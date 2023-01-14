МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. В нынешнее нелегкое время многие начинающие инвесторы ищут способы выгодно вложить свои средства, однако не все на первый взгляд выгодные способы на деле приносят доход – важно хорошо понимать, с чем лучше не иметь дела вообще. Подробнее об этом рассказал "Прайм" аналитик Алор Брокер Андрей Эшкинин. Названы способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Во-первых, начинающим инвесторам стоит отказаться от вложений (инвестиций) в бумаги третьего эшелона, капитализация которых из-за низкой ликвидности может как обвалиться, так и увеличиться в разы, сказал аналитик. Однако предсказать данный тренд довольно сложно, особенно для рядовых инвесторов. Дополнительный негатив – это разрыв между куплей-продажей, который может достигать более 1%, добавил Эшкинин.

Во-вторых, инвесторам стоит воздержаться от вложений в рисковые облигации. Здесь имеются в виду облигации эмитентов с высоким показателем обязательств. В 2023 году вероятность банкротства компаний сильно выше, нежели в обычное время. Таким образом, присутствует шанс потерять не только часть, но и все вложения.

В-третьих, любые "хайп-проекты" лучше обходить стороной.

"В них зарабатывает только верхушка, остальные теряют свои деньги", — объяснил Эшкинин.

Наконец, в-четвертых, во время приближающейся рецессии мировой экономики, которая возникает на фоне роста ключевых ставок в большинстве экономик, стоит отказаться от инвестирования в высокотехнологичные компании, ведь повышение ставки – это большой негатив для них. Несмотря на текущие снижение котировок данной отрасли, вероятность продолжения тренда крайне высокая, подытожил аналитик.