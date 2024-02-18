МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С первого апреля канал ввоза автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), фактически перекрывается. Такие поставки стали популярны в прошлом году среди частных продавцов. Машины они ввозили в основном через Киргизию. Однако новый порядок платежа, по которому недоплаченные налоги будут учитываться в составе утильсбора, сделает этот способ невыгодным. В чем суть изменений, разбирался "Прайм". Юрист объяснил, почему частный ввоз авто потеряет смысл с 1 апреля

Киргизия как автогигант

Сейчас граждане и юрлица, которые ввозят автомобили из ЕАЭС, куда, кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, проводят процедуру растаможивания за пределами РФ. Как правило, это касается автомобилей из Южной Кореи и Японии. Официальные дилеры к таким путям относятся с осторожностью.

"Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости авто", — объясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Поэтому правительство уточнило порядок расчета размера платежа за такой ввоз. Суть в том, что теперь недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей будут учитывать в составе утилизационного сбора. Он станет обязательным к уплате и физическими, и юридическими лицами.

Этот подход, по мнению юриста, позволит избежать ситуаций, когда те, кто ввозит машины, растаможенные в ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими все налоги и сборы. Кроме того, будет перекрыт канал поставок из Китая моделей и комплектаций, которые попросту не предназначены для российских климатических условий. Они закономерно не выдерживают эксплуатации.

Чувствительная тема "Москвич" значительно сократил планы по выпуску автомобилей

По мнению автоэксперта Егора Васильева, прямое или косвенное увеличение пошлин для автомобилей, поставляемых в Россию из стран ЕАЭС было неизбежно. "Состояние внутреннего российского авторынка — тема достаточно чувствительная. Так что государство всегда будет вводить различные протекционистские меры, чтобы обеспечить устойчивый спрос через официальные каналы сбыта", — полагает специалист.

Речь идет и о поддержке внутреннего автопроизводителя, и о стимулировании тех же китайских компаний по локализации производства на территории России.

Однако автоэксперту не очень понятно, почему в качестве запретительного инструмента используется утильсбор. "Ведь он предназначен совсем для других целей. Стоимость утилизации автомобиля вообще не зависит от того, где он был произведен и каким образом попал на территорию страны", — рассуждает Васильев.

Любопытно и то, что сейчас поставщики серых авто по сути выступают в роли добровольных помощников государства по поиску и закрытию левых схем ввоза автомобилей, одновременно зарабатывая и лишая себя этой возможности.

Выучить новую формулу Названы автомобильные бренды, которые все еще выпускают в России

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков рассказывает, что канал поставок, в частности, через Киргизию, активно использовали юридические и физлица без специального опыта. Это несло огромные риски для конечного покупателя, которому приходилось самому компенсировать разницу в цене.

"Мы, в свою очередь, всегда импортировали автомобили только на юридическое лицо и уплачивали все необходимые при импорте пошлины, акцизы, НДС и утилизационный сбор. На этом фоне такие авто оказываются значительно дороже ввозимых по серым схемам поставок", — говорит топ-менеджер "Авилона".

Теперь машины будут импортироваться с полным спектром услуг, с НДС и корректной таможенной стоимостью. Cроки доставки не изменятся, а ассортимент не сократится, полагает Стариков.

Конечно, возникает логичный вопрос: по какой формуле будет рассчитываться утилизационный сбор и не приведет ли такая формула к неоправданному завышению цены автомобиля? По словам Соловьева, чтобы этого не произошло, власти разработали специальную формулу, а корректность расчета утильсбора будет контролировать ФТС.

Кроме того, с 1 октября 2023-го в Россию уже нельзя ввозить автомобили китайских марок в обход дистрибутора. А теперь с 1 апреля машины с электродвигателем, даже если они ввозятся из стран ЕАЭС, нужно растаможивать только в России.