МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Наиболее удобный и привычный вариант накопления денег для большинства россиян — банковские вклады. Это кажется удобным: можно положить сумму на счет и ждать, когда банк выплатит проценты. Однако некоторые вклады могут быть потенциально опасны, рассказала "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

Деньги, кредит

Названы "нужные" вещи, на которые никогда нельзя брать кредит

Например, клиент обращается в банк для открытия счета, а ему предлагают оформить более выгодный "вклад", за которым скрываются инвестиционное (ИСЖ) или накопительное страхование жизни (НСЖ). Вкладчику обещают более высокий процент, но скрывают, что доходность не гарантирована, а страховка отсутствует. Клиент может даже потерять деньги.

"Это называется банковский мисселинг — недобросовестная практика, когда один финансовый продукт выдается за другой. Потребителю в этом случае не разъясняют условия расторжения договоров ИСЖ и НСЖ, тогда как эти договоры досрочно расторгнуть можно только со штрафами", — объяснила Шанаева.

Она назвала и другой вид такого мисселинга — предложение пожилым людям инвестиционных продуктов и ценных бумаг. Пенсионеры обращаются в офис банка с желанием открыть депозитный счет, а в банке им навязывают вместо депозита инвестиции в ценные бумаги. Причем от клиентов скрывают, что, в отличие от вкладов, подобные инвестиции не гарантируют получения дохода и имеют особые условия расторжения договора, если клиент хочет снять со счета свои деньги.

Эксперт напомнила, что с 1 июля 2022 действуют новые правила продажи сложных финансовых продуктов.

"Теперь, когда клиент хочет открыть депозит, а ему вместо вклада предлагают схожую услугу, банки обязаны устно объяснять клиенту, что приобретаемый им финансовый продукт не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов. Эти сведения должны соответствовать тому, что написано в сопроводительных информационных документах, с которыми человек знакомится и подтверждает своей подписью", — сказала Шанаева.

Знак процента

В Роскачестве объяснили, как не попасться на банковские уловки

Если вам в банке предлагают "то же самое, но лучше", это "лучше" должно быть зафиксировано в договоре, а не быть обещаниями на словах. Она обратила внимание и на то, что договор на приобретение финансового продукта может быть объемным, и риски и их описание могут быть "зарыты" в середине документа.

Шанаева призвала прочитать документ без спешки, вникнув в детали, даже если менеджер вас торопит или отвлекает, а если возникли какие-либо сомнения, то можно попросить взять копию документа домой.

"Изучите или привлеките юриста, чтобы разобраться с тонкостями. Речь может идти о потере крупных сумм", — посоветовала эксперт.