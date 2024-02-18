Кабмин с 1 апреля фактически перекрывает канал ввоза авто, растаможенных в ЕАЭС
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С первого апреля канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), фактически перекрывается. Такие поставки стали популярны в прошлом году среди частных продавцов. Машины они ввозили в основном через Киргизию. Однако новый порядок платежа, по которому недоплаченные налоги будут учитываться в составе утильсбора, сделает этот способ невыгодным. В чем суть изменений, разбирался "Прайм".
Киргизия как автогигант
Сейчас граждане и юрлица, которые ввозят автомобили из ЕАЭС, куда, кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, проводят процедуру растаможивания за пределами РФ. Как правило, это касается автомобилей из Южной Кореи и Японии. Официальные дилеры к таким путям относятся с осторожностью.
"Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости авто", — объясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Поэтому правительство уточнило порядок расчета размера платежа за такой ввоз. Суть в том, что теперь недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут учитывать в составе утилизационного сбора. Он станет обязательным к уплате и физическими, и юридическими лицами.
Этот подход, по мнению юриста, позволит избежать ситуаций, когда те, кто ввозит машины, растаможенные в ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими все налоги и сборы. Кроме того, будет перекрыт канал поставок из Китая моделей и комплектаций, которые попросту не предназначены для российских климатических условий. Они закономерно не выдерживают эксплуатации.
Чувствительная тема
По мнению автоэксперта Егора Васильева, прямое или косвенное увеличение пошлин для автомобилей, поставляемых в Россию из стран ЕАЭС было неизбежно. "Состояние внутреннего российского авторынка — тема достаточно чувствительная. Так что государство всегда будет вводить различные протекционистские меры, чтобы обеспечить устойчивый спрос через официальные каналы сбыта", — полагает специалист.
Речь идет и о поддержке внутреннего автопроизводителя, и о стимулировании тех же китайских компаний по локализации производства на территории России.
Однако автоэксперту не очень понятно, почему в качестве запретительного инструмента используется утильсбор. "Ведь он предназначен совсем для других целей. Стоимость утилизации автомобиля вообще не зависит от того, где он был произведен и каким образом попал на территорию страны", — рассуждает Васильев.
Любопытно и то, что сейчас поставщики серых авто по сути выступают в роли добровольных помощников государства по поиску и закрытию левых схем ввоза автомобилей, одновременно зарабатывая и лишая себя этой возможности.
Выучить новую формулу
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков рассказывает, что канал поставок, в частности, через Киргизию, активно использовали юридические и физлица без специального опыта. Это несло огромные риски для конечного покупателя, которому приходилось самому компенсировать разницу в цене.
"Мы, в свою очередь, всегда импортировали автомобили только на юридическое лицо и уплачивали все необходимые при импорте пошлины, акцизы, НДС и утилизационный сбор. На этом фоне такие авто оказываются значительно дороже ввозимых по серым схемам поставок", — говорит топ-менеджер "Авилона".
Теперь машины будут импортироваться с полным спектром услуг, с НДС и корректной таможенной стоимостью. Cроки доставки не изменятся, а ассортимент не сократится, полагает Стариков.
Конечно, возникает логичный вопрос: по какой формуле будет рассчитываться утилизационный сбор и не приведет ли такая формула к неоправданному завышению цены автомобиля? По словам Соловьева, чтобы этого не произошло, власти разработали специальную формулу, а корректность расчета утильсбора будет контролировать ФТС.
Кроме того, с 1 октября 2023-го в Россию уже нельзя ввозить автомобили китайских марок в обход дистрибутора. А теперь с 1 апреля машины с электродвигателем, даже если они ввозятся из стран ЕАЭС, нужно растаможивать только в России.
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