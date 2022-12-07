МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Ослабление рубля началось в середине ноября, а с началом декабря этот процесс ускорился. Что ждет российскую валюту до конца года и какие факторы будут влиять на нее в следующем году, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты. Не только санкции и потолки: что поджидает российскую экономику в 2023 году

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Ослабление рубля, начавшееся в ноябре, активизировалось с наступлением декабря. Так, если 1 декабря курс доллара составлял 60,88 рублей, то 3 декабря — уже 61,77 рубля. На 7 декабря официальный курс — 62,91 рубль. По итогам прошедшей недели курс доллара к рублю поднялся на 2,5%, даже несмотря на то, что за неделю индекс доллара к ключевым мировым валютам "просел" на 1,2%, замечает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "В данный момент пара доллар-рубль близка к отметке 63,0 рубля, это самый высокий уровень с начала ноября, — уточняет эксперт.

Схожая ситуация с евро — плавное ослабление рубля к единой европейской валюте началось с середины ноября, а в начале декабря оно приобрело более решительный характер. Если 1 декабря курс был близок к 63 рублям, то в понедельник евро на Мосбирже впервые с июля стоил 66 рублей.

Эксперты связывают это прежде всего, с тем, что с 5 декабря вступили в силу эмбарго на российскую нефть и нефтяной потолок в 60 долларов за баррель — покупать российскую нефть дороже теперь запрещено. По разным оценкам, до конца декабря отечественный нефтяной экспорт может потерять примерно 0,5-1 миллион баррелей в сутки. За этим закономерно следует уменьшение предложения американской валюты. Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий не сомневается, что "нефтяной потолок" сокращает приток нефтедолларов в экономику России и тем самым способствует ослаблению рубля. Однако отмечает: этот эффект смягчается тем, что в некоторых регионах за пределами Европы российская нефть продается по ценам существенно выше 60 долларов.

Из факторов дополнительного давления на позиции рубля отмечается окончание налогового периода в стране, а также коррекция цен на энергоносители на глобальных рынках, добавил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Еще один тренд — ухудшение ситуации с торговым балансом. Традиционно к концу года спрос на зарубежные товары растет. В этом году импорт как раз к осени начал восстанавливаться, а поступления в валюте от экспорта энергоносителей сокращаются. Баланс становится менее профицитным, что также давит на рубль. Помимо сжатия экспорта и усиления спроса на импорт на российскую валюту в декабре могут оказывать давление повышенные бюджетные расходы регионального и федерального уровня.



Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин отмечает, что в последнее время СМИ активизировали тему нового, девятого пакета санкций ЕС против России. "По слухам, новые рестрикции могут коснуться финансового и технологического сектора. Отсюда мы получаем дополнительный спрос на валюту. Сейчас налоговое межсезонье, когда давление продаж валютной выручки экспортеров не так заметно, и у импортеров появляются шансы повлиять своим спросом на динамику валютных курсов", — указал он.

ЗА И ПРОТИВ

Однако оценить влияние потолка цен на российскую нефть в полной мере можно будет в начале следующего года, когда станут понятны масштабы сокращения экспорта из России, уверены эксперты. По мнению Шульгина, эффект эмбарго в цифрах можно оценить ближе ко второму кварталу 2023 года. "Эффект потолка пока также оценить сложно, с учетом того, что Россия сейчас готовит свой ответный механизм, — рассуждает он. — Не исключено, что добыча будет сокращена, а это может стимулировать рост мировых нефтяных цен". На курс влияет и геополитика, а ее прогнозировать вряд ли возможно. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

Поэтому эксперты лишь обозначают факторы, играющие в пользу сильного или слабого рубля. К первым относится угроза введения блокирующих санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и, как следствие, ограничения торгов на Мосбирже. В конце осени эти опасения укрепляли рубль, и теперь тоже могут сыграть в его пользу — если, к примеру, НКЦ затронут в новом пакете санкций. "Котировки рубля зависят, прежде всего, от предложения и спроса валюты на Московской бирже, ¬- отмечает Потавин. — Даже несмотря на санкции и введенное эмбарго, платежный баланс, то есть соотношение движения средств в страну и из страны, у России все еще достаточно сильный. Это удерживает рубль от сильного обесценения".

Дальнейшему ослаблению рубля, помимо "нефтяного потолка", способствуют, в том числе, дефицит федерального бюджета и возобновление действия бюджетного правила. При этом российским нефтяным компаниям придется увеличить расходы на преодоление санкций и переориентацию на азиатского потребителя. Если не произойдет резкого роста цен на мировом рынке, должно сократиться предложение экспортной выручки, особенно в случае сокращения глобального спроса.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Тем не менее, некоторые предположения относительно дальнейшей судьбы рубля эксперты все же озвучили. Инвестстратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что к концу декабря пара "доллар-рубль" может "нащупать" новые уровни консолидации на уровне 64-65 рублей.

"Краткосрочно вероятно продолжение умеренного ослабления российской валюты с периодами локальных отскоков доллара в район 62-63 рубля, — допускает стратег Бахтин. — Подъем доллара может быть сдержанным, поскольку внутренний спрос со стороны населения и банков на "токсичные" инвалюты остается подавленным".

"Мы ожидаем определенного ослабления рубля, в связке с долларом возможен выход на 64-65 рубля, хотя закрепления в нем пока не ожидаем", — делится Жильников из ПСБ. — К концу года рассчитываем увидеть доллар в диапазоне 63-64 рубля". Евро начал новый крестовый поход

Если темпы сокращения профицита торгового баланса сохранятся, рубль может ослабнуть к концу года до 64-66 за доллар, допускает Шульгин. "В базовом сценарии — ближе к верхней границе этого диапазона", — добавляет он.

КАКОЙ РУБЛЬ НАМ НУЖЕН

Эксперты напоминают, что в федеральный бюджет на будущий год заложен среднегодовой курс, близкий к 70 рублям за доллар. О том, что этот уровень выгоден для экономики, многократно говорили власти. При этом цена на нефть Urals ожидается в районе 70 долларов за баррель, если она снизится 60 долларов, учитывая оценки Минфина, это может привести к сокращению нефтегазовых доходов бюджета примерно на 1 триллион рублей.

Расширение дефицита бюджета в этом случае может финансироваться увеличением заимствований и/или увеличением расходования Фонда национального благосостояния (ФНБ), допускает Потавин. "Это можно рассматривать как проинфляционный фактор, что предполагает более слабый курс рубля", — считает он.

"Исходя из интересов ряда отраслей, которые зависят от курса доллара, мы считаем, что оптимальным значением для бюджета будет курс выше отметки 75 рублей, достижение которого возможно, скорее, к окончанию 2023 года", — делится Жильников из ПСБ.

Прогнозы "Открытие Research" предполагают, что к концу 2023 года рубль ослабнет к доллару до 74 рублей, делится Шульгин. А в середине следующего года курс американской валюты может превысить 72-73 рубля. Он предположил, что восстановление импорта продолжится, а это повлечет за собой дальнейшее сокращение профицита торгового баланса, играющего ключевую роль в динамике курса рубля в условиях сохранения ограничений на движение капитала.