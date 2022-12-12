МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Шокирующие прогнозы Saxo Bank будоражат общественность — вряд ли кто-то ожидает, что они сбудутся, однако поле для дискуссий и толкований возникает обширное. При этом рассмотрение подобных сценариев дает неплохие возможности заранее распознать некоторые очевидные риски. "Прайм" попросил экспертов прокомментировать шансы на реализацию свежей порции прогнозов на 2023 год. Минус на минус. Что готовит российской экономике год Черного кролика

ДОЛЯ ШУТКИ

"Мир в состоянии войны". Именно так датский инвестиционный банк Saxo Bank охарактеризовал основную мысль в опубликованной на минувшей неделе подборке наиболее провокационных прогнозов на следующий год. Банк представил широкой аудитории свои Outrageous Predictions на будущий год.

Итак, оценим "шокирующие прогнозы" от Saxo Bank на 2023 год.

1. Коалиция миллиардеров создаст Манхэттенский энергетический проект на триллион долларов.

2. Президент Франции Макрон уйдет в отставку.

3. Золото подорожает до 3000 долларов США.

4. У ЕС появятся собственные вооруженные силы.

5. "Одна страна" согласится запретить производство мяса к 2030 году.

6. В Великобритании пройдет референдум по отмене "брексита".

7. Будет введен широкомасштабный контроль над ценами для ограничения инфляции.

8. Страны ОПЕК+ и Китай выйдут из МВФ.

9. Япония зафиксирует курс йены к доллару на уровне 200.

10. Запрет на налоговые убежища уничтожит частный капитал.

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАЗИЙ

Согласитесь, многое действительно выглядит шокирующими или просто вызывает иронию. Впрочем, многое из того, что происходит в мире сейчас, год назад тоже могло показаться забавной конспирологией. Если проанализировать прошлогодние "шокирующие прогнозы" Saxo Bank, многое действительно выглядит несбыточным или слишком футуристичным. Так, годом ранее сотрудники датского финучреждения предрекали кризис в США, бунт женщин-трейдеров, прорыв в развитии медицины и ряд других событий, недооценка которых могла бы, по разумению специалистов банка, стать значительным вызовом для экономики. А главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отметил тогда, что "Главная тема Outrageous Predictions 2022 год — революция", поскольку современный мир увяз в проблеме неравенства. Какие доллары лучше купить прямо сейчас

Однако есть и прогнозы, которые прошли проверку временем. Так, эксперты Saxo Bank указали на преимущества гиперзвуковых вооружений, которые, как опасались в банке, в нынешнем году могли бы стать причиной новой гонки вооружений. Именно это оружие сейчас активно развивают самые передовые в военном отношении страны. Ожидания банка относительно инфляции в США оказались завышенными (15%, тогда как реальная в октябре составила 7,7% относительно октября 2021 года), однако американские власти весь год боролись с ростом цен, чтобы избежать сценария, которого опасались банкиры из Saxo.

Сами авторы прогноза подчеркивают, что речь идет о маловероятных, но недооцененных событиях, способных вызвать шок на финансовых рынках. Таким образом, их стоит воспринимать, как некий микс с изрядной долей вполне серьезной аналитики.

ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ

Что из предсказанного может реализоваться в следующем году, вряд ли можно предположить сейчас. По мнению советника генерального директора "Открытие Инвестиции" по макроэкономике Сергея Хестанова, чаще всего на практике реализуются так называемые базовые прогнозы. "Именно поэтому большая часть усилий аналитиков тратится именно на них, — указывает эксперт. — Оптимистичные и пессимистичные сценарии, а тем более — крайне пессимистичные, реализуются редко. И чем сильнее отклонение сценария от базового, тем ниже вероятность его реализации. Однако далеко отстоящие от реальности сценарии очень зрелищны, это хорошо известно со времен Герберта Уэллса. Это их свойство годами эксплуатирует Saxo Bank". Китай одумался: кому придется поплясать, когда отменят "ноль-ковид"

Комментируя наиболее эпатажные элементы прогноза Saxo Bank, старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Павел Макаров отмечает, что сложно предугадать, какую политику поведет какой-либо другой возможный французский президент. "Но мы видим, что Макрон пытается усидеть на двух стульях, а французский бизнес пока не спешит уходить из РФ", — замечает эксперт.

Что касается "энергетической коалиции миллиардеров", то специалист напоминает, что ранее в рамках "Парижского соглашения" 2015 года была принята "зеленая" повестка, а текущий энергетический кризис создал благоприятные условия для альтернативных решений и увеличения инвестиций под них.

Впрочем, при решении столь масштабных задач, вероятно, важно не перепутать благоприятные условия с благожелательным настроем. А также — надежно обосновать окупаемость (а еще лучше — прибыльность) требуемых инвестиций.

Идея о стремительном удорожании золота до 3000 долларов за унцию вряд ли имеет под собой основания. "Думаю, цифра просто взята "с потолка", — рассуждает вице-президент компании "Золотой Монетный Дом" Алексей Вязовский. — Тут работает эффект "сломанных часов". Есть такая шутка, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Если трех тысяч не будет, то об этом прогнозе никто и не вспомнит. А если вдруг что-то совсем экстраординарное, какой-нибудь совсем масштабный конфликт, и золото действительно будет стоить три тысячи, все вспомнят о банке. Это так работает. Сам я, конечно, в такие прогнозы не верю".

Впрочем, если политическая нестабильность затянется на несколько лет, то такой прогноз может быть "частично реализован", допускает Макаров из "БКС Мир инвестиций". Bank of America пообещал нефтяному рынку большие проблемы в 2023 году

Председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов заостряет внимание на прогнозе, касающемся финансовой политики властей Японии. Падение курса йены до 200 к доллару представляется ему вполне вероятным. "Япония переживает странный период своей экономической истории, — рассуждает он. — Огромный долг не дает поднять ставку, а новые выпуски госдолга скупает японский ЦБ, потому что больше на рынке они никому не нужны. Реально у властей нет плана по противодействию кризису, да и руки связаны, поэтому кризис в стране просто напрашивается".

А вот выход стран ОПЕК+ и Китая из Международного валютного фонда (МВФ) вряд ли состоится. "Пока противоречия Китая и США не настолько остры, встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина это продемонстрировала, — полагает специалист. — Тем более, такому разнородному составу участников будет сложно договориться о новом базовом активе".

Иными словами, в каждой шутке есть доля шутки. Возможно, не стоит воспринимать шокирующие прогнозы Saxo Bank слишком серьезно — в основном их публикуют, чтобы развлечь публику. Однако Хестанов предупреждает: рассмотрение крайне маловероятных сценариев, помимо развлечения, дает некоторое представление о том, как сильно могут вырасти некоторые риски. "Иногда это может быть полезным", — резюмирует он.