МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Все позитивные для рубля факторы, которые помогали ему укрепляться на уходящей неделе, не утратят свою силу минимум до конца января, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. ЦБ начнет игру на валютном рынке по новым правилам

"Уходящая неделя была успешной для российской валюты. Курс доллара упал на 6,75%, до 67,25 рублей, курс евро — на 4,14%, до 77,88 рублей. Снижению курсов иностранных валют способствовали: подорожание нефти, общее ослабление доллара, подготовка экспортеров к пику налоговых платежей, сообщение Минфина РФ о возвращении на валютный рынок", — пояснил он.

Нефть марки Brent подорожала на 7,72%, до $84,66 за баррель: это вызвано оптимизмом по поводу роста спроса на сырье в Китае и ослабления доллара США. Китайские компании закупают нефть перед длительными выходными (Новый год по лунному календарю). Рынки будут закрыты с 21 по 27 января.

Доллар подешевел после публикации инфляционного отчета в США, добавил Антонов. В декабре потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом исчислении (значение совпало с прогнозом).

Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре. Статистика указывает на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. По данным CME FedWatch Tool, повышение ставки на 25 б.п., до 4,75% оценивается с вероятностью 94% против 79,3% до выхода отчета. Инвесторов это устраивает сейчас, поэтому вырос аппетит к рисковым активам.

Минфин и ЦБ РФ заявили о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила. Согласно ожиданиям Минфина, в январе сумма для интервенций составляет 54,5 миллиардов рублей. Ежедневно на Мосбирже будет продаваться валюты на 3,2 миллиарда рублей. Продажи валюты продлятся до 6 февраля.

Вышеперечисленные факторы продолжат оказывать позитивное влияние на рубль на следующей неделе и до конца января. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

"В паре доллар/рубль стоит следить за уровнем 67,60 рублей. Если на следующей неделе доллар закроется ниже 67,50 рублей, то ждем скатывания американской валюты к 66 рублям к концу января на фоне приближающегося налогового периода", — прогнозирует собеседник агентства.

В случае восстановления доллара на следующей неделе в качестве цели к началу февраля вполне вероятен уровень 70,50 рублей.

По нефти формируется "бычий" сигнал с целью $90 за баррель Brent. И доллар во второй половине января, вполне очевидно, продолжить дешеветь к рублю. При этом валютный рынок будет оставаться непредсказуемым, а отскоки вверх по евро могут быть сильными. В паре евро/рубль следим за уровнем 71,55 рублей. А на следующую неделю цель для покупателей составляет 75 рублей. До конца января, если уровень 71,55 рублей не устоит, то следующая цель евро — 69 рублей, резюмировал эксперт.