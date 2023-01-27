МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Если говорить о динамике рубля по отношению к большинству валют в рамках 2023 года, то наиболее вероятным видится возникновение тренда на ослабление. А вот другие валюты будут расти, рассказал "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Аналитик раскрыл, как рубль обрушил надежды спекулянтов заработать

Поводом к снижению рубля могут стать два фактора, относящихся к торговле. Так, по мнению Зварича, будет расти спрос на валюту за счет увеличения импорта иностранных товаров в страну. При этом предложение валюты со стороны экспортеров, скорее всего, будет снижаться. Этому будет способствовать снижение цен на товарных рынках на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике.

В результате баланс спроса и предложения сместится в пользу иностранных валют. Скорее всего, расти к рублю будут китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ и другие. Исключением выступят валюты стран с существенными проблемами в экономике или удерживающие мягкую денежную политику при высокой инфляции — здесь примером может служить турецкая лира и ее динамика в последние годы. Зварич также подчеркнул, что покупка/продажа валюты в рамках бюджетного правила не будет играть определяющую роль в курсообразовании рубля.

В сложившихся обстоятельствах диверсификация накоплений по валютам выглядит логичной, считает аналитик. При этом возможности граждан по валютной диверсификации сейчас ограничены в связи с переходом доллара и евро в статус "недружественных валют", что несет на себе как дополнительные риски, так и может повлечь дополнительные расходы, связанные с хранением и транзакциями в недружественных валютах. Из дружественных валют также не все можно использовать для диверсификации в связи со специфическими рисками, связанными с экономиками и монетарной политикой стран-эмитентов, напомнил Зварич.

По мнению аналитика, наиболее приемлемым вариантом для диверсификации выступает китайский юань. Валюта представляет одну из лидирующих мировых экономик. Плюс к этому, товарооборот России и Китая в ближайшее время будет только расти, что увеличит интерес к валюте этой страны со стороны бизнеса.

"Особо стоит отметить и рост количества инструментов вложения в юанях, что позволяет не только купить валюту, но и получать процентный доход. Такими инструментами выступают вклады и облигации российских компаний, номинированные в юанях", — заключил Зварич.