, где большинство стран — это крупнейшие должники в мировой финансовой системе. Соответственно, текущий этап цикла ужесточения денежной политики центральными банками является паузой между кризисами.

"Инфляция в какой-то степени полезна для управляемости госдолга крупнейших заемщиков, если она не порождает дополнительные экономические проблемы. Однако она сопровождается дальнейшим наращиванием долга и уже по гораздо более высоким ставкам. Поэтому порывы валютного шторма почувствуют первыми самые слабые суверенные финансовые системы на фоне оттока капитала в более надежные валюты и долговые обязательства, а затем и наиболее устойчивые могут оказаться под ударом", — сказал аналитик.

По сути, сама система фиатных валют предполагает вероятность валютного кризиса, если государственные финансы имеют перманентную проблему бюджетного дефицита. Соответственно, вопрос валютного кризиса состоит не в его вероятности, а в моменте его возникновения, подытожил Кочетков.