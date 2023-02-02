Профессор Сорокина посоветовала анализировать необходимость кредита на автомобиль и отпуск
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Общество потребления зачастую навязывает нам ненужные траты, на которых наживаются не только производители и продавцы, но и финансовые организации. Кредитные организации часто используют ловушки ограниченных предложений, требуя от нас принять решение "здесь и сейчас". Однако решение о кредите не требует суеты, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.
"Прежде всего, надо обдумать срочность удовлетворения возникшей потребности, насколько ценным для вас является товар или услуга, срок окупаемости, альтернативные способы удовлетворения потребности, а также риски неудовлетворения потребности", — объясняет экономист.
Если это касается медицинских услуг, то зачастую некоторые коммерческие компании, прикрываясь требованиями сохранения здоровья, предлагают быстрые решения проблемы с помощью кредита.
Эксперт советует получить мнение нескольких врачей, прежде чем брать кредит на медицинские услуги. "Однако если счет идет на минуты, а альтернативное решение недоступно, то кредит — единственное решение. Тем более, что за дорогостоящее лечение можно будет получить налоговый вычет", — поясняет Сорокина.
Приобретение жилья также, по ее мнению, требует "тонкого расчета". Важно сопоставить потенциальный доход от сдачи жилья и размер ежемесячных выплат, оценить возможность получения льготного ипотечного кредита.
Если же покупка квартиры — это инвестиция, то важно оценить альтернативные варианты инвестиций, темпы изменения стоимости жилья в регионе, сопоставив его с уровнем инфляции и потенциальным доходом от сдачи жилья, сопоставив его с размером ежемесячных платежей по кредиту.
Похожая ситуация — с получением кредита на образование. "Если это кредит на краткосрочные курсы, то важно определить, как полученные компетенции позволят повысить получаемый доход", — подчеркивает экономист.
Немного другой подход — к образовательным кредитам с господдержкой для получения высшего образования. "Сегодня его можно получить всего за 3 % годовых, что явно ниже инфляции, а получение высшего образования — это переход на новый социальный уровень", — уверяет специалист.
По остальным группам товаров и услуг важность получения кредита зависит от учета большего количества факторов, продолжает эксперт. Например, покупка автомобиля. Если транспорт нужен для передвижения, то важно оценить итоговую стоимость автомобиля с переплатой по кредиту и расходы и на передвижение альтернативными способами — каршеринг или такси.
Кредит на орудия труда — автомобиль, компьютер, дорогое оборудование — разумное решение, если срок окупаемости составляет менее половины срока его службы.
Спорным, по мнению экономиста, является взятие кредита на организацию торжеств и отпуск.
"С одной стороны, желание "пустить пыль в глаза" друзьям и родственникам, на первый взгляд, кажется разумной причиной, с другой, такие вложения редко окупаются и потом вызывают только сожаления. Есть много вариантов организации оригинальным и бюджетным способом", — считает Сорокина.
Кредит на насущные нужды, питание, одежду также требует взвешенного подхода. Важно не поддаваться на спонтанные решения о покупке, особенно если для этого требуется взять кредит.
Кредит на оплату прежних долгов — еще более спорное решение, которое выглядит разумным только в случае, если новый кредит имеет более выгодные условия, чем прежний.
А вот кредит для инвестиций — это "вообще рискованное занятие". Брать его можно только в случае адекватной оценки бизнес-плана инвестиций, с учетом инфляции и рисков.
Банки предлагают решить ваши проблемы здесь и сейчас. "Однако любая услуга стоит денег, а соответственно, взвешенного решения, поэтому, если уж берете кредит, то "семь раз отмерь и только потом отрежь"", — подытожила Сорокина.
https://1prime.ru/exclusive/20230202/839655094.html