МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Общество потребления зачастую навязывает нам ненужные траты, на которых наживаются не только производители и продавцы, но и финансовые организации. Кредитные организации часто используют ловушки ограниченных предложений, требуя от нас принять решение "здесь и сейчас". Однако решение о кредите не требует суеты, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Финансист раскрыл, что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи

"Прежде всего, надо обдумать срочность удовлетворения возникшей потребности, насколько ценным для вас является товар или услуга, срок окупаемости, альтернативные способы удовлетворения потребности, а также риски неудовлетворения потребности", — объясняет экономист.

Если это касается медицинских услуг, то зачастую некоторые коммерческие компании, прикрываясь требованиями сохранения здоровья, предлагают быстрые решения проблемы с помощью кредита.

Эксперт советует получить мнение нескольких врачей, прежде чем брать кредит на медицинские услуги. "Однако если счет идет на минуты, а альтернативное решение недоступно, то кредит — единственное решение. Тем более, что за дорогостоящее лечение можно будет получить налоговый вычет", — поясняет Сорокина.

Приобретение жилья также, по ее мнению, требует "тонкого расчета". Важно сопоставить потенциальный доход от сдачи жилья и размер ежемесячных выплат, оценить возможность получения льготного ипотечного кредита.

Если же покупка квартиры — это инвестиция, то важно оценить альтернативные варианты инвестиций, темпы изменения стоимости жилья в регионе, сопоставив его с уровнем инфляции и потенциальным доходом от сдачи жилья, сопоставив его с размером ежемесячных платежей по кредиту.

Похожая ситуация — с получением кредита на образование. "Если это кредит на краткосрочные курсы, то важно определить, как полученные компетенции позволят повысить получаемый доход", — подчеркивает экономист.

Немного другой подход — к образовательным кредитам с господдержкой для получения высшего образования. "Сегодня его можно получить всего за 3 % годовых, что явно ниже инфляции, а получение высшего образования — это переход на новый социальный уровень", — уверяет специалист. Названы самые вредные кредиты, которые могут разорить

По остальным группам товаров и услуг важность получения кредита зависит от учета большего количества факторов, продолжает эксперт. Например, покупка автомобиля. Если транспорт нужен для передвижения, то важно оценить итоговую стоимость автомобиля с переплатой по кредиту и расходы и на передвижение альтернативными способами — каршеринг или такси.

Кредит на орудия труда — автомобиль, компьютер, дорогое оборудование — разумное решение, если срок окупаемости составляет менее половины срока его службы.

Спорным, по мнению экономиста, является взятие кредита на организацию торжеств и отпуск.

"С одной стороны, желание "пустить пыль в глаза" друзьям и родственникам, на первый взгляд, кажется разумной причиной, с другой, такие вложения редко окупаются и потом вызывают только сожаления. Есть много вариантов организации оригинальным и бюджетным способом", — считает Сорокина.

Кредит на насущные нужды, питание, одежду также требует взвешенного подхода. Важно не поддаваться на спонтанные решения о покупке, особенно если для этого требуется взять кредит.

Кредит на оплату прежних долгов — еще более спорное решение, которое выглядит разумным только в случае, если новый кредит имеет более выгодные условия, чем прежний.

А вот кредит для инвестиций — это "вообще рискованное занятие". Брать его можно только в случае адекватной оценки бизнес-плана инвестиций, с учетом инфляции и рисков. Инвесторов предупредили о восьми ошибках, которые возможны в этом году

Банки предлагают решить ваши проблемы здесь и сейчас. "Однако любая услуга стоит денег, а соответственно, взвешенного решения, поэтому, если уж берете кредит, то "семь раз отмерь и только потом отрежь"", — подытожила Сорокина.