МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Парады центробанков мира завершились на уходящей неделе. Из всех значимых для мировых рынков капитала на сегодняшний день лишь монетарная стратегия Банка России смотрится сбалансированной и умеренно положительной. На Западе не все так гладко, и это повод запастись валерьянкой, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

По его мнению, уже в первом квартале наступающего года ключевая ставка может снизиться на 50 базисных пунктов и достичь 7,00%. На фоне уверенной борьбы с инфляцией для бизнеса и населения сегодня важен фактор снижения дефицита длинных денег и рост инвестиционной активности.

Рубль стал открытием уходящего года, он укрепил свои позиции к доллару почти на 12% и по-прежнему сохраняет потенциал роста в среднесрочном периоде до 55 рублей за доллар. До конца года доллар США останется в диапазоне 63-67 рублей, евро сохранится в коридоре 65-69 рублей.

Не все так гладко у наших западных соседей. Ключевые ставки идут вверх, под конец года их повысили ФРС США, ЕЦБ, Национальный банк Швейцарии и Банк Англии. Стоимость кредитования растет по всему миру. Быстрое повышение ставок ФРС таит явные риски для долгового и финансового рынков США. Это основная негативная новость для мировой экономики и рынков капитала. Решения принимались в соответствии с ожиданиями, но рынкам капитала и компаниям от этого не легче: расходы на обслуживание займов постоянно увеличиваются. Это сокращает потенциал для развития и расширения бизнеса и невероятно "раздувает" риски снижения издержек путем увольнений персонала и разрыва контрактов с контрагентами.

ЕЦБ потерял примерно год в процессах ужесточения монетарной политики. Вербальные интервенции действительно теперь ничего не стоят, и рынок этому не верит.

Судя по технической картине торгов индексом S&P, рождественское ралли отменяется — индекс четко следует вниз. На следующей неделе пройдут массовые экспирации опционов на акции США. Сейчас это единственное, что удерживает от обвала и шоков. Стоит запастись валерьянкой, так как будет нервно.