МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Договоренность стран Евросоюза по потолку цен на газ уже опустила биржевые котировки до 1100 долларов за тысячу кубов впервые с середины ноября. Но это лишь реакция на новость — пока реального эффекта для рынка нет. А вот в случае скачка выше 2000 долларов за тысячу кубов газ могут вовсе увести у Европы из-под носа. Похоронить или заспиртовать: судьбу доллара решат США

Потолок, о котором в начале недели договорились страны Евросоюза, начнёт действовать с 15 февраля. После этого дня сделки на биржевых площадках будут прекращаться, как только стоимость газа превысит 180 евро за МВт/ч (около 1800 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу).

Предполагается, что после этого цены упадут, потолок выключится и сделки возобновятся. "Мера нацелена на всех поставщиков, а не только на Россию. Механизм ее работы прост. Если цена газ превышает потолок, то ЕС перестает делать закупки в течение 20 дней, тем самым понижая спрос на газ, а, следовательно, и цену. Но если ситуация не изменится, то ЕС восстановит закупки газа по рыночной цене", — пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Механизм явно нерыночный, и европейцы предусмотрели гарантии, чтобы вовсе не остаться без "голубого топлива". Спотовой торговли, которая позволяет быстро восполнить потребности в случае форс-мажора (резкое похолодание, авария и т.п.), он не коснется. Между тем, именно в этом сегменте резкие скачки цен наиболее вероятны.

Главная цель — оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ, а экономику ЕС от инфляции, считают эксперты. Регулирование будет применяться в течение одного года, а к 1 ноября 2023 года Еврокомиссия оценит его последствия.

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ

Налицо попытка ручного регулирования рынка энергоресурсов, обусловленная сначала пандемией, а затем "битвой санкций", полагает Скрыль. Введенным потолком цен страны ЕС пытаются остудить рынок энергоресурсов. Ведь если рыночная цена на газ будет более 1800 долларов за кубометр, то европейская экономика еще глубже скатится в рецессию.

Однако в эффективности потолка эксперты сомневаются. Действительно, многие долгосрочные контракты в Европе связаны с котировками на TTF. Воздействуя на них, можно влиять на средние оптовые цены.

"Но положение ЕС на мировом рынке, а также его связь с газовым рынком Азии таковы, что данный механизм может только навредить, вызвав дефицит. В лучшем случае этот механизм способен оказать краткосрочное сдерживающее воздействие на несколько суток, не меняя рыночную ситуацию принципиально", — считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЯ

Россия считает введение потолка цен на газ неприемлемым и обещает адекватный ответ, как и в случае с нефтью. Каким он будет, пока сказать сложно. "Корректировка цен на рынке газа с нашей стороны должна носить характер государственного регулирования с применением инструментария и механизмов защиты национального рынка от недобросовестной конкуренции", — считает замглавы департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Швандар. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

По ее мнению, возможны несколько вариантов регулирования цен на энергоресурсы, например, количественное ограничение поставок в страны, которые вводят потолок или прописывают его в торговых контрактах. Еще один вариант — введение своих ценовых эталонов, чтобы не пользоваться западными.

АЗИЯ ВЫИГРЫВАЕТ

В конечном итоге, цену на газ в Европе определят не потолки, а активность азиатских игроков. Если Китай и прочие страны региона к февралю нарастят закупки газа через биржу, Азия и Европа начнут ценовую конкуренцию за СПГ, что может привести к росту котировок выше отметки в 2000 долларов за тысячу кубов, считает Фролов.

Европейский рынок с его нерыночными ограничениями станет для поставщиков непривлекательным — ведь они ищут, где выгоднее и стабильнее. Как только ЕС по своим критериям приостановит торги на TTF, а газ начнет утекать к Китаю, который никакими потолками себя не обременяет. Развернуть танкеры, как мы уже убедились минувшей осенью — дело не нескольких дней, а нескольких часов.

Туда же пойдет и российский газ, благо логистическая инфраструктура в восточном направлении стремительно развивается. Быстрорастущие экономики региона Юго-Восточной Азии обеспечат стабильный спрос на все виды энергоресурсов, указывает Швандар. Они и выиграют от европейских околосанкционных метаний.

В проигрыше при таком раскладе окажутся европейские потребители — ведь может случиться так, что у них не останется никакого газа. Ни дешевого, ни "идеологически правильного" американского, ни даже дорогого. Сейчас СПГ достаточно для всех потребителей, но новые объемы резко не появятся — это длительный и затратный по времени и деньгам процесс, который, в отличие от евроограничений, диктуется рынком.