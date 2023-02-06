МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Получение наследства входит в число наиболее распространенных способов приобретения собственности. Но существует несколько ситуаций, при которых наследник может остаться без ожидаемого имущества: например, пропущен срок на принятие наследства без уважительных причин, наследство оформлено на другое лицо, все средства ушли на оплату долгов наследодателя, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Россиянам объяснили, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

Срок на принятие наследства составляет шесть месяцев, и если его пропустить, то вопрос наследования будет разрешаться уже в суде. Но потребуется объяснить, почему вовремя не обратились к нотариусу за оформлением. Должны быть уважительные причины: отсутствие связи, служба, болезнь, утрата контакта с умершим или же умышленно ему не сообщили о смерти другие наследники.

Признав причину пропуска уважительной, суд изменит ранее распределенное имущество – уменьшит долю равных наследников или отменит наследование родственника более дальней очереди в пользу появившегося близкого.

"Нередки случаи и оспаривания завещания. Такие споры суд всегда рассматривает с привлечением эксперта", — уточняет Кудерко.

Обычно спорным является вопрос, отдавал ли себе отчет родственник в значении своих действий, когда оформлял завещание. В особенности, если наследником является посторонний или малознакомый человек, а наследодатель доверчивый пенсионер.

Часто причиной спора является давность составления завещания или наоборот подозрительная срочность в оформлении. Признав завещание недействительным, родственники получают наследство в общем порядке закона. А если наследство за это время утрачено, то "ошибочных" наследников суд обяжет выплатить компенсацию. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

Бывает, что наследник сам не принимает наследство на себя. Причины могут быть разные, как правило, у него или нет свободного времени на оформление, или есть долги, за которые полученное имущество могут забрать кредиторы.

Если есть официальный отказ от наследства, то оно передается тем, кто обратился с заявлением на его принятие. Иногда наследники устно договариваются, что все оформляется на одного, но принадлежит всем. Но в этом случае закон никак не может защитить остальных. При исполнении договоренности в будущем наследственное имущество может быть "возвращено" или через заключение договора дарения или завещание. Такие сделки между близкими родственниками налогом не облагаются.