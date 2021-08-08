МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Выгоднее всего покупать валюту на бирже, а если доступа к бирже у вас нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк необходимо иметь валютный счёт. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель управления разработки индексной компании "Бета финансовые технологии" Грайр Саркисян. Названа валюта, которая заменит россиянам доллар

По его словам, для точки входа при покупке валюты необходимо обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий — нарастают ли они для доллара по отношению к валютам развивающихся стран, — и динамику цен на нефть.

"В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учёл в номинальном курсе два данных фактора", — указывает финансист.

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