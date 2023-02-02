МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. МВФ приятно удивил позитивным прогнозом для экономики России в 2023 году. "Прайм" заинтересовался, почему фонд ожидает роста российского ВВП, хотя прежде Запад высказывал совсем другие оценки. Польша просчиталась: что придет на смену российской нефти

РОСТ ВМЕСТО ПАДЕНИЯ

Улучшения ситуации в экономике России ожидает по итогам 2023 года Международный валютный фонд (МВФ). Крупнейшая в мире финансовая организация (специализированное учреждение ООН) улучшила прогноз по российскому ВВП и теперь допускает его рост на 0,3% вместо снижения на 2,3%, которое ожидалось ранее. В 2024 году, по оценке фонда, рост ускорится до 2,1%.

Следует отметить, что МВФ в своем отчете уделил особое внимание стоимости нефти в текущем году, а также отметил способность России заместить рынки сбыта, потерянные из-за политически мотивированных ограничений.

Согласно прогнозу, российская нефтяная добыча при актуальных дисконтах в 25-30 долларов к эталонному сорту Brent сохранится на прежних уровнях. А значит, государственный бюджет РФ получит достаточно средств, чтобы обеспечить небольшой рост экономики, сделали вывод в МВФ.

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ОЦЕНОК

Улучшение прогноза МВФ, на первый взгляд, выглядит вдохновляюще. Однако не все так просто, указывают специалисты. Последний хруст багета. В Европе идут протесты, которые могут обрушить все

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин в принципе скептичен относительно прогнозов фонда. Он отмечает, что по результатам проведенного в 2019 году анализа более чем 3200 прогнозов по динамике ВВП отдельных стран в период с 1999 по 2019 годы лишь в 6,1% случаев ожидания МВФ отклонялись от фактического значения на 0,1% и меньше. В 56% случаев МВФ недооценил последующие темпы роста ВВП отдельных стран, в 44% случаев — переоценил.

По свидетельству эксперта, в среднем прогноз отклонялся от фактического значения на 2,0% (независимо от направления). "При этом для развитых экономик среднее отклонение составляло 1,3%, для развивающихся — 2,1%", — рассказывает Сыроваткин.

Член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев замечает, что Всемирный банк (ВБ) ожидает снижения российской экономики в 2023 году на 3,3%, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) — на 5,6%, S&P — на 1,6%. "Правда, прогноз S&P датируется весной 2022 года, после этого агентство отозвало рейтинги России и перестало давать прогнозы относительно ее развития, — уточняет специалист. — Moody's ожидает падения на 3%".

Российские официальные оценки тоже не так оптимистичны относительно перспектив роста экономики страны в 2023 году, как МВФ. "Согласно последним прогнозам, Минэкономразвития ждет снижения на 0,8%, Банк России — на 1-4%, — перечисляет Коптев. — Консенсус-прогноз аналитиков российских компаний от начала января — минус 2,5%".

ПРОГНОЗ — НЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

"Прогнозы МВФ, как и любые другие прогнозы крупных организаций, как правило, неточны, — соглашается заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. — И к самим прогнозам надо все-таки относиться не как к попытке предсказать будущее, а, скорее, как к попытке определить, что будет при определенных вводных".

И в этом смысле прогноз МВФ ничем не хуже любого другого, особенно в нынешнее нестабильное время. Не случайно прогнозы аналитиков так расходятся — слишком много неопределенности.

По мнению Коптева, ключевым фактором, который будет влиять на российскую экономику в 2023 году, станет ее способность адаптироваться к санкциям, прежде всего, в отношении поставок нефти и нефтепродуктов. В прошлом году крупные международные организации ожидали резкого сокращения добычи в России. "И даже если бы цены на российскую нефть остались достаточно высокими, из-за потери порядка 3% мирового рынка экономика оказалась бы в худшем положении, чем сейчас, — рассуждает специалист. — Однако по факту последствия эмбарго западных стран и запрета на морскую транспортировку не так сказываются на нашем "нефтегазе", как ожидалось". Не так страшна рецессия: что будет, если миром начнет править Китай

Но если санкционные ограничения сохранятся в нынешнем виде, это один сценарий. Если их отменят или введут новые — уже совершенно другой.

Второй момент — зарубежные аналитики оценили то, как Россия успешно перестроилась на азиатские рынки. "Там мы видим Китай, который снимает вирусные ограничения. Это должно подтолкнуть китайскую экономику и помочь общемировой экономике тоже избежать рецессии", — рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

А укрепление глобальной экономки в целом означает укрепление спроса на нефть и нефтепродукты, что открывает дополнительные возможности для российского экспорта. Плюс к тому — недофинансирование нефтяной отрасли во всем мире. Все это создает условия для того, чтобы цены на нефть сохранялись на высоком уровне, считает Юшков. Это будет позитивно и для стоимости российского сырья. И экономика Российской Федерации, бесспорно, будет развиваться лучше.

Ключевыми факторами, которые, по мнению Коптева, в 2023 году определят цену на нефть — основной источник доходов госбюджета России — будут экономическая ситуация в Китае и успех (или неудача) США в реализации сценария "мягкой посадки" экономики. Если не прилетит очередной "черный лебедь". "Предсказать появление которого по определению невозможно", — добавляет эксперт.

Таким образом, неожиданно позитивный прогноз МВФ относительно ситуации в российской экономике в 2023 году отражает, в первую очередь, текущую оценку ситуации, сложившейся в России и в мире. Он может оказаться неточным. Однако предсказать, как именно будут развиваться события, не представляется возможным. И экономика страны по итогам года вполне может оказаться в еще лучшем состоянии, чем сейчас ожидают аналитики фонда.